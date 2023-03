Carlos Saura se reencuentra con Lola Flores en Jerez

El próximo 31 de marzo se celebrará la inauguración del Centro Cultural Lola Flores en Jerez de la Frontera. Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la Faraona, abrirá sus puertas este espacio museístico que glosará la vida y obra de la artista.

Aquellos que visiten el lugar descubrirán que una icónica fotografía a gran formato de la cantaora, bailaora y actriz preside la fachada. La imagen es en blanco y negro y en ella se ve a la andaluza de perfil y poderosa. El autor de aquella imagen es Carlos Saura, que aprovechó el rodaje de la película 'Sevillanas' en 1992 para realizar diversas sesiones.

Curiosamente, la cesión de la fotografía al Ayuntamiento de Jerez para este fin fue una de las últimas decisiones que tomó el cineasta aragonés en vida, tal y como revela la alcaldesa jerezana, Mamen Sánchez. "Murió la misma semana en que nos dio su autorización para que esta imagen presida, con toda su belleza y su fuerza, la fachada del Centro de Interpretación Lola Flores", revela la edil.

La fotografía de Saura en la fachada del museo. Facebook

La inspiración que supuso Lola Flores para Saura quedó perfectamente inventariada. Sin ir más lejos, en mayo de 2021 lanzó 'Lola Flores, Sevillanas 1992', una edición limitada de 70 reproducciones seriadas y 15 'fotosaurios' (fotografías intervenidas) de otro retrato tomado por Saura a la intérprete.

En la presentación de esta obra, el realizador habló largo y tendido sobre su relación con la tonadillera y sobre la aventura cinematográfica que compartieron. "Era muy amigo de Lola antes de hacer la película y me invitaba a sus fiestas. Cuando le propuse hacer este trabajo, ella me dijo que no, porque estaba muy liada, y luego que lo quería hacer con sus hijos. Pero conseguimos que accediera finalmente y la verdad que no sabíamos lo que iba a hacer en el estudio, hasta que llegó y se puso a improvisar y me fascinó. Y es de lo mejor que hay en 'Sevillanas'", aseveró.

Carlos Saura, con la edición limitada de Lola Flores que hizo en 2021. Prisma Ideas

Saura no escatimó elogios al definir a Lola Flores: "Era una mujer que representaba el flamenco 'festero', no el puro, y eso no era malo, porque yo estoy muy de acuerdo con ese tipo de flamenco y con romper moldes. Lo ortodoxo está bien, pero a mí me fascina esa libertad".

‘Sevillanas’, rodada en 1991 y estrenada un año después, fue la última película en la que participó Lola Flores, la última pieza del puzle de una filmografía que abarcó casi 40 largometrajes y que arrancó en 1940 con ‘Martingala’. La foclórica falleció en 1995 víctima de un cáncer.

Una de las últimas exposiciones fotográficas de Saura se titula 'Flamenco' y ha podido admirarse, entre otros sitios, en Málaga (2020), Torremolinos (2022) y Jerez (2022). La presencia de Lola Flores es muy numerosa en esta muestra y, de hecho, el póster está confeccionado a partir de la misma fotografía que ya cuelga en el nuevo museo jerezano.

Andalucía y Saura

La admiración que profesa Andalucía al legado de Carlos Saura se plasmó el pasado miércoles con el homenaje que le tributó el Festival de Cine de Málaga en un acto con la presencia de su viuda, de dos de sus hijos –Antonio y Anna– y de la actriz Mónica Randall –protagonista de su película ‘Cría cuervos’– y con la proyección de su último documental sobre la evolución del arte, ‘Las paredes hablan’.

Además, la Filmoteca de Andalucía ha anunciado un ciclo en honor al oscense en todas sus delegaciones. A partir de la próxima semana se proyectarán en Sevilla, Málaga, Almería, Granada y Córdoba clásicos como ‘Cría cuervos’, ‘Ana y los lobos’, ‘Mamá cumple 100 años’, ‘El jardín de las delicias’ y ‘Peppermint Frappé’.