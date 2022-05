Artistas aragonesas en la órbita de Chanel: el talento de Karina Soro y Adriana Terrén

Quedan apenas unos días para la final del Festival de Eurovisión, con la española de ascendencia cubana Chanel Terrero como representante de RTVE en el cotejo y la canción ‘SloMo’ como argumento musical. De hecho, este martes 10 de mayo se celebra la semifinal, un trámite del que está exenta España por haberse clasificado directamente para la final del sábado 14, que tendrá lugar en el impresionante Pala Alpitour, un recinto con capacidad máxima para 18.000 personas situado en la ciudad italiana de Turín. Chanel y su equipo ya llevan unos días en la localidad transalpina; la cantante y bailarina ha causado sensación en los ensayos, y además de su desempeño escénico también ha sido muy valorado el modelo de inspiración torera que le ha diseñado Palomo Spain.

Dos talentosas aragonesas, ambas residentes en Madrid, valoran muy positivamente la calidad de Chanel como artista. Tanto Karina Soro como Adriana Terrén son representantes de una nueva generación de intérpretes y creadoras de nuevo cuño, en un contexto que bebe de la música negra (sobre todo, del rhythm&blues) y se expresa con versatilidad en varias direcciones; aunque el tema de Chanel es más bailable y tiene una indudable influencia de la percusión latina, la formación y desempeño escénico de la eurovisiva no están alejadas del territorio en el que evolucionan las aragonesas.

Karina, natural del barrio de San José, forma parte actualmente del elenco del musical ‘Tina’ como una de las Ikettes, coristas y bailarinas de Tina Turner. Adriana, integrada en el Gospel Factory (el coro de este género más valorado de España), está enfocada en su carrera en solitario tras simultanearla con el proyecto Bennu junto al guitarrista LaCostra.

Karina Soro (primera a la izquierda) caracterizada como Ikette en el musical 'Tina'. HA

Chanel, de 31 años de edad, acumula una larga experiencia en el mundo de los musicales. De hecho, ha participado en distintos momentos en los montajes de ‘Mamma mia', 'El Rey León', 'El Guardaespaldas', 'Flashdance', 'Malinche' o 'Fiebre Hamilton'. Además, ha probado suerte en televisión, con presencia en las series 'Gym Tony', 'El secreto de Puente Viejo', 'Perdóname Señor’, 'El Continental', 'Cupido', 'Centro médico' y 'Águila Roja'.

Karina y el brillo a la sombra de Tina

Karina Soro, que vio la primera luz en el barrio de San José en 1998, tiene muy interiorizado su papel de Ikette en el musical de la Gran Vía madrileña. “Llevo con las funciones de ‘Tina’ desde septiembre pasado, en el Teatro Coliseum, aunque los ensayos comenzaron ya en julio. Es un mundo sacrificado, pero me está encantando la experiencia, estoy cogiendo muchas tablas y aprendiendo cada día. Los planes son de seguir aquí, no sé cuándo habrá gira por España, pero me encantaría ir a Zaragoza con el musical, claro. El papel de Tina lo hace Kery Sankoh, luego ya sabes que hay gente que hace de alternativa para los descansos, o cover por si hace falta”.

Soro parte del rhythm&blues por gustos personales, pero no se pone corsés a la hora de derivas estilísticas. “Claro, en la cabeza está lo que te ponía tu abuela de niña, los ídolos adolescentes, las grandes voces del r&b… nos empapamos de todo, mi generación ha crecido teniendo todo al alcance, pero luego eliges tu base, lo que más te interesa indagar. Quiero seguir en ese camino: mi último single, hace unos meses, se llama ‘Baby’ y lo saqué con la producción de Lost Twin. Ahora ando con mucho lío gracias a Tina, pero seguiré sacando cosas, aunque sin prisa, quiero seguir descubriéndome como artista”.

Karina no conoce personalmente a Chanel (sí a Adriana Terrén, con quien mantiene amistad), aunque tiene excelentes referencias de la intérprete de ‘SloMo’ gracias a sus compañeros. “La gente habla muy bien de ella en lo personal, y artísticamente se le notan las tablas, su paso por los musicales. Creo que es una gran artista”.

Adriana Terrén, en la imagen avatar de su single 'Sex&B'. Lara Durrels

La opinión de Adriana Terrén va en el mismo sentido. “El tema de Chanel es el más eurovisivo que ha hecho jamás España, creo que va a funcionar muy bien en el escenario, la producción de la canción es una pasada. A ella la he conocido hace poco, por cierto; es muy amiga de grandes amigos míos, y a veces pasa por el coro. Es impresionante cómo baila y canta a ese nivel”.

La zaragozana tiene dos discos, uno en solitario y otro con Bennu, acaba de asumir la dirección musical de un nuevo local en el centro de Madrid y en los últimos meses ha sacado varios singles. “No descarto unirlos en un elepé en algún momento, aunque no es un plan inmediato. Estoy experimentando con un sonido nuevo, alejado de Bennu, menos experimental; es básicamente r&b en castellano. El último que ha salido es ‘Sex&B’, pero también ha funcionado bien ‘Bésame’, un tema que he compuesto y producido por completo y que interpreto en colaboración con Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores”.