Dos mil portadas de discos y un siglo de música popular española en un libro

La chispa que encendió la ingeniosa plasmación del libro ‘Canciones. El álbum’, recientemente autopublicado, recopilado y escrito por dos veteranos y reputados nombres de la industria discográfica, Carlos Sanmartín (exdirector general de EMI) y Pablo Pinilla (productor y compositor), surgió de un simple comentario en un estudio de grabación. Simple, pero muy descriptivo de estos nuevos tiempos generacionales.

-Cantas como Camilo Sesto –le dijo Pablo a un joven ‘triunfito’ que estaba grabando un disco–.

-Camilo, ¿qué? –preguntó con gesto de sorpresa el joven–.

-Camilo Sesto, ¿no sabes quién es?

-No.

-¿Y Miguel Ríos?

-Tampoco.

No había nada más que interpelar al joven ‘triunfito’, pero cuando la anécdota llegó al socio de Pablo, Carlos Sanmartín, enseguida chisporroteó la idea. «¿Cómo fabricar algo que ayudase a difundir el nombre de los intérpretes españoles más conocidos entre los más jóvenes y a la vez sirviera de recordatorio para los más veteranos?». Nació ‘Canciones. El álbum’, un lujoso y a la vez singular libro que no solo permite una visualización global de un siglo de música española, sino que hace de pasarela a los discos, a través de un código QR, y escucharlos de inmediato en Spotify. «Fue a raíz de esta anécdota cuando ideamos este proyecto para que la gente joven de nuestro país tuviera un vehículo que le sirviera para conocer la historia musical de nuestro país y, ¿por qué no?, que la gente más adulta pudiera recordar las canciones de su vida. Es un álbum intergeneracional», afirma Sanmartín.

En papel cuché de alto gramaje y un atractivo diseño, el libro incluye un total de 2.332 portadas de discos pertenecientes a 1.478 artistas. Una mirada muy amplia que se inicia con Antonio Machado y finaliza con Cecilia Krull. O sea, un siglo de canciones españolas e incluso latinas. Obviamente, detrás del libro, una laboriosa tarea de más de dos años de búsqueda, recopilación, selección y organización de portadas, desde Concha Piquer a Sara Montiel, Rocking Boys, Brincos, Sabina, Serrat, Radio Futura, Love of Lesbian, Vetusta Morla... y decenas de nombres mucho menos conocidos.

Aragón, por supuesto, no queda fuera de catálogo. De Raquel Meller a Héroes del Silencio o Violadores del Verso, la nómina es amplia: Rocky Kan, Chico Valento, Labordeta, Distrito 14, Niños del Brasil, Civera, Carmen París, Amaral, Tachenko, El Niño Gusano y más.

Una obra, en definitiva, tan ambiciosa como didáctica y divertida, que Sanmartín considera como «un pequeño legado de agradecimiento a lo mucho que nos ha dado la música a lo largo de nuestra vida tanto personal como profesional».

Carlos Sanmartín, el alto ejecutivo que ficho a Héroes del Silencio para la multinacional EMI

Carlos Sanmartín, barcelonés, empezó a los 20 años como vendedor en una de las discográficas punteras de la industria nacional de los años 60-70, Vergara. Y desde allí, una larga carrera como ejecutivo en CBS, EMI, Hispavox, BMG... alcanzando en los 80 el puesto de director general de EMI. En Argentina sería presidente de BMG para más tarde retornar a España como director general de MuXXic, compañía del grupo Prisa. Actualmente es director de Catálogo para la Región Latina de Sony.

En septiembre de 1986, ya ocupaba un alto cargo en el entramado empresarial de EMI como director de Márquetin y Promoción, cuando acudió a Salamanca para presenciar la actuación del grupo invitado, Talk Talk, perteneciente a su compañía, y seguir la tercera y última jornada del festival Nuevo Pop Español, organizado por Radiocadena (en realidad, el antiguo Festival de Benidorm); es decir, dos días después de la actuación de Héroes del Silencio. Aunque no vio al grupo zaragozano no se fue de vacío: «En Salamanca, Matías Uribe me dio una amplia y muy buena información de Héroes. Me acompañó Javier del Moral, A&R Jefe, quien también había recogido alguna opinión al respecto, y a la vuelta a Madrid la decisión fue inmediata: ¡A estos los fichamos!».

Ayudó mucho también a tomar tan rápida decisión el que Carlos y Javier andaban buscando nuevos grupos españoles para unirlos a un paquete de grupos procedentes de las independientes y formar una nueva división en EMI que apostase por el rock español, como así ocurrió con Gabinete Caligari, Tam Tam Go o Loquillo. Las opiniones llegadas luego desde Zaragoza a través de Cachi y Sandro D’Angeli, ambos de Radio Zaragoza, así como la de algún promotor, elevaron la temperatura del fichaje y a los pocos meses, en el verano del 87, Héroes era definitivamente grupo de EMI.

No es precisamente la versión que se cuenta en el dichoso documental de Netflix sobre el cuarteto, dirigido por Alexis Morante. Sanmartín habla molesto: «En ese documental hay apreciaciones incorrectas y personajes sobrevalorados y otros infravalorados. El de Gustavo Montesano está totalmente en el primer grupo. Pudo tener importancia en la medida que continuamente lo teníamos en la compañía, junto a su socio, insistiendo en la contratación de Héroes, como lo estuvo antes en otras compañías con el mismo fin y no lo logró, pero realmente lo que tuvo más peso fueron las opiniones de los medios zaragozanos y de los periodistas citados, así como la mía y la de Javier del Moral. Montesano no fue nunca decisivo».

Entonces el alto ejecutivo pasa de la molestia al enfado: «Las personas que participamos en todo momento en el proceso de la carrera triunfal de Héroes nos sentimos muy enfadadas y defraudadas al ver el documental. No nos dieron ni voz ni voto, por lo que no pudimos defendernos de determinadas apreciaciones, quedando como los malos de la película, como si solo hubiéramos existido para lo malo. Pero Ricardo Ortiz, Marisa Ruiz, etc., se dejaron la vida para hacer lo mejor para Héroes y yo obtuve muchísimo dinero de EMI para hacerles crecer constantemente. Todos se echan flores, la m… para la compañía. Una pena. Agradecería que esto se publicase».