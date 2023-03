Viki Lafuente: "Lo que me ha supuesto un obstáculo son las mentes estrechas, misóginas y machistas"

¿Ser mujer le ha supuesto algún tipo de obstáculo en su carrera musical?

Lo que me ha supuesto un obstáculo son las mentes estrechas, misóginas y machistas, no el hecho de ser mujer. Este tipo de mentes estrechas me han bloqueado literalmente porque "siendo madre” no puedo dedicarme 100% a la música, porque tengo más de cuarenta y como no lo aparento debería ocultarlo porque si no ya soy "vieja", porque no me he ido al hotel con fulanito de tal, me han borrado el nombre de proyectos míos muy personales, han dado por hecho que yo no era la líder de mis proyectos, me han tratado de modo paternalista infantilizándome como si fuese una niñita que no se entera de nada y por la consecuente reacción me han tachado de mal genio por poner las cosas en su sitio, y no sólo en la industria, fuera, en mi entorno, me ha tachado de mala madre, de abandonar a mi familia... una gozada vamos...

¿Conserva la industria de la música tics machistas? ¿Queda camino por recorrer en ese sentido?

Si sólo fuesen tics, jijiji, Queda mucho que recorrer sí. Os invito a que conozcáis la https://asociacionmim.com/ de mujeres en la industria musical y que os leás este artículo sobre música y género para que veáis estudios serios sobre la situación de la mujer en la industria musical... edad, brecha salarial; no tiene desperdicio.. ¡¡¡es que si me pongo aquí con estadísticas no acabamos!!!

¿Cómo contempla la eclosión de una generación de artistas aragonesas como usted misma y Elem, Begut, Erin Memento...?

Es genial que cada vez haya más presencia en la escena, sólo así cambiaremos las cosas, estando presentes. Esto tiene que ver con el cambio social que vamos viendo, cómo la mujer ya no desaparece del panorama musical por maternidades, etc... aunque sigue ocurriendo... por suerte las familias se van modernizando y aquí nos hacemos cargo todos de todo. En mi caso no me "ayudan en casa: compartimos responsabilidades y cuando yo curro se hace cargo de ellas como un adulto funcional y viceversa...

¿Ha habido algún referente musical femenino que le haya inspirado?

Muchísimos, ahora tengo en marcha un espectáculo que se llama 'Wild women, Las voces de mujeres que cambiaron la historia' y ahí hay muchas referentes: Nina Simone, Mercedes Sosa, Mahalia Jackson, Tina Turner, Janis Joplin,...

¿Cree que las nuevas generaciones son cada vez más directas y sinceras cuando desean verter sentimientos, recuerdos, vivencias o emociones, como por ejemplo el último disco de Zahara?

Siempre habido voces altas y claras, no te pierdas a Ma Rainey, o Ida Cox diciendo " I've got a disposition and a way of my own / When my man starts kicking I let him find another home / I get full of good liquor, walk the streets all night / Go home and put my man out if he don't act right / Wild women don't worry, wild women don't have the blues" o cualquier letra de Nina Simone no tiene desperdicio. Cecilia, Billie Holiday, Mercedes... no se callaban, pero era con otro vocabulario...

¿Qué opina de las críticas que indican que en ocasiones las canciones del reguetón cosifican a la mujer?

En la música siempre ha habido misoginia y machismo, pero porque el trasfondo histórico político sistémico y social era, es y ha sido siempre misógino, la mujer ha sido siempre un habitante de segunda al servicio del cuidado, con los derechos justos... y me estoy quedando en España. Lo que sorprende es que en un momento en que se está intentando poner en valor a la mujer y luchar por sus libertades y derechos básicos como persona, resulta curioso que esté triunfando un estilo de música que transmite “bellos" mensajes como que eres una basura que pueden usar y tirar a su antojo y que vales menos que la última mierda que pisaron en el parque.... y lo más preocupante de todo es que este mensaje llega a niñas y niños que están formándose como personitas, que están formando su personalidad y su forma de ser y se les está diciendo, por un lado a ellos: "denigra y maltrata y te desearán", y por otro a ellas: “déjate denigrar y maltratar porque lo pondrás cachondo y tu meta es que se te quiera follar aunque sea una vez, luego te desechará... y ya podrás empezar a operarte(?) y a odiarte...”. La música es cultura y mensaje y sobre todo dice mucho de la sociedad en la que se crea... es historia al fin y al cabo... yo me alegro que haya mucho mundo más allá del reguetón, me alegro de formar parte de las que les dicen tanto a niñas como a niños que se trata de ir de la mano, juntos, de cuidarnos y respetarnos, se trata de no hacer daño... Se trata de reír y de disfrutar juntos, se trata de sumar, la vida es demasiado bonita y dura como para además ensuciarla de dolor a propósito. A mí me apena mucho que se demonice tanto este movimiento por la mujer, que tanta gente lo vea como una amenaza cuando sólo se trata de dignificar las vidas de personas que han sido humilladas y denigradas a lo largo de la historia, política, sistémica y socialmente. Cuando hay lucha, hay muchas formas de luchar, si estás de acuerdo con lo más básico de un movimiento, si de verdad conoces la raíz del problema... no te pierdas criticando como luchan otros, eso no lo puedes cambiar, puedes encontrar tu forma de luchar y a partir de ahí generar cambio, dar ejemplo. Mi último espectáculo es un paseo verídico histórico, irrebatible por el feminismo, transmitido desde la más dura realidad, poniendo hechos sobre la mesa. Al acabar la función me resultó conmovedor que se me acercaban hombres mayores, conmovidos, llorando, dándome las gracias... y sin embargo con gente de mi quinta, tenía más problemas de comprensión. Ni 'michismi' ni 'feminismi'... en mi equipo es requisito que estemos todos a una en este aspecto, si no, no puede funcionar.