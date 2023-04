La lectura del siglo XXI: “Los jóvenes tienen una forma bonita de leer”

Leer está de moda entre los jóvenes. Aunque a muchos les cueste creerlo, de acuerdo a los resultados de la encuesta Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España, el 74,2% de los encuestados de entre 14 y 24 se declaró fan de la lectura.

El porcentaje siempre ha sido alto, pero se puede comprobar una tendencia al alza en los últimos años. La pandemia, sobre todo el confinamiento, supuso un gran empujón. También la extensión de los ‘e-books’ y los audiolibros, que facilitaron el acceso a los libros a ciertos colectivos. Sin embargo, si algo ha reavivado la llama, eso es internet.

Comunidades de lectores en el corazón de la red

Las redes sociales suelen considerarse como un enemigo de los libros. Después de todo, ambos compiten por la atención de los jóvenes en su tiempo de ocio. No obstante, han resultado ser uno de sus mejores aliados debido a las comunidades de lectores que se han formado dentro de ellas.

En Instagram, los ‘influencers’ literarios presumen de estanterías y rincones de lectura. En Twitter, se comparten reseñas breves y recomendaciones de autores menos conocidos. En Pinterest, se explora el placer de leer como un ideal romántico. Las plataformas se complementan unas a otras, ofrecen diferentes formas de disfrutar la lectura.

El fenómeno ha sido especialmente intenso en Youtube y TikTok. Los ‘booktubers’ son ya viejos conocidos. Jóvenes lectores que, en pleno auge de la plataforma, decidieron combatir el estereotipo de que ellos no leen. Crearon sus propios canales de reseñas y recomendaciones de libros, y se expandieron con vídeos de análisis de tropos, personajes, retos literarios, colaboraciones… Se alejaron de la crítica literaria académica, que tanto abundaba en los medios tradicionales, y lograron llegar al público de su edad con una forma de hablar desenfadada y puntos de vista más cercanos a los suyos. Ahora que el formato largo de Youtube empieza a decaer, la pelota rebota sobre el tejado de TikTok. Sus vídeos cortos, mucho más dinámicos, han generado la aparición de los ‘booktokers’. Estos imitan lo que ya se veía en Youtube –adaptado para esta otra red social– y generan todavía más contenido para los fans.

Pese a que TikTok es principalmente conocida por sus bailes, la comunidad de lectores ‘booktok’ es de las más conocidas y compartidas de la plataforma. Aparte de las recomendaciones y reseñas, se pueden encontrar vídeos sobre anécdotas de lectura, situaciones típicas de libros, animaciones de escenas, tendencias dirigidas a los lectores… Además, cada ‘fandom’ –grupo de fans– cuenta con su propia subcomunidad dentro de ‘booktok’, lo que facilita a sus usuarios encontrar justo el contenido que buscan. Actualmente, esta es sin duda la red social con mayor proyección de futuro entre los jóvenes lectores y la que más posibilidades ofrece de ser conocido dentro de este nicho en internet.

De lectores a escritores

Debido a la fama que han obtenido y las oportunidades que internet les ofrece, no es de extrañar que muchos hayan dado el paso hacia la escritura. Tal es el caso de Andrea Izquierdo, Marta Álvarez o Cristina Prieto; todas ellas comenzaron gracias a Youtube y ahora firman sus propios contratos editoriales. “El hecho de tener una comunidad de seguidores y lectores obviamente ayudó mucho, las editoriales se fijan”, cuenta Izquierdo, quien era conocida en Youtube como Andreo Rowling y ahora se la puede ver en TikTok bajo el mismo nombre, en declaraciones a Heraldo.es.

La escritora Andrea Izquierdo. Heraldo

Además, desde el mundo editorial, están especialmente atentos a la plataforma Wattpad. En esta página web, cualquiera puede subir sus historias y la mayoría están disponibles para leer de forma gratuita. Es una forma sencilla de publicar historias originales, aunque sin remuneración.

Muchos jóvenes la utilizan como práctica de escritura, una forma de encontrar su estilo a base de ensayo y error sin que su nombre quede realmente ligado a lo publicado. Sin embargo, también escriben aquí aquellos que ya cuentan con una gran experiencia y quieren compartir una historia a la que no le ven un futuro comercial. Por este motivo, la calidad de las obras que se pueden encontrar en Wattpad es muy variable, y lo mismo ocurre con los géneros. “Se piensa que es todo novela romántica juvenil, que hay mucha, pero hay historias de todo tipo –dice Izquierdo–. Hay poesía, guiones… Hay todo lo que puedas imaginar”.

Pero lo que domina esta plataforma son los ‘fanfics’ –diminutivo de ‘fanfiction’, ‘ficción de fans’ en español–. Se trata de historias originales que parten de un contenido previo: libros, series, películas, videojuegos… Toma el imaginario y los personajes de las obras y les da su toque personal. Puede ser una trama romántica para una pareja que no llegó a realizarse originalmente, un universo alternativo en que los personajes de un mundo de fantasía ahora van a la universidad en España, una trágica historia en la que se produce la muerte de alguien que en la obra original sigue vivo… Las oportunidades son ilimitadas.

La plataforma Archive of our Own, más conocida como AO3, es perfecta para quien busca este contenido y no tiene interés en las obras completamente originales. La web cuenta con un portal de búsqueda avanzada que permite a su usuario filtrar cientos de parámetros hasta conseguir justo el tipo de lectura que desea. Se pueden seleccionar, personajes que aparecerán, parejas, dinámicas de personajes, universo, tono de la historia y hasta las muertes.

Sin embargo, no llega a alcanzar la popularidad de Wattpad. Las historias compartidas a través de esta web tienen más impacto en internet y algunas han sido publicadas y alcanzado fama mundial –como ‘Cincuenta Sombras de Grey’–.

Y lo mismo con los cómics y la novela gráfica. Este tipo de historias han encontrado su refugio en Tapas y Webtoon que funcionan de forma similar a las anteriores. De aquí surgieron inicialmente ‘best-sellers’ como ‘Heartstopper’ y ‘Lore Olympus’, respectivamente.

Lamentablemente, la creciente posibilidad de ver una historia de Wattpad en una editorial ha generado muchos casos de estafa. Bajo la oferta de una coedición, en la que el autor pagaría una cantidad por ver su libro publicado, editoriales falsas han timado a adolescentes que pensaron que estaban haciendo su sueño realidad. “Se trata de gente muy joven, a veces tienen 14 años”, explica Izquierdo. Motivo por el que se suele recomendar a estos escritores que no acepten una oferta que no venga de una editorial tradicional, que no solo no les va a cobrar sino que les va a pagar por la publicación.

Pero los que han recibido contratos auténticos son auténticas estrellas dentro de sus nichos. Las colas en las firmas son un buen indicativo de ello. Y es que el lector joven es pasional, insaciable y eleva sus libros favoritos a un pedestal. Como bien dice Izquierdo: “Los jóvenes leen, y además tienen una forma muy bonita de leer”.