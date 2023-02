La zaragozana Eva McBel estrena disco... y sí, la has oído en la banda sonora de 'Élite'

Eva McBel presentó este sábado en la FNAC de Zaragoza un atisbo generoso de su primer disco de larga duración, ‘I’m glad you happened’, que acaba de salir a la venta. La joven artista tiene además un contrato editorial con la multi BMG, y forma parte de la familia de Josi Cortés en el mundo promocional, con compañeros de trinchera musical ‘indie’ tan ilustres como Love of Lesbian. Shinova, Second, Kitai o Fuel Fandango.

El álbum ha estado precedido de cuatro epés, una fórmula inusual. "Es una idea de Altafonte, mi distribuidora. Mis canciones tiene una historia detrás, y algunas están conectadas; pensé que con los singles se perdía un poco esa sensación. Sacarlas de dos en dos tenía más sentido; ocho de ellas mantenían enfoques parejos, así que decidí componer una décima canción y completar otro par para cerrar el círculo en el elepé".

La zaragozana, que se mudó a Madrid hace cuatro años nada más entrar en la mayoría de edad, piensa y se expresa de manera natural en inglés, así que la elección del idioma de Keats en la mayoría de las canciones (8) ha sido orgánica. Sin embargo, hay dos en español. "La razón es sencilla; esas dos tienen sentido para mí en español porque hablan de cosas familiares, que he visto desde pequeña. Salieron así".

No le han faltado premios y reconocimientos varios a Eva McBel, dotada de una gran habilidad para dar pasos productivos con tino. "Son muy importantes, porque significan atención a lo que hago. En Aragón siempre he sentido cariño por mi trabajo, desde que empecé con 16 años y tocaba versiones en bares de Zaragoza. Fui cogiéndole el punto al directo, y entonces llegó el AmbarZMusic, y me puso un foco tremendo, como los Premios de la Música Aragonesa. El reconocimiento del Instituto Aragonés de la Juventud me permitió sacar adelante un primer epé, que finalmente fue la base de este disco".

Asentada en Madrid

Los cuatro años en Madrid han sido algo raros, y duros por la pandemia. "lo que pasa es que no se han sentido completos, porque volví a casa un tiempo; así pude tener comida en el plato, calefacción y una base para trabajar, pero desde que llegué traté de tocar todo lo que pude, hablar con mucha gente, nutrirme y desentrañar las bases de este negocio. Me topé con un lugar mágico como el Búho Real, que me abrió hueco; luego llegó la oportunidad en el Big Up! de Murcia de 2019, donde conocí a Miguel Martorell de Altafonte y Pablo Rodríguez de BMG".

Entre tanta sonrisa y pulgar alzado se coló algún momento de incertidumbre. "Al prinicpio mis canciones no les llegaron, pero les di una vuelta, un nuevo acabado y entonces sonó la flauta. Tras Altafonte y BMG sumé el apoyo de Emerge Management, y Josi llegó este año; es un amor de persona".

McBel agradece el abrazo del oso y el madroño. "Madrid no me ha comido; al revés, me siento bien acogida. Hablo a menudo con Karina Soro, que ha estado en el musical ‘Tina’ y ahora trabaja en la continuación de ‘Upa dance’, solo nos llevamos un año. Con Begut también hablo a menudo, nos solemos encontrar. Tengo la suerte de vivir en el centro, en Cascorro, y no me sacan de ahí ni con agua caliente; encontré un chollo de casa".

Soporte económico

La parcela editorial le ha dado a Eva McBel la seguridad financiera necesaria para mantenerse en el carísimo Madrid de los alquileres imposibles. "Tengo una canción en la relenovela australiana ‘Neighbours’ (‘Vecinos’), que es un poco el ‘Cuéntame’ de allá", explica. El culebrón se emitió por primera vez en 1985, y por su reparto han pasado Kylie Minogue, Margot Robbie, Jason Donovan o Guy Pearce en diferentes etapas. El tema de Eva ‘Two truths and a lie’ (‘Dos verdades y una mentira’) salió por primera vez en el episodio 8.598, aireado en 2021, y se ha repetido muchas veces.

También ha tenido mucha repecusión su canción ‘The Top’ (del disco ‘Some Kind of Portrait’); la canción sale en el primer capñìtulo de la cuarta temporada de ‘Elite’, la exitosa serie juvenil de Netflix. También tiene canciones en ‘By Ana Milán’ (donde también está ‘Viernes’, de Niños del Brasil) y ‘Los Ferragni’, además de anuncios diversos. "Las cosas están yendo bien. Cada uno construye su camino escuchando, creando e interpretando, y yo voy a seguir recorriendo el mío".