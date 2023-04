Los actores de voz, ante el desafío de la inteligencia artificial: "En España ya hay compañeros que han perdido trabajos"

"La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está siendo preocupante sobre todo porque, como siempre, la realidad va por delante de la legislación". Es la advertencia que hace Vicky Tessio, directora de casting y voces de la productora aragonesa Resonar Producciones, especializada en contenidos sonoros (‘podcast’, audioguías, etc).

Tessio, que trabaja desde Madrid y forma parte de la nueva junta directiva de la asociación española La General de Locutores, está muy involucrada en los distintos grupos de trabajo y reuniones que a nivel nacional, europeo y latinoamericano se están celebrando en torno a la aplicación de esta nueva tecnología. Y es que en el sector de los actores de voz la inquietud es "muy grande". "Hay constancia de que nuestras voces han sido robadas y mal utilizadas por empresas para entrenar la IA sin que nosotros lo sepamos. Desde el punto de vista de propiedad intelectual, hay un problema con el mal uso de nuestra voz a nivel global. Hay compañeros que han firmado cosas de las que no tenían conocimiento. Las compañías lo que están haciendo son conjunciones, es decir, suman dos o tres voces y crean una nueva; no puedes rastrear tu voz ni tener derechos de autor", denuncia.

También Aurora Martínez, codirectora de la aragonesa Bosnerau Producciones, subraya que los profesionales deberían saber para qué se emplea su voz y cuántas veces. "Vemos casos en los que no se está utilizando de la manera adecuada o no se está informando de qué usos se está haciendo. Este es el principal problema. Tenemos que blindar los derechos de los actores y actrices de voz; no hay que dejar ningún resquicio por el cual se puedan lucrar de la voz de una persona sin que ella sea consciente", sostiene Martínez, quien no obstante llama a la cautela. "No hay que alarmarse. Al final, la tecnología llega para facilitarnos un poco la vida siempre que se use de forma correcta", dice.

Recientemente, el caso del locutor y actor de doblaje argentino Alejandro Graue tuvo repercusión mundial: a inicios de año le sustituyeron en uno de sus proyectos por una voz hecha por ordenador. "Para quienes me preguntan, es un trabajo independiente de una empresa que obviamente solo busca optimizar costos, no le importa lo artístico del resultado. Tal y como pasa con los vídeos de Tik Tok, se escucha una voz monótona, sin cambios de ritmo, emociones, etc, pero ahí está", afirmaba en su cuenta de Twitter.

Yyyyyy llegó el día: me reemplazaron en un trabajo con voz generada por Inteligencia Artificial. Gracias a tod@s l@s actores y actrices que dan sus voces para crear esta mierda que eventualmente nos dejará obsoletos a todos. Los artificialmente inteligentes son ustedes. — Ale Graue (@Alegraue) January 10, 2023

Vicky Tessio apunta que la voz en inglés está "casi perfeccionada" por la IA y ahora están trabajando en la voz en español, tanto en nuestro país como en Latinoamérica. "En España ya hay personas que han perdido trabajos; por ejemplo, narradores de audiolibros, 'e-learning' (tutoriales), etc. Gente que la han dejado de llamar porque (su voz) ya ha sido sustituida. Tengo compañeros que eran la voz de los 'e-learning' de x empresas y estas han decidido que a partir de ahora los van a hacer una inteligencia artificial", indica la directora de casting y voces de Resonar, que ante la posible desaparición de miles de trabajos (de distintos sectores) considera imprescindible una regulación. "La IA es imparable y hay que tener una legislación (en nuestro caso española y europea) acorde que nos proteja a todos, no solo a los locutores sino a cualquiera. Y tenemos por delante la labor didáctica de recordar el valor de la creatividad humana con respecto a la de la máquina", avisa.

Por su parte, Chuse Fernández, CEO de Resonar, también incide en enseñar al público a descubrir las capacidades creativas que tiene el ser humano para los productos de contenido sonoro frente a la máquina. "Es como si pusiéramos a hacer teatro a un robot, como en los famosos teatros de autómatas del siglo XIX. Es una opción, pero si se quiere presenciar una buena obra se irá a ver cómo el actor o actriz pone todo su sentimiento y su alma en el papel", destaca.

Asimismo, este directivo habla de la necesidad de legislar en torno a la IA, pero remarca que no hay que temer al futuro y sí valorar que ambos mundos pueden ser compatibles. "A lo mejor podemos ayudarnos de una voz sintética o de una parte de un guion que ha desarrollado una inteligencia artificial, pero que esté apoyando el trabajo del humano y no al revés. Hay que tenerle respeto sobre todo al trabajo humano; es decir, aquellas personas que quieren vivir de su trabajo actoral (tanto en doblaje, locución...) tienen que tener esa posibilidad. No tenemos que ponerle puertas al campo, pero sí marcar el territorio. Mientras tengamos las riendas del sistema, creo que tenemos que ser capaces de dirigir al caballo en la dirección en la que queramos", opina.

Más crítico se muestra el actor de doblaje y locutor aragonés Daniel Calavera, quien subraya que cualquier obra artística "entre comillas" que pueda hacerse con esta tecnología le parece innecesaria. "La IA está haciendo peligrar no solo el sector de la locución e interpretación sino varios terrenos artísticos y laborales. Puede emular una escenografía, un guion, una historia e incluso una interpretación. Puede quitarle el trabajo a grandes artistas y hacer muchísimo daño como siga avanzando", advierte.

Calavera recuerda que en el film 'Top Gun: Maverick' -de 2022 y protagonizado por Tom Cruise- se dijo que se utilizó la inteligencia artificial para doblar al personaje del actor Val Kilmer. "Tuvo un cáncer y no puede hablar. Cuando se utiliza con ese fin, para que un proyecto resulte redondo, lo veo lícito. Pero siempre con el permiso de todos los involucrados. Cuando se hace denostando o para ahorrarse el trabajo de una persona es completamente denunciable", concluye.