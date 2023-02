Aragón celebrará por todo lo alto el Año Sijena: recreaciones, conciertos y hasta un Consejo de Gobierno

Aragón celebrará por todo lo alto el Año Sijena. Las instituciones quieren aprovechar el primer centenario de la declaración del monasterio de Santa María de Sijena como monumento nacional para divulgar el valor de este conjunto arquitectónico, fundado hace más de ocho siglo, lugar emblemático para la monarquía aragonesa y que en los últimos años ha sido el eje del conflicto de los bienes con Cataluña.

El 2023, para el que se ha preparado un amplio programa de actos, será además el de la reapertura de la exposición de las obras del litigio, cuando concluya la rehabilitación del espacio, y también se confía en que sea el del esperado regreso de las pinturas murales de la Sala Capitular desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Los actos centrales tendrán lugar el 28 de marzo, aniversario de la declaración, aunque se extenderán todo el año por distintas sedes con exposiciones, charlas, edición de publicaciones y conciertos. Uno de los momentos más especiales, de marcado valor político, será la celebración en esa fecha precisamente en la Sala Capitular de un Consejo de Gobierno extraordinario, según ha explicado este lunes el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, en la presentación del programa.

La jornada central se completará con una edición facsímil de la regla de Sijena. La versión más antigua, del siglo XII, está en latín y se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. Se trata de un texto inédito, prácticamente desconocido, que regula la vida diaria de la comunidad femenina.

Y también el 28 de marzo se recuperará la antigua liturgia del monasterio por parte del grupo Schola Cantorum Paradisi Portæ. Esta se mantuvo intacta durante siglos y no se ha celebrado desde que las monjas sanjuanistas abandonaron el convento en 1970.

Para el fin de semana del 8-9 de abril está previsto otro de los actos destacados, la recreación de la llegada a Sijena del cortejo fúnebre que acompañaba el cuerpo de Pedro II y sus caballeros para darles sepultura en el monasterio, procedentes de Toulouse, donde había tenido lugar la batalla de Muret, en el transcurso de la cual falleció el monarca. Ese mismo fin de semana los visitantes podrán conocer el aspecto del antiguo Panteón Real, a través de unas gafas de realidad virtual.

Otro hito importante será la celebración el 23 de septiembre del capítulo de la asamblea española de la Orden de Malta, a la que pertenece la congregación sanjuanista, propietaria del cenobio. Está prevista la asistencia de las religiosas del convento de Salinas de Añana, donde siguen viviendo, lo que permitirá ver de nuevo a las dueñas de Sijena en la que fue su casa.

Estos y otros actos se han presentado hoy, y no en cualquier lugar. Se ha elegido la sala de la capilla del Museo de Huesca, donde cuelgan varias pinturas del siglo XVI del maestro de Sijena. Junto al consejero han estado el delegado de la Orden de Malta en Aragón y Navarra, Joaquín Mencos; el diputado provincial de Huesca Joaquín Monesma; el presidente de la Comarca de Monegros, Armando San Juan; y el alcalde de Villanueva de Sijena, José Jaime Castellón.

El monasterio está vacío desde que lo abandonó en 2020 la última congregación religiosa, las hermanas de Belén, inquilinas de la orden sanjuanista. Preguntado por si había posibilidad de que vuelva a ser habitado, el representante de la orden de Malta ha dicho que están dando "pasos interesantes" en este sentido, pero que todo "está en manos de la providencia". Sí ha garantizado que gracias a la formación de un grupo de voluntarios la visita al monumento tendrá continuidad y que la idea es que se pueda hacer un recorrido conjunto, por el edificio y por la sala donde se exponen los bienes.

El Gobierno de Aragón ha invertido más de 6,5 millones de euros en Sijena desde 2015. Actualmente se están restaurando los antiguos dormitorios para ampliar la zona expositiva donde se podían ver una treintena de piezas de arte entregadas por Cataluña. Según ha anunciado, las obras acabarán en junio para proceder a su reapertura en el segundo semestre del año. Será un espacio musealizado y la colección se ampliará a entre 50 y 60 piezas.

