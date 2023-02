Los proyectos perdidos de Carlos Saura: de Antonio Banderas a Lorca y Felipe II

Carlos Saura firmó en los 91 años de su fecunda existencia una abundante filmografía con más de una cuarentena de títulos repartidos en siete décadas. Un legado de una admirable amplitud temática y estilística al que, sin embargo, faltaron algunas piezas por encajar. Proyectos que el realizador oscense abrazó con todas sus fuerzas pero que, por unos motivos u otros, quedarán aparcados en el arcón del olvido.

Agustín Sánchez Vidal, el mayor estudioso del cine en Aragón y colaborador de Saura como guionista en cuatro obras –dos de las cuales fueron filmadas– ejerce de cicerone por estas sendas menos transitadas del director de ‘La caza’.

La primera tiene a Antonio Banderas y a Picasso como protagonistas. "Estaba todo acordado para realizar una película sobre el proceso de creación del ‘Guernica’ de Picasso, titulada ‘33 días’ (ese fue el tiempo que le costó pintarlo, y las distintas versiones fueron documentadas escrupulosamente por su entonces pareja, la fotógrafa y artista plástica parisina Dora Maar). El protagonista iba a ser Antonio Banderas, pero el proyecto se fue al traste cuando este se embarcó en una serie biográfica titulada ‘Genius: Picasso’", relata.

Diversos problemas legales y de financiación minaron desde el principio esta superproducción que Banderas hizo pública en 2012 y que sufrió todo tipo de vicisitudes, como la entrada en concurso de acreedores de la empresa que era propietaria del guión. En 2017 parecía atisbarse la luz al final del túnel cuando Saura acompañó a Banderas en la concesión al actor del Premio Nacional de Cinematografía en el marco del Festival de San Sebastián. Ambos comparecieron en público para anunciar el rodaje. Pero, tal y como, manifestaría posteriormente, el aragonés se sintió "traicionado" por el malagueño cuando este se enroló en la serie sobre el pintor auspiciada por National Geographic.

Serie sobre Lorca

La segunda ‘espina’ clavada, y la más reciente es una serie en seis capítulos sobre Federico García Lorca. "Estaba trabajando en ella en el momento de su muerte. No hay que confundirla con el espectáculo teatral ‘Lorca por Saura’, dirigido por él sobre un texto de Natalio Grueso, protagonizado por la cordobesa India Martínez y actualmente en cartel", explica Sánchez Vidal.

Saura anunció en marzo de 2021 que estaba escribiendo esta serie sobre el poeta granadino. Y un año después se quejó de la escasa implicación de las televisiones para que fuera una realidad. Una frustración que verbalizó en el programa ‘Historia de nuestro cine’, en La 2. "Es una serie que estamos escribiendo desde hace años... y a ver si la televisión se anima. Si hubiera sido por España no hubiera hecho más que una película", denunció. Su hija Anna, presente en el espacio televisivo, completó la queja: "He notado más respeto fuera de España que en España. En España está muy bien considerado pero le cuesta mucho levantar proyectos y no tiene ese respeto tan grande que recibe cuando sale fuera".

Sánchez Vidal revela la tercera decepción: "También se quedó en el limbo una película sobre Felipe II a partir de sus últimos días en El Escorial (la casa de Carlos está relativamente cerca, en Collado Mediano). Algo muy alejado de los ‘biopics al uso’, del tono meramente realista e historicista o de los tópicos de la’ Leyenda Negra’, con el uso de distintas capas visuales, como ya hizo, por ejemplo, en ‘Goya en Burdeos’ o ‘Io, Don Giovanni’".

Esta idea le rondaba a Saura desde los años 80. En 2002 manifestó que se trataría de una producción franco-española. "El guión ya está escrito y ahora el proyecto está moviéndose para lograr la financiación, por lo que quizá el año que viene ya puede estar rodándola. No deja de ser extraño que en este país nunca se haya hecho una película sobre Felipe II, quizá porque nos resulta un personaje odioso", detalló. La financiación volvió a abortar la iniciativa.

Díptico de la Guerra Civil

La lista de contrariedades se completa con una acercamiento a la Guerra Civil. "Anhelaba dirigir un díptico (o sea dos películas interrelacionadas) sobre la Guerra Civil española, titulado ‘¡Esa luz!’. Cada parte iba a seguir la suerte durante el conflicto de una pareja –hombre y mujer– separados tras el 18 de julio, que pilla a cada uno de ellos en bandos distintos. Estaba vagamente inspirada en el escritor Ramón José Sender y su mujer, Amparo Barayón, a la que ejecutaron en Zamora, que era su ciudad natal", asevera Sánchez Vidal. Antes que producto fílmico, esa historia fue un libro del mismo título publicado por Saura en 1995.

Finalmente y, aunque seguramente nunca pasó de un deseo, el cineasta habló en 2021 de dirigir un documental sobre Rosalía. "Rosalía me pareció una revolucionaria del flamenco. Estaba bailando como le daba la gana, al igual que Lola Flores, pero a su manera. Estaba dispuesta a hacer un documental, pero se ve que está complicadísimo".