Soundwalks: un sorprendente y original paseo en el que Zaragoza entra por el oído

Creemos saber de memoria las calles que atravesamos cada día. Que conocemos bien nuestro barrio o las zonas más turísticas de la ciudad en la que vivimos. Y sin embargo, hay muchos aspectos que las prisas y la rutina nos hacen pasar por alto. No solo a nuestros ojos sino también a nuestros oídos. Porque ¿se puede conocer mejor la ciudad de uno, o incluso llegar a sorprenderse, escuchándola más atentamente?

La empresa aragonesa Resonar, especializada en contenidos sonoros (‘podcast’, ficciones sonoras, audioguías, etc.) cree que sí y que merece mucho la pena. Lo quiere demostrar este próximo sábado, 4 de marzo, invitando a conocer Zaragoza de una forma diferente: a través de sus sonidos habituales.

Abrirse de orejas en el puente del 5 de marzo

Un paseo basado en el concepto del paisajismo sonoro, es decir, en la idea de apreciar el entorno a través de la escucha. En este caso de varios lugares emblemáticos de la capital aragonesa a los que los participantes habrán de acercarse abiertos de orejas: "Se trata de darte cuenta de que has pasado por ahí mil veces, pero no has prestado atención a los sonidos que están en ese lugar y que le son propios", explica Chuse Fernández, director general y de proyectos de Resonar, quien será el encargado de guiar el paseo auditivo junto a su compañero José María López Alcoitia.

Zaragoza Soundwalks, nombre de la propuesta, busca escuchar los sonidos que tiene la capital aragonesa: ya sea el tráfico si es una calle con tráfico o una fuente si la hay. Así, lo que cambia a la hora de revisitar la ciudad dentro del marco del paisajismo sonoro no es lo que se oye sino cómo se oye: "Consiste en prestar atención a los sonidos habituales de un espacio", ya sea familiar para el paseante o no.

La ruta del 4 de marzo –cuyas entradas se pueden comprar en Evenbrite a 12 euros– tendrá una duración de alrededor de tres horas (entre las 10.00 y las 13.00). En el punto de partida (la sede de Resonar en el número 13 de la calle de César Augusto) se darán a los participantes los conceptos básicos del paisajismo sonoro y se explicará la mecánica. Fernández aconseja que se acuda con una grabadora (con el móvil basta) y unos auriculares (los que se usen normalmente). De esta manera, además de escuchar, los participantes podrán grabar los sonidos que vayan captando en la escucha atenta. El objetivo es trabajar después ese material para obtener un archivo sonoro del paseo que de paso quede para la posteridad como memoria de la ciudad.

Sonidos en extinción

Para Chuse Fernández, este es uno de los aspectos más interesantes: "Tenemos que saber que así como hay oficios en extinción también hay sonidos que conviene conservar: ¿quién se acordará dentro de unos años de cómo sonaba un fax?", ejemplifica. Fernández subraya el poder evocador e ilustrativo de una época de esos sonidos del pasado: "La calle Delicias de mi infancia no sonaba como ahora, que es peatonal".

Los organizadores prefieren mantener dentro de la sorpresa los puntos concretos de la ruta, pero adelantan un par. Por ejemplo, el Mercado Central. "¿Que qué se puede escuchar ahí? Pues, por ejemplo, muy diferentes acentos", explica Chuse Fernández. López Alcoitia, por su parte, sugiere el sonido que hacen los instrumentos al cortar la carne, para él muy singulares.

Además del propio oído y del momento del día, también la arquitectura determina cómo escuchamos las ciudades: "Los edificios son algo así como un pabellón auditivo urbano", explica López Alcoitia. Así, la plaza de Santa Isabel, otra de las paradas, no se escucha igual desde el centro, con la fuente, que junto a la iglesia, donde el sonido reverbera.