La nueva sala de exposición

El proyecto expositivo girará en torno a ‘La vida en el Monasterio de Sijena’. Además de los bienes, se exhibirán documentos originales, facsímiles, vestimentas o fotografías de los viajeros que pudieron retratar la vida de las monjas en los primeros años del siglo XX.

El 2023 podría ser también el año del regreso de las pinturas murales. El caso está en el Tribunal Supremo, pendiente de fijar fecha para deliberación. Felipe Faci ha confirmado que todo está preparado en el monasterio para recibirlas. Prueba de ello es que se ha habilitado una zona dedicada a almacén y taller de restauración, en previsión del regreso, donde se aclimatarían los frescos antes de la colocación en la Sala Capitular. Además, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural se ha elaborado un protocolo para la recepción, manipulación y colocación, en previsión de que la sentencia del Tribunal Supremo sea favorable a Aragón.

La directora general, Marisancho Menjón, ha aclarado que la negativa del MNAC a permitir la entrada a técnicos aragoneses para preparar el traslado, hasta que no haya sentencia del Supremo, supone "una dificultad, pero no implicará un retraso". Afecta a cuestiones sobre la restauración, al no poder consultar los informes. Cuando el Tribunal Supremo diga que pueden volver, en caso de sentencia favorable, dará un plazo, no será una ejecución inmediata, ha precisado.

Además de los actos citados del Año Sijena, se ha previsto la emisión de una serie de documentales sobre la historia de Aragón, en el cine de Sariñena durante los fines de semana de febrero: ‘Los muros vacíos’, ‘El Sueño de Sijena, ‘Sangre real’ y ‘La Roca y el mar’. En marzo, se publicará una reedición del cómic ‘La clave Sijena’, para los centros educativos aragoneses puedan trabajar en torno a esta efeméride y que también se distribuirá a las bibliotecas de la Comunidad.

Los primeros tres sábados del mes de julio, la iglesia del Monasterio de Sijena acogerá diversos conciertos de música histórica, a cargo de Chiavette, Carlos González y L’incantari. Y el 29 de julio, en el marco de la XXXII edición del festival En el Camino de Santiago que organiza la Diputación Provincial de Huesca, se ofrecerá un concierto conmemorativo que permitirá recuperar parte de su procesional, la música que sonaba en el mismo espacio a partir del siglo XIV. La interpretación correrá a cargo del grupo Capella de Ministrers.

Zaragoza acogerá en octubre la exposición ‘Las señoras de Sijena’, que el Gobierno de Aragón inauguró en Palermo en 2019 para dar a conocer la vida cotidiana de la comunidad monástica del Real Monasterio desde su fundación a finales del siglo XII hasta los primeros años del siglo XX.

Otras actividades son una beca en colaboración con la Cátedra Gonzalo Borrás o la celebración de una jornada, prevista para el mes de junio, sobre las pinturas murales. Además, se dará un impulso al proyecto Sijena Virtual, que implica finalizar la investigación sobre los documentos del archivo, así como su correcta difusión a través de un portal web.

El Museo de Huesca llevará a cabo durante el mes de abril una serie de actividades didácticas con escolares de la provincia. Tiene previsto editar una publicación que recoge, además de la conmemoración del 150 aniversario del centro expositivo, el centenario de la declaración del monasterio con un nexo de unión común: Valentín Carderera. Fue precisamente el primer director del Museo de Huesca el artífice de la adquisición de cuatro de las tablas del retablo mayor de la iglesia, obras del artista Rodrigo de Sajonia, anteriormente conocido como Maestro de Sijena, realizadas entre los años 1514 y 1519 y que desde 1873 forman parte de las colecciones del Museo de Huesca.

Por otra parte, Zaragoza acogerá en el mes de noviembre una conferencia sobre la presencia y el papel de las mujeres en las órdenes militares, especialmente en la Orden de Malta. Será impartida por la investigadora y divulgadora Isabel Mellén, doctora en Filosofía y estudiosa de la Filosofía, la Historia del Arte y la Historia con perspectiva de género.