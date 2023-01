El Museo Reina Sofía compra al zaragozano Javier Lacruz su colección de obras del Grupo de Trama

Cuatro pintores (Xavier Grau, José Manuel Broto, Javier Rubio y Gonzalo Tena), y un escritor, Federico Jiménez Losantos, todos aragoneses salvo el primero, formaron en la Barcelona de entre 1973 y 1978 el llamado Grupo de Trama. Fueron, en ese quinquenio, la vanguardia de la nueva abstracción pictórica en España. Su obra es clave para entender la evolución del arte en nuestro país a lo largo del siglo XX, y prueba de ello es que hace ya una década que cuenta con un espacio específico dentro del Museo Reina Sofía.

Las obras expuestas allí pertenecen al psiquiatra zaragozano Javier Lacruz, especialista en el grupo, al que ha dedicado artículos y monografías y que acaba de vender esa parte de su colección al citado museo madrileño: en total, más de un centenar de cuadros y de doscientos dibujos.

"La venta se cerró en noviembre pasado y las obras son ya del Reina Sofía –relata–. Un coleccionista no lo es para toda la vida. Compra obras, las disfruta durante un tiempo y, por sentido natural, si merecen la pena, acaba poniéndolas de alguna manera al alcance de todo el mundo. Hace 10 años el director del museo, Manuel Borja-Villel, ya se interesó por el grupo y me pidió obras para exponerlas permanentemente. Ahora, antes de abandonar la institución, ha querido comprarlas. Yo le dije que no tenía sentido desgajar lo que se exponía de lo que no, y al final todo lo relacionado con el Grupo de Trama ha viajado a Madrid".

Donar la documentación

Se está preparando allí una exposición sobre el Grupo de Trama, circunstancia que aprovechará Javier Lacruz para donar al Reina Sofía toda la documentación sobre el colectivo que ha ido reuniendo a lo largo de los años. El centro se convertirá así en la referencia indiscutible para el estudio del grupo y del periodo.

"No soy un coleccionista al uso; también he estudiado la obra de otros artistas, he trabajado para la puesta en valor del Grupo Pórtico, de Víctor Mira o del Equipo Realidad. Trama empezó a interesarme por su relación con el psicoanálisis y la cultura francesa más vanguardista. Y pude comprar todas sus obras emblemáticas porque entonces no le interesaban prácticamente a nadie más que a mí. Ser coleccionista no es cuestión de dinero. Si no las hubiera adquirido, creo que se hubieran perdido porque entonces no las coleccionaba nadie: en Madrid se miraba a la nueva figuración y en Barcelona, a los creadores conceptuales catalanes".

El zaragozano Javier Lacruz, en su domicilio. José Miguel Marco

Para Lacruz, que conoce mejor que nadie la trayectoria de todo Trama, "el mejor pintor en ese momento era Gonzalo Tena" y el más representado en la colección quizá sea Broto, "que es un artista por natural y ha sido el más productivo de todos ellos".

¿Podía haberse quedado la colección en Aragón? Perfectamente. Y gratis, si alguien lo hubiera intentado. "Nunca me han llamado de Aragón para interesarse por las obras –se lamenta Lacruz– Y con ellas se han celebrado varias exposiciones. En todas las inauguraciones las he ofrecido a viva voz: en Teruel, en Huesca, en Zaragoza... Quizá ‘desidia’ sea la palabra que define lo que me he encontrado. Yo no quiero molestar, no necesito reconocimientos ni nada... No me han sabido usar".

La cesión pudo haber fraguado hace ahora una década. En 2013, el entonces director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Javier Callizo, exploró con Lacruz las posibilidades de que acabase en el museo Pablo Serrano la colección ‘De Pictura’, en la que se integraba entonces la de Javier Lacruz, con las obras del Grupo de Trama incluidas. Era un fondo mucho más amplio porque, solo en la parte de Lacruz, incluía obras emblemáticas del Grupo Pórtico, de Viola, del Equipo Crónica... El ofrecimiento por parte de ‘De Pictura’ era gratuito, sin coste económico para Aragón, pero el coleccionista zaragozano no vio ni verdadera motivación ni un proyecto serio. Y todo quedó en nada.

De Zaragoza a Venecia

El Grupo de Trama nació sin nombre. Primero los llamaron Cosmos, por cosmonautas; luego, con cierta sorna, Pirineos (el valle de Broto, el valle de Tena...), y finalmente el Grupo de Trama porque sus ideas se plasmaban en las páginas de una revista, ‘Trama’. A los cuatro pintores y al escritor los unía no solo la amistad sino también, y sobre todo, sus inquietudes intelectuales y políticas. Fueron mascarón de proa de la tendencia del arte abstracto llamada pintura-pintura, siempre bajo el influjo del teórico francés Marcelin Pleynet y del estructuralismo francés.

La primera exposición del Grupo de Trama fue en abril de 1974 en la galería Atenas de Zaragoza. Dos años más tarde mostrarían su obra en la galería Maeght de Barcelona, avalados por Antoni Tàpies, y en la Bienal de Venecia. El grupo, que se extinguió como tal en 1978, fue lo más novedoso y radical de las vanguardias españolas de mediados de los años 70.