Diego Meléndez: "Siempre he sido fan de Héroes y en México estoy reviviendo esa conexión"

Nació en Málaga, pero es un rostro más que popular de la noche zaragozana, donde recaló con apenas 18 años. En la capital aragonesa fue presentando por salas el proyecto ‘Open Mic’, en el que ofrecía a subirse al escenario a tocar a todo el que quisiera hacerlo. Se convirtió en referente de las ‘jam’ en Zaragoza antes de volar por libre y grabar el disco ‘La revancha del insomnio’. Ahora se ha ido a hacer las Américas, concretamente ‘los Méxicos’, donde su pop rock alternativo parece convencer a juzgar por la veintena de conciertos que ha dado en apenas cinco semanas y las numerosas entrevistas ofrecidas a radios, teles y revistas de rock centroamericanas.

“Hacía tiempo que quería hacer una viaje largo, pero entre la pandemia e historias personales todo se fue retrasando”, explica el artista, al tiempo que cuenta que se decidió por México por “la fuerte conexión que tiene el país con las bandas españolas y, sobre todo, zaragozanas. Quería conocer y disfrutar ese nexo personalmente”, dice Meléndez. No en vano, él no pierde oportunidad en declararse fan de Héroes del Silencio y de otros grupos como Las Novias o Más Birras, que en su juventud influyeron mucho para dar con sus huesos a orillas del Ebro. “En cuanto pensé en venir a México hice un par de llamadas buscando ayuda y orientación. Una fue a Santi Rex (Niños del Brasil), que me puso en contacto con gente muy interesante aquí”, explica. “Además, también he tenido la suerte de coincidir con Alan Boguslavsky y Pedro Andreu en un tributo que se hizo a Héroes y fue una experiencia muy guay”.

En realidad, el viaje y la aventura surge “de no saber estarme quieto, de estar hambriento de experiencias para no aburrirme” y parece que la selección del destino ha sido acertada por “la magia y la extraordinaria e inmediata conexión con el público”. “Antes de venir grabé un vídeo contando que quería preparar una gira mexicana, que no conocía a nadie y que agradecía cualquier tipo de difusión para poder tocar en el máximo número de lugares posibles. De pronto, llovieron como 600 o 700 mensajes y fueron saliendo los conciertos. Además, he tenido alojamiento gratuito en todos sitios por los que he pasado gracias a amigos de amigos y de amigos...”

"El trabajo se ha comido a la parte turística,

pero creo que eso es buena señal"

La aventura mexicana de Meléndez va a tocando a su fin -el 27 prevé estar de vuelta- pero su intención es “andar a caballo entre Zaragoza y el D. F.” en lo venidero. “A finales de agosto empiezo gira por España, con cinco o seis fechas programadas, pero mi idea es mantener Zaragoza como base de operaciones e ir volviendo de cuando en cuando a México: calculo que para junio de 2023. Ya se verá, de momento vamos día a día, prefiero no plantear cosas a largo plazo”, dice conservando aún parte de su acento andaluz pese a sus periplos viajeros. “Esta primera incursión ha servido tantear, conocer el terreno y ‘picar piedra’. Espero en el regreso empezar a trabajar con un representante que me dé más profesionalidad y respaldo en la siguiente gira”, cuenta el cantante, cuya banda se hace llamar Diario Fantasma.

El cantante, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fernando Elías

En tierras americanas su música se ha abierto a nuevos sonidos, entre los que destacan los de la jarana, “un instrumento que nunca había tocado” y que ahora suena en algunos temas gracias a su amigo Emilio Bozzano. “Tengo la suerte de estar tocando con músicos talentosos y con experiencia, una especie de 'dream team' mexicano. Con Pablo Piña, por ejemplo, vamos a compartir un par de fechas en Jalapa y en Ciudad de México”, dice Meléndez, a la par que reconoce que “el trabajo ha sido más de lo que esperaba y apenas he tenido tiempo para viajar o pasar tiempo”. “Los deberes se han comido a la parte turística, pero creo que eso es buena señal”.

En su estancia ha aprovechado también para grabar algunos vídeos gracias a Fernando Elías, “que se está encargando de toda la parte visual”, y también ha hecho buenas migas con su ‘road manager’ Luis Enrique Mondragón, que le ha facilitado recorrer kilómetros por tierras aztecas. Entre unos y otros están dando nuevo lustre a unas canciones que, por cierto, fueron grabadas en un rinconcito del prepirineo, como es el pueblo de Yeste, en los estudios de Lacasia de la Música.