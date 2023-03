Aloma Rodríguez: “La literatura es mi herramienta para estar en el mundo”

¿Hay 'glamour' en su día a día? En marzo, esquivar los ataques de las palomas torcaces es un lío.

No me atrevo a decir tal cosa, aunque quizá ponerlo en un libro le das un estatus (ríe) pero bueno, el título es un chiste: viene de unas piezas que escribía para ‘Letras libres’, una especie de capitulillos de aventuras cotidianas. Aunque sí, creo que puede haber glamur en llevar a los niños al colegio, esquivar las cacas de paloma y revisar textos en la misma mañana.

En su obra hay bromas, veras, ñoñería, ironía... la vida misma.

Supongo que es la batidora que tengo en la cabeza. Quería que hubiese muchos tonos, es importante para mí, porque cada situación pide un registro. No me gusta mucho lo emocional en la expresión, ni como lectora ni en mí misma; soy más de la contención. Otra cosa es la ternura, que sí me interesa. En cuanto al humor, lo veo importantísimo;un humor que exige cierta distancia, para no tomarte en serio a ti misma.

También se contiene con las citas y referencias nominales, aunque alguna aparece, claro.

Hay que buscar un equilibrio. Para mí, la literatura es afecto, mi herramienta para estar en el mundo; la vivo en mi familia, en muchos de mis amigos y en gente nueva que vas conociendo. Paso mucho tiempo leyendo, es mi trabajo; encuentras conexiones entre cosas que has leído y te han entretenido y lo que cuentas tú. Me gusta aprovechar todo eso y, al mismo tiempo, tampoco quiero que las citas resulten forzadas. Es un asunto de intuición, más que de fórmula.

El corazón del relato es su vuelta a Zaragoza tras una década en Madrid, con pareja y tres hijos.

El primer año y medio fue duro, con todas las restricciones pandémicas. Irte de Madrid puede generar una absurda sensación de fracaso al ver las caras u oír el tono de mucha gente cuando lo dices. Hay amigos de antes que ya no están o llevan una vida diferente, por circunstancias personales, y la ciudad ya no es la que dejaste. Fíjate que no había pasado todavía por el antiguo Calamar Bravo, el otro día le hice una foto. Y el Bacharach, donde trabajé, es una pared... por otro lado, eso es un buen material literario. Y aquí está casi toda mi familia, claro.

Es prescriptora literaria en Radio 3. ¿Alguna recomendación?

Me encanta recomendar libros, en la radio y en persona; es regalar felicidad, y no cuesta nada. Estoy con ‘Horas de invierno’, de Mary Oliver, y es tan bueno que no quiero ni terminarlo. Se lo dije a Bárbara Mingo, que está en mi top 5 de escritoras españolas favoritas, y le mandé una página porque sé que le va a encantar. Tienes que leer a Bárbara, por cierto... y ‘Nos queda lo mejor’, de Isabel González, que es de Ejea de los Caballeros. Si no las conoces ya, te van a encantar.