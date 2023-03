Las mil caras de Fernando Esteso: de canalla a sacerdote

A sus 78 años recién cumplidos, Fernando Esteso mantiene el cordón umbilical con la interpretación, un oficio que le vino por influjo familiar y que ha desarrollado durante casi ocho décadas, del barrio zaragozano de San José a las más altas cotas de popularidad.

Lejos de consumir su jubilación en Valencia, donde reside desde hace muchos años, el artista aragonés sigue aumentando su filmografía y embarcándose en proyectos de variados registros.

El próximo viernes desembarca en las salas de cine su última incursión, 'Loli Tormenta', que será preestrenada el jueves en la sala 6 de los Cines Palafox de Zaragoza con la presencia del actor para intervenir en un coloquio. Se trata de un filme póstumo para su director, Agustí Villaronga, que falleció el pasado 22 de enero. El mallorquín había entablado con Esteso una fértil relación ya que también trabajaron juntos en 'Incierta gloria', un largometraje de 2017.

"Hasta esa película no conocía personalmente a Agustí. Me eligió para interpretar a un molinero aragonés y entablamos una gran amistad basada en el respeto mutuo. Nos reíamos mucho juntos y lo pasábamos muy bien. De hecho, al terminar el rodaje me dijo que me llamaría para su siguiente película. Y cumplió su palabra con 'Loli Tormenta'", rememora Esteso.

De hecho, uno de los momentos más emotivos de la última edición de los Premios Goya lo protagonizó el aragonés cuando antes de entregar la estatuilla al mejor corto documental contrarrestó el olvido que la gala había dispensado a Villaronga y proclamó: "Más temprano que tarde nos volveremos a encontrar".

En el papel de un canalla

'Loli Tormenta' es una "comedia humanista llena de humor y ternura" que cuenta la historia de Lola (Susi Sánchez), la moderna y caótica abuela de Edgar y Robert, que se hizo cargo de ellos tras la muerte de su hija unos años atrás. Los tres viven en una modesta casa del extrarradio de Barcelona, y nada les hace sospechar que su tranquila vida está a punto de cambiar drásticamente. Esteso encarna al Tío Ramón, un canalla que quiere quedarse con la casa. "De canalla no había hecho nunca. Pero tiene su aire divertido y lo disfruté mucho. Fueron unos meses de rodaje fantásticos, con muy buen ambiente", relata.

Fernando Esteso, en el rodaje de 'Burga' Heraldo.es

Todavía más sorprendente resulta el viraje dado por Esteso en sus dos anteriores filmes, ambos todavía sin estrenar, y que le aproximaron al cine de terror. 'Burga', rodada en 2018 en Cantabria, está inspirada en un caso real y único en la psiquiatría española de los años 60, se centra en las visiones extrañas de una mujer que despierta del coma en un hospital. Fue dirigida por Alfredo Contreras y protagonizada por Mercè Llorens, Manuel Galiana, Federico Alonso, Alicia Jane, Micky Molina y Margarita Cánovas. Esteso interpreta a un personaje llamado Edmundo.

Fernando Esteso, el padre Torres en 'Incestum'. Heraldo.es

Otro 'thriller' de terror, 'Incestum', contó con Fernando Esteso en su elenco. Fue grabado también en 2018 en Ibiza y tampoco ha tenido un estreno comercial. La acción arranca en 1984, cuando once encapuchados irrumpen en una casa habitada por una familia que ha mantenido relaciones incestuosas durante generaciones. Tres décadas después un matrimonio madrileño en crisis llega a la casa para vivir experiencias terroríficas y se desatarán los acontecimientos. Esteso es el padre Torres, un sacerdote destinado en ese pueblo ibicenco que pretende luchar contra la blasfemia y la herejía.