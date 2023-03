Fernando Esteso: "Ha sido divertido hacer de canalla por primera vez en mi carrera"

Fernando Esteso cumplió 78 años en febrero, pero este jueves parecía haberse quitado unos cuantos de encima en el preestreno de ‘Loli Tormenta’, el filme póstumo de Agustí Villaronga, que tuvo lugar en los cines Palafox de Zaragoza. La película, por cierto, llega este viernes 31 de marzo a las salas comerciales. Rodeado de familia y amigos, sonriente y locuaz, el popular actor aragonés (que vive en Valencia desde hace muchos años) no ocultó la emoción que le producía esta cita con su ciudad natal, a la que acudieron compañeros de profesión como Miguel Ángel Tirado, Jorge Aparicio o Corita Viamonte.

Además de presentar el pase, Esteso protagonizó un coloquio tras la proyección, pero antes de empezar la película se pidieron dos aplausos en la sala: uno para Agustí Villaronga y otro, igualmente sentido, para Laura Gómez-Lacueva.

Villaronga murió hace apenas dos meses en Barcelona, a los 69 años de edad. Entre sus múltiples reconocimientos destacan dos premios Goya al mejor guión por ‘El niño de la luna’ y ‘Pa negre’;esta última también le valió un ‘cabezón’ a la mejor dirección.

Esteso tenía ganas de hablar de su amigo Agustí y de una película que le ha multiplicado la ilusión por su trabajo. "Agustí confió en mí –apuntaba anoche Esteso– y creo que la película está muy bien. Ya me había dicho al acabar ‘Incierta gloria’, donde salía yo haciendo de molinero aragonés y matrimoniado con Terele Pávez, que volveríamos a hacer algo juntos, y así fue. Con Terele me reí mucho porque me pedía ayuda para sacar el acento aragonés".

Esteso aclaró que "esta película de ahora tiene a otra gran actriz, Susi Sánchez, que no ha podido venir porque está malita, aunque quería acudir. Me ha tocado presentarla solo, es la pena de este día. Ojalá tuviéramos aún a Agustí entre nosotros;cuando murió, perdí un gran amigo".

El punto de apoyo

Esteso lleva estos días un bastón. "Es de la película; me fastidié el tendón de aquiles del pie izquierdo poco antes de empezar el rodaje, y me lo consiguieron, junto con una bota ortopédica para poder aguantar. Luego, en mitad del trabajo, me hice un esguince en el otro pie; me cambiaron la bota –ríe– pero se hizo el trabajo".

"De toda la vida no pienso en nada nuevo hasta que no remato un trabajo, y la promoción es parte del trabajo"

El personaje de Esteso en ‘Loli Tormenta’ está inspirado en el cómic del mismo nombre. "El guionista de la película, Torrecillas, es también el autor del cómic; me dijo que para mi papel se había inspirado en su propio padre, ojo con el Torrecillas mayor, porque tiene mala leche el Tío Ramón, os lo aviso. Ha sido divertido hacer de canalla por primera vez en mi carrera en esta tragicomedia: un salto al vacío".

Esteso precisa que no robó el bastón: se lo regalaron. "Fui a devolverlo y me dijeron que me lo quedase. Lo que también me llevé fue mucho cariño y la foto en unas escaleras con las cuarenta personas que andábamos en el set, Susi a un lado, Celso (Bugallo) y Agustí al otro de rodillas, yo en la silla de ruedas... y oye, al ver la foto, todo el mundo sonreía. ¡Y eso que era la hora del bocadillo! Andaban con hambre, pero mira".

El actor zaragozano tiene toda la intención de seguir en activo, pero no es de los que empieza a comerse el postre en mitad del segundo plato. "De toda la vida no pienso en nada nuevo hasta que no remato un trabajo, y la promoción es parte del trabajo, muy importante, hablar con los medios cara a cara, profundizar en la película y comprobar el interés que despierta en la gente".