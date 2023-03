Bunbury triunfa en la firma de su libro 'Microdosis' en Madrid

Enrique Bumbury ha reunido este viernes, 31 de marzo, a cientos de sus fans en Madrid para firmarles un ejemplar de 'Microdosis', su segundo libro.

Muchos de los "afortunados", como el mismo artista los llamó en el 'post' en el que anunció la firma, no han podido resistirse a compartir en las redes sociales la 'fotografía-prueba' de que han podido conocer al cantante aragonés durante este evento y llevarse a casa una copia del libro autografiada: "Ya tengo el mío, gracias Enrique", publicaba uno de ellos.

¡Ha comenzado la firma de MicroDosis, el segundo poemario de Enrique Bunbury, en La Casa del Libro de Madrid! pic.twitter.com/ESVM2kk49K — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) March 31, 2023

Las plazas para este evento fueron asignadas a través de un formulario en apenas unas horas. Bunbury advirtió que en ese evento no permitirá ni fotografías ni nada relacionado con su faceta musical y por lo que se ha visto hasta el momento sus cuenta oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, han sido los únicos perfiles a través de los que se ha podido ver a los fans junto al artista. "Esta es una firma de libros. No se tomarán fotos. No se admitirán CDS / VINILOS / CAMISETAS / FOTOS / POSTERS, etc. Gracias por la comprensión", indicó en su momento.

El libro apuntaba a ser un éxito ya desde que se anunció la preventa en febrero. Y este mes, concretamente el 15 de marzo, se confirmaron las sospechas, cuando en menos de 24 horas Bumbury consiguió agotar la primera edición completa de su segundo poemario.

En 'Microdosis', cuya segunda edición ya está en camino, la mirada del zaragozano se posa sobre la denominada ‘nueva psicodelia’, un fenómeno que tiene su epicentro en California, en Estados Unidos, y que mira de nuevo a estupefacientes como el LSD, el MDMA, la ayahuasca o los hongos alucinógenos atendiendo a sus efectos creativos sobre la conciencia. Según la editorial, en sus pasajes se atisba "la herencia de la generación beat norteamericana, el onirismo de David Lynch y una plasticidad muy fílmica que recorre Los Ángeles".