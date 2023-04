El autor de la biografía de Extremoduro: "Deseo que Robe no se enfade"

El periodista y músico madrileño Jesús Casañas acaba de publicar 'Extremoduro. Talento innato' (Alianza Editorial), una biografía musical no oficial de la banda de Plasencia y de su líder, Robe Iniesta, un texto que ha escrito "con mucho cariño y respeto", por lo que espera que "Robe no se enfade por no haber contado con él".

A medio camino entre el relato periodístico y la historia oral, esta biografía no autorizada está planteada de manera cronológica.

Así, cada capítulo está dedicado a uno de los álbumes grabados por Extremoduro entre 1989 (Tú en tu casa, nosotros en la hoguera) y 2013 (Para todos los públicos), y, posteriormente, a los trabajos personales de Robe y Uoho con sus respectivas bandas para intentar comprender su abrupto final.

"Me lo propusieron en verano de 2020. Alianza tiene una colección de libros de música dedicados a grandes grupos internacionales como Nirvana, Led Zeppelin o Pearl Jam, entre otros, y al editor, a Diego, le apetecía hacer uno de Extremoduro y ahí empezó todo", ha explicado a Jesús Casañas.

Periodista musical de profesión y guitarrista de formación, Casañas ofrece en su libro comentarios sobre asuntos habitualmente no tratados en las biografías musicales: la estructura formal de las canciones, los arreglos instrumentales, la trama que une la composición y las letras, o las mejoras en el sonido a partir de la grabación y la producción.

Todo ello con la intención de explicar por qué Extremoduro se ha convertido para muchos "en la banda sonora de nuestras vidas".

"El editor me insistió mucho en que para que este trabajo tuviera un valor añadido sería bueno que hablara como periodista y como músico, y poder explicar, a la vez que cuento la historia de la banda, qué es un metrónomo, lo que es un guitarra solista o una rítmica y ese tipo de cosas", ha indicado.

'Talento innato' presenta la trayectoria de la banda extremeña en el contexto musical de tres décadas de rock nacional, dando voz a todos sus actores: los grupos, los músicos, las corrientes, las discográficas, los formatos e, incluso, los políticos que pasaron del desprecio absoluto a rendirles homenaje cuando Extremoduro demostró su potencial para hacerse oír entre la juventud.

Jesús Casañas ha construido este relato "con el máximo respeto y objetividad", a partir de las declaraciones de los miembros y de los comentarios de la prensa especializada.

El autor reconoce que no ha hablado con Robe "porque no queríamos que se nos adelantara alguien -ahora mismo hay tres libros de Extremoduro en el mercado- y como el libro estaba escrito, pues decidimos sacarlo".

"No sé qué tal le habrá sentado que haya salido el libro sin contar con él, y si le ha sentado mal es completamente comprensible, pero espero que no se enfade por eso", ha subrayado.

De igual forma, Casañas ha defendido que se trata de un trabajo "que está escrito con mucho respeto y mucho cariño y creo que a Robe sí le va a gustar, porque yo, al ser músico, siempre escribo con mucho respeto y tengo en cuenta qué pensará el músico sobre el que escribo, porque conozco todo el trabajo que hay detrás de cada disco".

Preguntado por la parte del libro que más le gusta, el autor asegura que eso sería como contestar a qué hijo quieres más.

"A mí me gusta todo, aunque entiendo que cada lector se verá más identificado con aquella etapa o trabajos de la banda que más le guste. A mi en concreto me gustan todas, pero si me tengo que quedar con alguna me quedo con La ley innata".

Jesús Casañas (Madrid, 1981) se licenció en Economía y Periodismo en la Universidad Carlos III; durante aquellos años también estudió guitarra en la actual Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales (Leganés).

Ha trabajado para los principales grupos editoriales y sobre música empezó a escribir en 2006 para la revista' Rock Estatal', llegando a ser su coordinador entre 2013 y 2015.

Actualmente escribe de rock en 'MondoSonoro' y también toca y canta en Palabras Necias, grupo con quien ha publicado tres discos.