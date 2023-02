Zaragoza debate sobre los retos de la modernidad y la innovación en la cultura

Esther Ciudad (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 1973) es pianista, organista y profesora, y es, ante todo, más que empecinada, “soñadora de cosas posibles, soñadora y perseverante”. Igual da clases en Teruel que realiza un curso de perfeccionamiento musical en Francia, ofrece un concierto en el Vaticano y en la iglesia de San Clotilde en Francia (algo que hará el sábado 11 de febrero) o concibe fundaciones “que quieren elevar el nivel de curiosidad, de ambición y de modernidad desde mi ciudad: Zaragoza”. Primero fue la Fundación Hernando de Aragón, que concibió con su marido Ismael Villanueva, y ahora es la Fundación Cultus. Con ella y con “un gran equipo de colaboradoras y de empresas que se han sumado a este plan, desde Integra a Renfe, la Universidad de Zaragoza o el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, entre otras” ha puesto en marcha el I Foro Nacional de la Cultura, que tendrá lugar en Zaragoza estos días, el jueves 9 y el viernes 10, en el Aula Magna del Paraninfo de Zaragoza. Consta de siete mesas redondas, 40 ponentes de ámbitos interdisciplinares y ya se han apuntado 190 personas.

El I Foro Nacional de la Cultura tiene dos objetivos de partida: “La innovación y los retos a los que se enfrenta el siglo XXI, cuyo debate debe cristalizar en la redacción de un decálogo de buenas prácticas en la industria cultural y en un análisis de la digitalización, aspecto en el que estamos muy retrasados, de las nuevas políticas, de la participación de las empresas privadas y en el estudio de proyectos creativos que deben aportar iniciativas y economía”, señala, y agrega que se tocan muchas áreas en el campo de las Artes Escénicas, el Patrimonio y las Humanidades.

“En este proyecto llevamos trabajando más de dos años. Lo tenía en la cabeza y a lo largo de todo este tiempo he ido conociendo a mucha gente que me ha dado ideas, que ha aportado inquietudes. Han sido claves las relaciones que hemos ido haciendo. Por ello la participación es claramente plural. Hemos invitado a expertos de distintas disciplinas con un bagaje impresionante. En Aragón, y en particular en Zaragoza, desde mi punto de vista, nos faltan espacios de referencia en el mundo de la cultura. A mí me gustaría colaborar en la transformación de nuestro mundo y de la cultura en Zaragoza”, avanza, y recuerda que el coste total de esta cita -remuneraciones, viajes, hospedaje y comidas, así como los elementos de comunicación y la página web – se irá a unos 20.000 euros, que se podrá aliviar con las numerosas colaboraciones. “No es el momento de la queja, pero he escrito a las instituciones, he intentado contar el proyecto en el Gobierno de Aragón y en la Diputación de Zaragoza, y nadie ha querido oírme. La Fundación, aún descapitalizada en buena parte, tendrá que poner de su caja más de 5.000 euros”, cuenta; se le escapa que algunos de los conciertos que ha dado en España y fuera ha ido directamente a las arcas de la Fundación Cultus.

Esther Ciudad afirma que para que este proyecto saliese adelante ha habido varias personas claves: Félix Gil, responsable de Integra, la empresa de servicios digitales; Mario Garcés, escritor, diputado nacional y exsecretario de Estado; Pablo Álvarez de Eulate, “al que conocí en un concierto en El Vaticano. Es coordinador de Música en el área de programación de Acción Cultural Española (AC/E.)” y Luis Ramón García del Pomar, actor, poeta, guionista, músico y exdirector de Rock-Ola. “Ellos han sido claves porque han ayudado con su presencia y sus consejos para que hiciéramos eso. Cuando les explicabas lo que te rondaba por la cabeza, te decían: ‘Hazlo, Esther, y hazlo en tu ciudad’. Y aquí estamos”.

Ignacio García-Belenguer, director del Teatro Real, es uno de los ponentes. Guillermo Mestre.

