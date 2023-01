Muere Agustí Villaronga, el director de ‘Incierta gloria’ que aunó poesía e inquietud

zaragoza. «Agustí Villaronga es un referente insólito y personalísimo en nuestro cine. El que supo rodar el olor del sexo, de la orfandad y de la noche del mar. Una fiera sublime», decía ayer el actor zaragozano Jorge Usón, tras enterarse de la muerte, por cáncer y a los 69 años, del cineasta mallorquín.

Jorge Usón participó en su película ‘Incierta gloria’ (2017), que se rodó en escenarios aragoneses como Castejón de Fuentes, Caminreal o Belchite. El productor y director Gaizka Urresti, que fue coproductor de esa película, meditaba: «Se ha ido un cineasta que ahondaba en las sombras del ser humano cuando él era un ser de luz. Agradeció siempre a Aragón el rodaje de ‘Incierta gloria’ y así lo manifestó en los festivales de Fuentes de Ebro, Bujaraloz y Saraqusta de Zaragoza».

Luisa Gavasa, que formó parte del reparto con Fernando Esteso, Laura Gómez-Lacueva y el citado Usón, recuerda que en el año 1974 habían compartido un piso en Barcelona. «Él soñaba con ser director y yo soñaba con ser actriz profesional. Compartimos un piso lleno de ilusiones, de proyectos, de morcillas que mandaba mi madre desde Zaragoza y de sobrasada que mandaba la suya desde Palma. Era una persona con la que he compartido 50 años de amistad. Deja detrás un recorrido, una estela de talento; fue un precursor de muchas cosas en el cine. Ya está en la historia de nuestro cine y quiero pensar que del cine mundial con letras de oro y con mayúsculas», decía ayer.

La música, el espacio, los actores

El pasado mes de mayo Agustí Villaronga recibía el Premio Especial del Festival Saraqusta. En un encuentro con el público, recordó que había descubierto el cine con su padre, con quien coleccionaba cromos de actores, y que realizaba pequeñas proyecciones caseras. Fue actor antes que cineasta, y participó en algunas giras lorquianas con Nuria Espert y Víctor García.

En 1986 debutaría en el cine con ‘Tras el cristal’, una película inquietante y oscura, que contó con la presencia de Marisa Paredes y con la música del turolense Javier Navarrete. Esa pieza tendría su continuidad con ‘El niño de la luna’ (1989), una idea poética, desapacible, de heridas y crueldad, y de terror nazi y a la vez personalísima que le dio el premio Goya al Mejor Guión original. «Yo amo a la gente. Y hago cine para la gente. Durante años, en películas como ‘Tras el cristal’ o ‘El mar’ hice películas perturbadoras. Más que perturbadoras, enfermizas. Pero ahora ya no me interesa ese tipo de cine: sigo explorando los rincones oscuros, pero con otra mirada. En busca de la luz, de la claridad, de otro modo», decía el pasado mayo en el Teatro Romano. En el año 2000 abordó la homosexualidad y la enfermedad en ‘El mar’, una adaptación de la novela de Blai Bonet, donde volvió a contar con la banda sonora de Javier Navarrete. Y reconocía que muchas de las películas que había podido realizar habían sido un encargo.

«Sucedió con ‘Pan negro’, basada en los libros que apuntan hacia la sencillez y la claridad de Emili Teixidor. Me la propusieron y acepté. En cierto modo, ‘Pan negro’ supuso un cambio en mi trayectoria. Es como si naciese otro director. Una productora muy amiga me dijo que mis películas eran extrañas, y lo son, lo son, que parecían no comunicar con el público. Y me ofrecieron esa obra. Me gustó mucho y ya se sabe el éxito que tuvo», recordaba a propósito de esta película que abordaba la infancia y la adolescencia de un joven que se asoma a la Guerra Civil y a la revelación de la sexualidad. Esa cinta, de 2010, logró nueve Goyas, entre ellos el premio al Mejor Guión Adaptado y al Mejor Director de 2011. Y ese mismo año, le concedieron el Premio Nacional de Cinematografía.

En 2015 adaptaría la novela de Pedro Juan Gutiérrez, ‘El rey de La Habana’, y dos años después vendría a Aragón para trasladar a la pantalla ‘Incierta gloria’ (2017), la obra de Joan Sales. Fue todo un acontecimiento y ganó premios en varios festivales. «Rodar con él ha sido un privilegio y un divertimento porque pocas personas he visto yo con tanta pasión en un set como Agustí, con un sentido del humor absoluto, con un respeto y una delicadeza hacia todos los equipos que era extraordinario porque se preocupaba de todo, no dejaba ningún cabo suelto. Siento una gran desolación por haber perdido a un amigo de 50 años y a una persona que ha amado el cine y a los actores», agregó Luisa Gavasa.

«Voy a hacer lo que no he hecho nunca: una comedia». Antes de morir quiso reírse. Meses atrás había recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2021).

Usón, que recibiría el premio al Mejor Actor de la Unión de Actores, valoraba así su faceta como director de actores: «Es el director que todos ansiamos. Ese que te dice y te deja espacio, que no se estresa, que te mira y es preciso en sus indicaciones con pocas palabras. Que lo goza y te lo hace gozar (imaginar). Que se hace cargo de todo y sabe lo que hace dejando, no obstante, que el cine o la vida o lo que sea suceda, que se produzca el milagro y rodarlo. Para mí se ha ido un genio. Sensibilísimo, travieso, elegante, gracioso, granuja y amante siervo de su deseo excitante».

En 2021 rodó ‘El vientre del mar’, inspirado en ‘Océano mar’ de Alessandro Baricco, la historia de la Balsa de la Medusa que pintó Gericault. Y se despidió tras haber rodado una comedia que protagoniza Susi Sánchez. «Voy a hacer lo que no he hecho nunca: una comedia». Antes de morir quiso reírse. Meses atrás había recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2021).