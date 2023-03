Silvia Solans: "El futuro está lleno de grandes voces, de mujeres sabias y empoderadas que aprenden como esponjas"

¿Ser mujer le ha supuesto algún tipo de obstáculo en su carrera musical?

Desde luego que si y de hecho podría nombrar bastantes anécdotas: desde las exigencias estéticas -que ninguno de mis compañeros chicos recibía-, hasta la depreciación de mi oficio porque al ser ‘chica y guapa’ lo tengo más fácil, pasando por el intento de hacer que mis actuaciones tuvieran más que ver con ser una trabajadora sexual que musical o el intento de algunos dueños de locales de acosarme en camerinos. Sobre todo es el componente ornamental que nos quieren dar: las mujeres somos un objeto, algo bonito que adorna, no profesionales que hacemos música.

¿Conserva la industria de la música tics machistas? ¿Queda camino por recorrer en ese sentido?

Cada vez menos, está claro, pero lamentablemente si. Todavía seguimos viendo cómo se comenta más el físico de las artistas que su trascendencia musical: seguimos en el adorno, no en el fondo. Hace dolorosamente poco escuché aquello de que ‘no metas mujeres en tu proyecto porque te la van a liar’, y me comentaban con sorpresa paternalista que ‘no habían tenido que estar pendientes de mi’ en un proyecto musical. Yo llego, hago mi trabajo y me voy. Como cualquier profesional. Nos tratan como a arpías o como a niñas, y esto no está bien.

¿Cómo contempla la eclosión de una generación de artistas aragonesas como usted misma y Elem, Begut, Erin Memento, Vicky Lafuente...?

Inevitable y fantástica. Hay mujeres maravillosas haciendo un trabajo estupendo en Zaragoza y Aragón: Tenemos nuestra propia Tina Turner con Sara Gale, tenemos nuestra propia Doro Pesch con Rocío Ro, o nuestra Carole King con Cris Alonso. El universo femenino en la música aragonesa es vasto, variado y lleno de talento constatado. La mejor parte es que yo no veo rivalidad alguna: sabemos que estamos juntas en esto.

¿Ha habido algún referente musical femenino que le haya inspirado?

¡Muchísimos! Billie Holiday, Loreena Mckennitt, Siouxsie Sioux, Courtney Love, Grace Slick, Kate Bush, o recientes descubrimientos como Maud the Moth… Decenas de mujeres increíbles, fuertes, sensibles, profundas, extraordinarias. La música está llena de grandes genias.

¿Cree que las nuevas generaciones son cada vez más directas y sinceras cuando desean verter sentimientos, recuerdos, vivencias o emociones, como por ejemplo el último disco de Zahara?

Por suerte sí: gracias al necesario trabajo de la lucha feminista cada vez nos callamos menos. Además el afortunado auge del reconocimiento de la importancia de la salud mental hace que cada vez más los sentimientos y emociones dejen de formar parte del ámbito exclusivamente privado para hacerse un hueco en la lucha social: compartir emociones es lo que nos reconoce humanos, nos conecta, nos libera, y nos hace crecer como sociedad.

¿Qué opina de las críticas que indican que en ocasiones las canciones del reguetón cosifican a la mujer?

Opino que en realidad no es nada nuevo. El uso de la sexualidad como herramienta de polémica es lo menos novedoso que hay, y animaría a leer más algunas letras de canciones del hard rock de los ochenta. Penosamente no es algo exclusivo del reggaetón -y de hecho solo de la parte más comercial de este- , es una continuación de la cosificación de la mujer. Vuelvo al hecho de que somos objetos: adornos, no personas. Me gustaría añadir que desde mi posición de profesora de canto con muchas alumnas adolescentes, soy muy optimista: el futuro está lleno de grandes voces, de mujeres sabias y empoderadas que aprenden como esponjas, de innovación y de muchísimo talento. Mientras confiemos en ellas, todo irá bien.