África Vázquez, la escritora zaragozana que ha publicado 22 novelas en cinco años

En 2008, con 17 años y mientras acudía a sus clases en el Instituto Miguel Catalán de Zaragoza, África Vázquez recibía la noticia de que había ganado el premio de literatura juvenil Jordi Sierra i Fabra. La novela que había presentado al certamen, ‘Con vistas al cielo’, había seducido al jurado más que otras 62 procedentes de España y Latinoamérica.

Casi catorce años después, pasado mañana, sale a la venta ‘El silencio de Berlín’, la última novela de África Vázquez. Las dos ficciones históricas están ambientadas en la convulsa Alemania nazi, y podría parecer que, entre ambas, su autora ha seguido una trayectoria lineal y especializada en ese contexto histórico. Pero no.

Tras su éxito inicial –SM publicó ese mismo 2008 ‘Con vistas al cielo’– llegaron nueve años en los que no dio libros a la imprenta. No dejó de escribir, pero su regreso a las librerías se demoró hasta 2017. Lo sorprendente es que desde entonces ha publicado 21 novelas, 22 si se cuenta la que sale a la venta pasado mañana. En cinco años.

"El premio fue un aliciente, desde luego. Me gustaba mucho leer y escribir, admiraba a Laura Gallego y que hubiera llegado tan lejos siendo tan joven, pero no pensaba que algo así pudiera pasarme a mí –recuerda ahora–. Fue mi primer contacto con el mundo editorial y el premio me hizo ver que quizá en el futuro podía ser escritora. Pero luego estuve nueve años sin publicar porque decidí seguir el consejo que me dio el propio Jordi Sierra i Fabra: estudié una carrera, trabajé como bibliotecaria infantil y juvenil en la Biblioteca de Aragón, hice prácticas de profesora... Seguí leyendo y escribiendo mucho, hasta que me sentí con el suficiente bagaje literario y personal como para lanzarme otra vez a publicar". Guarda cariño a esa primera novela, aunque hace un par de años la reescribió por completo hasta convertirla "en una obra en realidad distinta, porque, aunque se mantiene en parte la línea argumental, la forma de contar la historia no tiene nada que ver". La publicó el año pasado con otro título, ‘El cielo entre nosotros’, y ahora es candidata a otro premio literario.

De las 22 novelas de los últimos cinco años, nueve solo tienen edición digital, de momento, y 14 la poseen también en papel. África Vázquez es una de las escritoras más destacadas de Fiction Express, una plataforma de lectura interactiva que funciona sobre todo con colegios y que busca mejorar la competencia lectora de los alumnos. Los escritores inician una novela publicando un capítulo en formato digital, y son los jóvenes, a través de sus votos y del diálogo con los autores, los que deciden como se desarrolla el argumento. El autor, cada semana, publica una nueva entrega. Algunas de las novelas que ha escrito para esta plataforma han acabado publicadas en papel.

Buena parte de su producción está etiquetada como ‘literatura juvenil’, pero también ha cultivado la novela romántica, la histórica... No le preocupa que la consideren una escritora ‘de géneros’. "No me molesta porque me gustan los géneros: la literatura juvenil, la ciencia ficción, la fantasía, el terror... Hay quien piensa que es literatura de segunda categoría, pero yo no lo creo así y además me da igual. No tengo una línea clara de publicación, lo sé. Mi próximo libro es lo que las editoriales denominan ‘literatura juvenil de prescripción’, que es la que está pensada para que se lea en clase. La única diferencia con la literatura juvenil es su longitud: un libro no puede tener 500 páginas porque no da tiempo a leerlo en el aula".

En cuanto a las etiquetas... "Son eso, etiquetas, y muchas de ellas responden a criterios comerciales. Algunos libros que he escrito para adultos los he recomendado también para jóvenes. Los temas, en realidad, son los mismos, quizá la única diferencia sea la forma de narrar y de abordarlos: si es muy sexual, muy cruda, muy violenta, podríamos pensar que se orienta más al público adulto. Pero aún esto sería debatible".

Tiene un seudónimo, África Ruh, tras el que, en realidad, nunca se ha ocultado, y ya solo emplea para las novelas románticas. Si es que lo son, porque queda claro que no está muy convencida de las etiquetas. "Estoy segura de que mis novelas ‘románticas’, si las firmara un señor, estarían consideradas como ‘novela histórica’. Es lo que son, aunque una de sus líneas argumentales sea una trama de amor". Y es que su licenciatura en Historia le ha dotado de armas y destreza para su narrativa. Una de sus novelas, ‘A las puertas de Numancia’, está tan bien documentada que se ofrece a los visitantes del yacimiento soriano.

Con referencias tan variopintas como Patrick Rothfuss, Luis Zueco, Holly Black, Laura Gallego o Agatha Christie, ambienta sus libros en todo tipo de épocas y geografías. "Dentro de 20 años querría seguir escribiendo. ¿Fantasía? Quizá, me gusta mucho, pero no renuncio a escribir otros géneros".

Aunque hay autores que tardan varios años en poner punto final a sus novelas, Aragón es rico en escritores prolíficos. Y ya desde antiguo: un clásico como Ramón J. Sender, por ejemplo, dio a la imprenta a lo largo de toda su vida casi 80 novelas y más de una decena de ensayos y otras tantas obras de teatro.

Más en nuestros días, los autores con mayor número de entradas en el ISBN suelen estar vinculados a la literatura infantil y juvenil. Los aragoneses Daniel Nesquens o Fernando Lalana tienen 151 y 290, respectivamente, aunque no todas corresponden a títulos distintos. Cada edición tiene su propio código y, así, ‘Morirás en Chafarinas’ de Lalana, cuenta con cinco entradas.

En los últimos 12 meses, África Vázquez ha publicado en papel, además de ‘El silencio de Berlín’, ‘La balada de los magos’, primera entrega de la trilogía fantástica ‘El clan sin nombre’ (Munyx); ‘El crisantemo dorado’ (Munyx), etiquetada como romántica; y ‘El cielo entre nosotros’ (Onyx), juvenil. A lo largo de este año publicará en papel las dos entregas que faltan de la trilogía y, en digital, una novela más en la plataforma Fiction Express. "Vivo de escribir y de todas sus actividades complementarias –asegura–. Escribo y publico mucho. Soy muy disciplinada y no empiezo un proyecto hasta que no he terminado el anterior. Algunas novelas las termino en un mes y otras necesitan varios. Quizá más adelante sienta la necesidad de trabajar con más sosiego y respiro, pero de momento las historias me obsesionan y no paro de escribir hasta que las termino".