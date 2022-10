Karina Soro, zaragozana protagonista del regreso de 'Un paso adelante': "Recuerdo a mi madre viendo la serie"

La zaragozana Karina Soro estuvo a puntito de entrar en 'Operación triunfo'. Eran las postrimerías de 2019 y lo que entonces no sabía es que se había quedado fuera de lo que finalmente sería una de las ediciones más desafortunadas del concurso musical, clausurada aprisa y corriendo en medio una pandemia mundial. Esa misma circunstancia también acabó afectando a la carrera de esta veinteañera del barrio de San José, frustrando prácticamente su debut en un musical: 'Dirty dancing'.

Pero el talento siempre acaba saliendo a flote y, tras pasar por otro montaje en la Gran Vía, 'Tina', la joven vive ahora el que está llamado a ser un gran paso adelante. Literalmente. Karina es ahora Tara, uno de los personajes protagonistas de 'UPA Next', el esperado regreso de 'Un paso adelante' (UPA), la famosa serie de comienzos de los 2000 sobre una academia de baile.

La zaragozana Karina Soro (en primer término) junto a su compañera Almudena Salort, que interpreta a Lala. Atresmedia

"Han pasado solo tres años desde aquello de 'Operación triunfo', pero a mí me da la sensación de que ha pasado mucho más tiempo por todos los cambios que he tenido, la mayoría a nivel interno", reflexiona Karina. "Me veo y veo todo lo que me ha pasado y digo: ¡guau!".

No es para menos. Unirse al elenco de 'Un paso adelante' significa hacerlo al que ha supuesto uno de los mayores éxitos de la televisión en España (y fuera). Las aventuras y desventuras del Tito Róber (Miguel Ángel Muñoz) y compañía en la Academia de Carmen Arranz triunfaron también internacionalmente, de manera especial en Francia, donde se convirtió en un fenómeno. De paso, lanzó a una fama igualmente sin fronteras a sus protagonistas, algunos ya veteranos y muy reconocidos, como Lola Herrera (Carmen Arranz), pero sobre todo al ya citado Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo (Lola) y Mónica Cruz (Silvia), entre otros.

Con todos ellos coincide estos días Karina Soro en el set de rodaje de 'UPA Next', como se llama esta nueva andadura de la producción, aún sin fecha de estreno. Lo que sí puede verse ya en Atresmedia Player es un aperitivo: 'Historias de UPA Next'.

"Recuerdo a mi madre viendo la serie", cuenta Karina. Ella era muy pequeña cuando se emitía ("creo que tenía 5 o 6 años"). Y ahora, para prepararse, Karina se ha visto la serie original. "Me gustó, hay una diferencia enorme con lo de ahora, pero creo que fue rompedora". "Soy consciente de la importancia que tuvo en su momento", añade. Para empezar, abrió las puertas a perfiles como la propia Karina, capaces de actuar, cantar y bailar, algo que hace 20 años no era lo más común en el panorama artístico español. O se cantaba, o se bailaba o se actuaba. ¿Todo a la vez? Eso solo pasaba en Hollywood.

Ahora, justamente, ejemplos como el de Karina demuestran la buena salud del género musical en España, donde Karina se ha venido baqueteando desde que dejó la capital aragonesa: "El musical es de lo más difícil que se puede hacer. 'Tina' me formó mucho como artista y me ha dado muchas tablas a otro nivel. Unas tablas que ahora hace valer en el set de rodaje de 'UPA Next'. "El vivir el directo cada día, la vida del teatro te pone en otra dimensión como profesional, ahora me siento más capacitada para enfrentar a otras cosas", asegura Karina, para quien su experiencia hasta el momento en 'UPA Next' está siendo "un reto" y "diferente".

En cuanto a Tara, su personaje, Karina cuenta que es una chica muy extrovertida y enérgica, amante de la estética 'otaku' (fans del anime) a la que su amor por el canto y el baile la lleva a la escuela de Carmen Arranz.