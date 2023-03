María José Hernández: "Desde el principio sentí que me trataban con cierta condescendencia"

¿Ser mujer le ha supuesto algún tipo de obstáculo en su carrera musical?

Sin duda… Yo empecé muy joven a pisar los escenarios con mis canciones y ya sentía que me trataban con cierta condescendencia, pero fue cuando una multinacional me ofreció editar mi primer disco, que al quedarme embarazada, misteriosamente las conversaciones se fueron diluyendo en el tiempo… ¿ casualidad? …lo dudo jaja….. Fue entonces cuando me cansé de esperar y decidí autoeditármelo yo…..y hasta hoy.

¿Conserva la industria de la música tics machistas?

Sí, porque mayoritariamente ha estado siempre gestionada por hombres, pero además creo que ahora con la irrupción del reguetón como “monogénero musical” de masas hay una sobreexposición de ciertos clichés machistas en cuanto a la estética y la belleza de las artistas que pueden triunfar, que está haciendo mucho daño.

¿Queda camino por recorrer en ese sentido?

Todo jajaja.

¿Cómo contempla la eclosión de una generación de artistas aragonesas como Elem, Begut, Eva McBel, Vicky Lafuente…?

Pues con inmensa alegría, porque cuando yo empecé, a penas había mujeres que defendieran proyectos propios, y a las que había tampoco se nos daban mucha visibilidad. Yo tenía que explicar constantemente que era la autora de todas mis canciones ante la asombrada mirada de mis interlocutores… Esta generación simplemente está conquistando el lugar que les pertenece y ya no tienen que dar explicaciones.

¿Cree que las nuevas generaciones son cada vez más directas y sinceras cuando desean verter sentimientos, recuerdos, vivencias o emociones, como por ejemplo el último disco de Zahara?

No creo que sean muy diferentes a las mujeres de hace unas décadas, al fin y al cabo todas usamos la música para expresar lo que pensamos y sentimos. De hecho si de algo se caracterizaron, por ejemplo, las cantautoras de los 70 como Cecilia o Mari Trini fue de decir lo que pensaban y sentían sin reparos en una época en la que no era precisamente fácil expresarse libremente. Las mujeres del siglo XXI, en todos los ámbitos, sólo ensanchamos la senda que abrieron todas las que nos precedieron.

¿Qué opina de las críticas que indican que en ocasiones las canciones del reguetón cosifican a la mujer?

Pues creo que son totalmente fundadas. Confieso que no es un género que me atraiga, precisamente porque me horroriza ver como reducen el lenguaje a la mínima y burda expresión, pero por lo que escucho de forma colateral, el 90% de las veces me parece que retratan a las mujeres como muñequitas hiper-sexualizadas que son exhibidas como trofeos del macho alfa….