La novela ‘Un hipster en la España vacía’, de Daniel Gascón, dará el salto a la gran pantalla

La provincia de Teruel, en concreto algunos pueblos del Matarraña, será escenario del rodaje de la película ‘Un hipster en la España vacía’, un largometraje basado en la segunda novela del escritor zaragozano Daniel Gascón. Así lo confirmaron desde la dirección de producción del largometraje, que ultima con la Aragón Film Commission los preparativos para rodar el filme este año.

El libro llegó a las librerías en junio de 2020 y desde entonces lleva cuatro ediciones, ha sido alabado por la crítica y no ha parado de ganar adeptos. La idea de este volumen nació durante el confinamiento y de manera impensada. En 2021 apareció ‘La muerte del hipster’, obra de humor que sigue la estela de la anterior novela.

Gascón, editor de la web de la revista ‘Letras Libres’, fue escribiendo una serie de textos humorísticos, «un poco al estilo de los ‘Cuentos sin plumas’ de Woody Allen, sobre el contraste entre lo que eran los pueblos en mi infancia y la situación actual. Los publiqué en forma de diario y me encontré con que tenían una inusitada respuesta, lograban muchos seguidores, o muy urbanitas o muy rurales. El libro parte de ahí, pero tiene muchos elementos y escenas nuevos. Narrativamente, el humor me ha permitido jugar con muchas voces y disfrutar de una enorme libertad en la trama», recordaba en una entrevista en HERALDO al poco de publicar su libro.

Pez fuera del agua

El protagonista de ‘Un hipster en la España vacía’ es Enrique Notivol, un joven treintañero que decide instalarse en una casa familiar en La Cañada –un pueblo imaginario–, en Teruel, para alejarse del ritmo de la vida en la ciudad, montar un huerto colaborativo y olvidar a su exnovia.

El potencial cinematográfico de la historia narrada no pasó inadvertido y a los pocos meses de su lanzamiento editorial Netflix decidió adquirir los derechos del ‘Un hipster en la España vacía’ para una futura producción. «Martínez de Pisón me dijo que podía ser una película, y a mí me encantaría. El cine es un mundo nuevo y trabajoso pero, en él, el humor tiene una ventaja de la que carece en literatura, y es que puede ser contagioso», comentaba el autor en 2020.

Sin embargo, lo que en principio iba a convertirse en una serie de Netflix, será finalmente un largometraje para Amazon Prime Video que dirigirá el cineasta Emilio Martínez Lázaro (‘Ocho apellidos vascos’, ‘El otro lado de la cama’), «el director ideal» para este proyecto, señala Gascón. Aunque por el momento no se ha desvelado quién dará vida al personaje protagonista de la novela, Enrique Notivol, el escritor zaragozano ya sugirió hace un par de años que «el oscense Vito Sanz haría muy bien el papel, porque tiene un lado ingenuo que cuadra con el personaje».

Aunque ahora vive en Madrid, Gascón sabe bien lo que es vivir en un pueblo, ya que pasó parte de su infancia en localidades como Ejulve, Urrea de Gaén o Cantavieja. «Mi abuelo nació en una masada y mi madre fue médico rural durante muchos años», explica.

Nacido en Zaragoza en 1981, Gascón estudió filología inglesa e hispánica en la Universidad de Zaragoza. Anteriormente, publicó ‘La edad del pavo’, ‘El fumador pasivo’, ‘La vida cotidiana’, y una memoria familiar, ‘Entresuelo’ y en 2018 lanzó el aplaudido ensayo ‘El golpe posmoderno: 15 lecciones para el futuro de la democracia’. El pasado año vio la luz ‘Fake news. Cómo acabar con la política española’ y su próximo volumen será ‘El padre de tus hijos’ un libro de relatos.