El imperdonable olvido de Hollywood a Carlos Saura

La Academia de Hollywood no se acordó de Carlos Saura en la nonagésima quinta gala de entrega de los Óscar. El oscense no figuró en el vídeo que presentó John Travolta y en el que se recordaba a personalidades relacionadas con el mundo del cine que han fallecido a lo largo del último año.

Un olvido que sorprende por el vínculo que mantuvo el artista aragonés con la meca del cine. Tres de sus largometrajes obtuvieron la nominación a la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa. Abrió ese camino 'Mamá cumple 100 años' en 1979, repitió en 1984 con 'Carmen' y su última tentativa se produjo en 1999 con 'Tango'. En ninguno de los tres casos alcanzó el triunfo.

El hecho de no alcanzar la estatuilla jamás le obsesionó. Así lo atestiguó en la entrevista que le hizo 'in situ' en Los Ángeles el programa de Televisión Española 'De película' en la antesala de optar a ella por 'Carmen'. Al ser preguntado por si el Óscar supondría la consagración de su carrera, respondió: "Para mí no. No quiero menospreciar el Óscar, que debe ser muy agradable para que primero lo vean los amigos y para después guardarlo en un arcón con los recuerdos. No voy a hacer ningún esfuerzo ni me va a traumatizar no ganarlo".

Homenaje en 1986

Pero los guiños desde Los Ángeles no terminan aquí. El 28 de julio de 1986 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), le dedicaron un homenaje para ensalzar su legado en el séptimo arte. La velada se celebró en el cine Samuel Goldwyn de la ciudad californiana y asistieron diversas estrellas del celuloide para rendir tributo al oscense. Se proyectaron fragmentos de algunas de sus películas más destacadas, como 'La caza', y fue presentado como fue definido como "el promotor del nuevo cine español en los años 60" y como "el artista que siempre tuvo un control de su cine a pesar de la censura impuesta por el régimen del general Francisco Franco".

El vídeo que se proyectó en la gala de los Óscar, de unos 4 minutos de duración y con la banda sonora de Lenny Kravitz, sí se acordó de otros nombres, desde actrices a compositories, pasando por cineastas y guionistas: Ray Liotta, Irene Papas, Olivia Newton-John, Jean-Luc Godard, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Gina Lollobrigida, Vangelis, James Caan, Robbie Coltrane, Raquel Welch, Walter Mirisch...

Donde sí se acordarán de Saura será en el Festival de Cine de Málaga, que dedicará el miércoles 15 de marzo un acto a la figura del aragonés con la proyección de 'Las paredes hablan' en el Auditorio Museo Picasso Málaga (18.30) y previamente con un homenaje del que no se han revelado los detalles.