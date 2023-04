Por encima de Dylan y Billie Eilish: un grupo zaragozano, único español entre los 100 mejores versionadores de los Beatles

Castafiore era un grupo musical zaragozano que participó en dos ocasiones en el Festival de Jazz de Zaragoza, en 1994 y 1996; en la primera presentaron su disco ‘Plaza Castafiore’, con ocho temas. Ninguno de ellos era su versión del ‘Fool on the hill’ de The Beatles, que casi 30 años más tarde ha sido seleccionado por el crítico Jordi Planas entre las 100 mejores versiones de los Fab Four de Liverpool. El ámbito de la selección es mundial y Castafiore, la única presencia española en el listado, que tiene un apéndice de 50 finalistas entre los que tampoco hay talentos de España.

Coco Balasch, bajista de la banda, sigue en activo y toca en varios proyectos. La formación que grabó el tema ‘beatle’, perteneciente al epé ‘Magical mystery tour’ (1967), se completaba con el teclista uruguayo Coco Fernández (que falleció en 2014), el guitarrista zaragozano Diego Martínez de Pisón, el donostiarra (aunque radicado desde siempre en Pamplona) Iñaki Askunze al saxo tenor y el batería hijarano Jesús Fandos. “Yo no soy de Zaragoza, nací en Drancy Seine (Francia) –explica Balasch– y ahora vivo en Valdeltormo, un pueblo del Matarraña, pero pasé 30 años en Zaragoza, donde he forjado mi carrera musical. Castafiore fue una gran experiencia, sin duda”.

El bajista de Castafiore recuerda que en aquella época estaban todo el día oyendo y tocando jazz; siguen en ello, pero entoncescontaban con una sede social de privilegio. “Diego Martínez de Pisón tenía el bar La Radio, en la calle Lorente, e invertía mucho dinero cada mes en comprar discos de jazz actual. Por allá nos visitaron además músicos como Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Avishai Cohen o Ben Street. Otras veces nos íbamos al Bocata, en San Antonio María Claret, donde sonaba el jazz clásico a todo volumen”.

El guitarrista, por su parte, apunta que “éramos un grupo de jazz vanguardista, muy influenciado por los discos noventeros de Scofield, y también por los jóvenes que grababan en el sello Criss Cross, reivindicando la nueva modernidad jazzera, lejos de la fusión y lo eléctrico”.

Una versión muy suya

Tanto Balasch como Martínez de Pisón coinciden en que la revisión que hizo Castafiore del clásico escrito por Paul McCartney (aunque acreditado oficialmente al dúo Lennon-McCartney) no era para todos los gustos. Y Balasch precisa que el arreglo de la versión corresponde a Askunze, actual docente en el Conservatorio Superior de Pamplona y el Musikene vasco. “Iñaki estudió en Berklee y es uno de los mejores arreglistas del país; le hizo un disco a Chano Domínguez. Lo que hizo con ‘The fool on the hill’ fue sin duda un trabajo endiablado, gracias a un encargo del Sgt. Beatles Fan Club”.

Aquel disco se llamaba ‘Campos de fresas’ (1995), guiño obvio al ‘Strawberry fields forever’ del mismo epé ‘beatle’, y en la compilación había más aragoneses: Joaquín Pardinilla y ‘Honey pie’, The Green Apples y ‘For you blue’ o El NiñoGusano con ‘Blue Jay Way’. “En 1995 –apuntan ambos– escuchar aquel ‘tonto de la colina’ de Castafiore no debía ser algo agradable para la mayoría; incluso hoy, para gran parte de los fans de Beatles, no lo será. Podemos imaginar la cara del oyente que no nos conoce, escuchando este disco y, de repente, encontrándose con nuestra versión; comparada con varias de las demás, tan cercanas a las originales, no es cosa fácil de asimilar”. “Recuerdo –dice Balasch– que me gustó mucho la de El Niño Gusano. Ah, y nuestra versión, por cierto, la elegí yo”.

Diego Martínez de Pisón regenta actualmente el Minibar en Vía Hispanidad, y Balasch apunta que “como siempre ocurre con él, lo tiene todo puesto la mar de bien, aunque al estar en zona residencial no puede subir mucho el volumen de la música”. El bajista, por otro lado, ha reunido un montón de temas propios y les ha puesto letras. “Nunca lo había hecho, y ahora ya las tengo armadas. Obviamente, necesitaba una voz, y también la he encontrado: Carolina Ferrer, que va a ser la próxima gran cantante aragonesa. Espero poder grabar con ella antes de que acabe el año”.

En el libro de Planas, editado por Lenoir, Castafiore y ‘Fool on the hill’ figuran en el puesto 58. El primer lugar de las versiones tiene un punto paradójico, ya que corresponde a una de ‘I wanna be your man’ que hicieron The Rolling Stones. La medalla de plata es para Ella Fitzgerald y su adaptación de ‘Can’t buy my love’;Little Richard está en el puesto 15 con ‘I saw her standing there’, Stevie Wonder aparece en el 17 con ‘We can work ir out’ y Aretha Franklin está en el 22 con ‘The long and winding road’. El 99 es para Billie Eilish y ‘Something’.