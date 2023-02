Visitas guiadas a las pinturas murales románicas de la iglesia templaria de Cofita tras su descubrimiento

La iglesia templaria de Cofita, dedicada a Santa María Magdalena, muestra desde este miércoles buena parte de su esplendor con el descubrimiento de algunas de las pinturas murales de estilo románico, datadas en el siglo XIII, tras la culminación de los trabajos de retirada de la capa de yeso que las había dejado ocultas. Los trabajos de recuperación de las pinturas se llevaron a cabo a raíz de unas catas iniciadas después de que vieran la luz en 2018. Además, la Comarca del Cinca Medio -entidad a la que el Obispado de Barbastro–Monzón cedió el templo desacralizado para su restauración y gestión de uso- ha reparado la cubierta de la iglesia para garantizar así la mejor conservación del inmueble y de sus valiosas pinturas murales, gracias a fondos Feader, de la DPH y Comarca.

Todavía queda una capa de yeso que cubre la parte inferior de mural sur, el lado de la Epístola, por lo que los trabajos de recuperación de este importante hallazgo continuarán en la mayor brevedad posible para descubrirlas en su totalidad. Pero hasta que ese momento llegue, la Comarca está perfilando un programa para darlas a conocer al público a través de una serie de visitas guiadas.

La presentación de las pinturas ha corrido a cargo del presidente de la Comarca, José Ángel Solans; por parte del alcalde Toño Ferrer; de la concejal de Cultura y Turismo, María Clusa; de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho, y por la responsable de Patrimonio del Cinca Medio, la arqueóloga Ana Carilla quien ha explicado los detalles y el motivo pictórico, así como del párroco Antonio Mozás, quien firmó en 2008 con el alcalde la cesión del templo a la administración comarcal.

Las catas se realizaron a lo largo del año 2018 por parte de la empresa de restauración de patrimonio ‘El Barco’. Las pinturas son coetáneas a la construcción de la iglesia que perteneció a la Encomienda del Temple de Monzón, la más importante del Reino de Aragón. La policromía estaría realizada al temple, con colores vivos y muy intensos (rojo, ocre, amarillo, naranja, verdes y azules). La actuación ha permitido descubrir al menos dos escenas que se disponen horizontalmente y se representan separadas por una franja decorativa. El área de tratamiento, de unos ocho metros cuadrados, incluye también parte del pilar adyacente donde se localizan una franja decorativa, en el lateral; dos escenas, en el frente; y una escena más corona con una cartela donde se hace constar probablemente la autoría de las pinturas, en el otro extremo.

Detalle de las pinturas murales templarias de Cofita J. L. Pano

La iconografía de las pinturas murales, que se encuentra en proceso de estudio, está relacionada con la vida de la Virgen María. Las escenas hacen alusión a diferentes momentos, que se puedan localizar, por ejemplo, en el Protoevangelio de Santiago, incluido en los Evangelios Apócrifos. Entre las temáticas reflejadas se encuentra la presentación de la Virgen María en el templo por sus padres San Joaquín y Santa Ana ante Zacarías, la elección de su marido, el anciano San José, entre otros viudos, la posible huida a Egipto y la matanza de los Santos Inocentes por las tropas del rey Herodes.

Enterramientos

Durante los trabajos de consolidación del templo y las catas para descubrir las pinturas, también aparecieron varias tumbas ya que como ha recordado la arqueóloga comarcal, en estos templos se realizaban enterramientos de la población. Si bien, la arqueóloga comarcal descarta su valor histórico.

Se espera que este hallazgo contribuya a atraer a muchos visitantes y curiosos atraídos por la fascinación que suscita la Orden del Temple a esta localidad perteneciente al municipio de Fonz, que en breves fechas dará a conocer su plan de dinamización turística, un documento en el que ha venido trabajado el Ayuntamiento en el último año, tal y como ha señalado la concejal de Cultura y Turismo y vicepresidente de la Comarca, María Clusa: “Para el Ayuntamiento la apuesta en valor del turismo del turismo y el patrimonio ha sido, desde el principio, un pilar de todas nuestras actuaciones. Como veremos en la presentación del plan de dinamización turística, que persigue que el desarrollo y la vertebración del territorio dejen de ser palabras demagógicas y cobren pleno sentido. Es un plan para llevarlo a cabo paso a paso junto a los vecinos para su disfrute y el de los visitantes. El turismo tiene que ser un pilar más en nuestra economía”.

El Cinca Medio cuenta con otra iglesia de estilo templario en Valcarca, municipio de Binaced, pero sin pinturas murales. La presencia de iglesias o castillos de la Orden del Temple con pinturas murales es muy reducida en España de ahí que la Comarca se plantea su promoción a través de la creación de un producto turístico que será coordinado por los responsables de Patrimonio y Turismo de la administración supramunicipal, así como de la Oficina Municipal de Turismo de Fonz para ofrecer visitas guiadas y otro tipo de actividades.

El alcalde Toño Ferrer recordó como en su etapa de consejero comarcal de Patrimonio y Turismo firmó un convenio en 2008 con el Obispado para “preservar el templo y promocionarlo. Durante este tiempo se han llevado a cabo trabajos de consolidación del techo y los trabajos realizados con las catas. Para el municipio el descubrimiento de estas pinturas pone mucho más énfasis y en valor el patrimonio de Fonz y Cofita”.

En 2011, la Diputación Provincial de Huesca financió las obras para reforzar la financiación y posteriormente gracias a los fondos del Ceder Zona Oriental se acometió la restauración de la techumbre, como recordó el presidente de la Comarca, José Ángel Solans, quien ha reiterado la importancia “del hallazgo histórico que permitirá crear un paquete cultural que ponga en valor el territorio y lo dinamice turística y económicamente”.

Por su parte, la vicepresidenta de la DPH, Elisa Sancho, ha recalcado el proceso de restauración realizado por la Comarca que lo ha equiparado con el que se está llevando a cabo por parte de la Diputación con la cartuja de Nuesta Señora las Fuentes “para que Cofita no pierda un valor patrimonial no solo de su historia si no de la Orden del Temple. Este proceso ha sido muy lógico, desde la preservación del templo, reducir humedades y el descubrimiento de las pinturas. Es un ejemplo de cómo varias instituciones colaboran por un mismo fin: la recuperación del patrimonio y que sirva de motor de desarrollo para dar vida al mundo rural. Tenemos una comarca muy rica desde las trincheras de la Guerra Civil, los palacios renacentistas de Fonz o la iglesia templaria de Cofita que ya ha despertado expectación”.