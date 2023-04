Diez años de Open Mic Zaragoza: "Es muy bonito ver crecer a músicos desde cero"

A día de hoy pocos son los barrios de la capital aragonesa que a estas alturas todavía no han albergado uno de los números de ‘Open Mic Zaragoza’. Un concepto que llegaba a la ciudad hace una década de la mano del músico malagueño Diego Meléndez. Hoy, mientras se prepara para celebrar este décimo aniversario, recuerda perfectamente aquel primer evento el cual tuvo lugar en Manolo La Nuit, local ubicado en la calle El Temple, en noviembre de 2012. “En Málaga ya existían este tipo de citas y yo participaba allí con otros dos amigos. Al llegar aquí pensé que sería una buena forma de hacerme un hueco en un lugar que no conocía”, reconoce.

Y vaya si lo hizo. Hoy hablar de Diego Meléndez es hablar de ‘Open Mic Zaragoza’. Sobre ese mes de noviembre tiene muchos recuerdos, y también fotografías. “El primer open tuvo muchísima acogida. Incluso vino un monologuista. Todavía hay participantes que siguen viniendo a cada cita”, reconoce el músico. Y es que, en cada temporada, ‘Open mic Zaragoza’ ha contado con gente muy diferente, aunque también con quien no falla ni una. “Hoy creo que nos hemos convertido en una gran familia”, reivindica.

Primera sesión de Open Mic H. A.

Pero, ¿en qué consiste? Básicamente es un espectáculo donde aficionados o profesionales pueden actuar, y compartir con el público asistente su talento, eso sí, de forma improvisada. “Lo que más me gusta es poder comprobar la evolución de las personas que siguen viniendo. Es muy bonito ver crecer a músicos desde cero”, explica.

A lo largo de los años estas sesiones se han desarrollado en más de 60 locales y bares de Zaragoza, como Moliner7 -donde se dan cita cada viernes-; Loch Ness, Bull Mcabes o la Creedence, la primera sala de conciertos que apostó por este, por aquel entonces, innovador formato. Pero también ha sonado en la calle, otro de los escenarios que, durante años, fue uno de los predilectos del artista.

Familia Open Mic Zaragoza H. A.

“Para mí la calle es el escenario perfecto. El que me impone más respeto. Lo veo un escaparate brutal por el que pasa todo tipo de gente a la que no llegarías de otra forma, en el que surgen muchas oportunidades de trabajo, y, sobre todo, que te permite poner el hilo musical a muchas vidas", reflexiona.

Porque si hay algo que ha marcado este proyecto es que ‘Open Mic Zaragoza’ no ha parado de sonar en 10 años. Ni siquiera durante la pandemia. “Recuerdo que lo hacíamos a través de las redes sociales, compartiendo pantallas y cantando juntos. Hubo músicos de Italia, Francia y Estados Unidos. Llegamos a tener participantes de hasta 12 países distintos. Personas que un día tocaron en uno de estos eventos en Zaragoza y hoy, por cuestiones de la vida, viven lejos o han regresado a casa”, reflexiona.

Diego Meléndez H. A.

Una catapulta de artistas

Meléndez sabe bien de lo que habla cuando dice que el ‘Open Mic’ sirve de escaparate y, muchas veces, de catapulta de artistas. De hecho, hoy sigue trabajando duro en su proyecto ‘Diario Fantasma’, y, con él, su primer disco, ‘La revancha del insomnio’. Con él se prepara para realizar su segunda gira por México y, en los próximos meses, para volver a casa.

Mientras tanto, su querido ‘Open Mic’ no para. Más bien todo lo contrario. Es un proyecto que permanece muy, pero que muy vivo. Todos los viernes actúan en Moliner 7 -a las 21.00- y este mes de abril los encontraremos el jueves 13 en Bull Mcabes a las 20.00, el domingo 16 en The Preacher's Son a las 19.00 y los miércoles 19 y 26 en The Loch Ness a las 20.00. “El jueves 27 actuaremos en Cierzo Brewing, a las 19.00 y el sábado, 22, daremos un salto y abriremos fronteras con nuestro primer Open Mic en Andorra (Teruel)”, explica. La entrada a estos eventos es gratuita y pueden participar todos los músicos y artistas que lo deseen.

En cuanto al ansiado evento de celebración… “Seguimos trabajando para celebrar el décimo aniversario del ‘Open Mic Zaragoza’ como se merece, con una cita al aire libre aprovechando la llegada del calorcito y en la que participarán más de medio centenar de artistas de todo Aragón y, algunos, de otros lugares del mundo”, concluye.