Programa del jueves 9

No caben aquí todos los nombres de los invitados y participantes, pero se alternan especialistas aragoneses, nacionales e internacionales. “Pertenecen a un vasto espectro ideológico, se alternan las instituciones públicas y las empresas privadas. Se ha huido de cualquier sectarismo. Podría poner algunos ejemplos: acudirán Laurent Brunner, director de la Ópera Royal de París, que está desarrollando una programación impresionante e innovadora en el castillo de Versailles; Ignacio García-Belenguer, director general del consejo del Teatro Real y Esther Borao, director general de Itainnova, una primera figura, y con ellos muchos profesionales reconocidos en todo el país: economistas, responsables de gestión, economistas, programadores y artistas, etc.”, insiste Esther Ciudad, "pero la calidad y la profesionalidad y la variedad de perspectivas de los ponentes es incuestionable".

Las jornadas comienzan el jueves 9 a las 9.15 con la intervención de Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza; Carlos Troyano, miembro de las Academia de las Artes, y la propia Esther Ciudad. La primera mesa redonda, ‘Innovación a escena’, moderada por Borja Cardelús, director general en Fundación Toro de Lidia, contará con Luis Calvo, programador musical de la Diputación de Huesca; Pablo L. Rodríguez, crítico musical de ‘El País’, y los ya citados Laurent Brunner, Ignacio García-Belenguer y Pablo Álvarez de Eulate. A las 11.30, se debatirá sobre ‘La cultura como agente de cambio social’ bajo la coordinación de Chema Turmo, gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, con Rosa Cervera, doctora-arquitecta; Marcos García Cristóbal, gestor cultural, y Marta Vall-Llosera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. A la 13.00, bajo el epígrafe ‘La educación como proceso sociocultural’, intervendrán Manuel Magdaleno, director de Jesuitas; Bernard Levy, director del conservatorio de Pau; Adrián Sepiurca, director artístico del programa 21 distritos de Madrid; la mencionada Esther Borao; Francisco José Balsera, director del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA); Silvia Carretero, presidenta de la Red de Organizaciones de Conciertos Educativos y Sociales; y Ramón Luque Cózar, escritor, profesor y director de cine. Mikel Cañada, coordinador educativo de la Orquesta de Euskadi, es el moderador de esta mesa.

Por la tarde, Honorio Romero, notario y director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, moderará a Francisco Manuel Ramón Oliva, su homónimo de Sevilla; a Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía aplicada en Jaén; a Mario Garcés Sanagustín y a Agustín Domingo Moratalla, catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. A las 18.30 tendrá lugar la mesa ‘Iniciativas y nuevos procesos en la Industria cultural’; bajo la dirección de Borja Cardelús, debatirán Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission; Luis Ramón García del Pomar; Sol Cruz-Guzmán, diputada nacional y portavoz de Cultura, y César Zappa, representante de artistas y jefe de producción.

Esther Borao, directora general de Itainnova, una de las jóvenes líderes más influyentes de 2022. Guillermo Mestre.

Programa del viernes 10 y clausura

El vienes 10, a las 19.00, bajo el título ‘Tecnología y patrimonio. Diálogos entre lo real y lo virtual’, Juan Carlos Lozano, profesor de arte de la Universidad de Zaragoza, conversará con Mayte Ciriza, directora de Cultura de la Fundación Ibercaja; Alberto Nasarre, historiador del arte; Cristina Mur de Viu Bernad, jefa de Área de Acción Cultural; Fernando Sanmartín, escritor y jefe del servicio gestor de las Cortes de Aragón; José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud y senador nacional; Pedro Ortega Ventureira, adjunto al departamento de Patrimonio Mundial, del Ayuntamiento de Madrid, y Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua y director científico de Los Bañales. A las 11.30, el tema 'Políticas culturales o ideología' reunirá a Juan Carlos Girauta, escritor y columnista; Chapu Apaolaza, periodista y escritor, e Higinio Martín Pedreño, profesor de Filosofía del hombre y de la cultura en Valencia/Elche.

Esther Ciudad:“Todos los que estamos aquí, estoy segura, queremos construir un país mejor desde la cultura, sin complejo alguno"

La clausura, a las 13.30 correrá a cargo del violinista Manuel Guillén, intérprete y catedrático del CSMA, que estrenará obras de Francisco Fleta Polo, David Johnstone y Luis Barroso. “Todos los que estamos aquí, estoy segura, queremos construir un país mejor desde la cultura, sin complejo alguno. Aspiramos a que esta cita sea un espacio de intercambio de conocimiento, de cultura y de ciencia para el cambio social”, concluye Esther Ciudad.