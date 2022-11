Isla Kume: "Nuestras canciones expresan sentimientos propios muy fuertes”

Isla Kume es un equipo bicéfalo en lo musical (Andrés Campos y Laura Sorribes, dúo de Zaragoza, sobradamente preparados y listos para el próximo reto) con una tercera pata, Belén Carrera, que se encarga de la dirección artística; fotografía, redes, diseño gráfico, visión estética, figurinismo… toda la imagen. El pasado mes de diciembre, casi ad hoc, asomaron por primera vez en el panorama musical con su participación en el proyecto Bandas en Sitios, motivo por el que compusieron el tema ‘Para nada’. Hace apenas una semanas emergió en las plataformas digitales ‘Yo me muero’, con vídeo incluido. Este mismo jueves 17 de noviembre han aireado un tercer tema, ‘Tú que prefiere’.

“Andrés y yo estudiamos juntos -apunta Laura- en el Conservatorio Profesional, aunque allá tampoco coincidimos mucho en lo personal. Cuando acabamos sí surgió y se reforzó la amistad; empezamos a compartir musicalmente con Muro Kvartet, y al ver que las ideas fluían juntas decidimos ponernos a trabajar, hasta que entendimos que era el momento de sacar algo”. “Lo del nombre -aclara Andrés- fue pura sonoridad en cuanto a Kume; no hay una grandísima explicación atrás. Le dimos mil y una vueltas, eso sí; queríamos representar un espacio propio, nuestro mundo, con nuestras reglas para construir lo que nos apeteciera. Una isla, vamos. Y queríamos un nombre japonés: Kume nos gustó”.

Esa sonoridad del nombre no está separada del del sonido que actualmente explora el grupo. “Manejamos mucho golpe, mucho kick -señalan ambos- y 808 en el bajo, sonidos que te dan en la cara, muy agresivos. Lo de usar nuestros instrumentos clásicos es un asunto bastante orgánico; como instrumentistas de cuerda queríamos usar este recurso natural para nosotros, que empastaba con lo que hacemos. ¿Por qué no? Además, es un sello personal. En un arreglo, las cuerdas suelen estar presentes en la parte del ‘bajón’, pero abogamos por tenerlas de recurso para otros esquemas compositivos; la viola y el chelo no nos limitan a ciertos campos, caben en cualquier estilo, son elementos para tratar de llegar más allá”.

Y es que Andrés (a.k.a. ‘Acrass’) y Laura (Aural) producen sus temas: no son meros instrumentistas o compositores. “No nos limitamos a trabajar con la viola, el violín o el chelo; manejamos el ordenador, hacemos los beats, los arreglos… todo lo que podemos abarcar”. Las mezclas son de Franky, de Estudios La Banana en el Gancho, y la masterización es del gran referente nacional de este sector, Javi Roldón en Vacuum Mastering. “Nos entendemos de maravilla con ellos, hacen un gran trabajo”, apuntan Laura y Andrés.

Las canciones

Los dos primeros temas del grupo tienen sus puntos en común. Ambos fueron en un epé previo de Laura. ‘Hoy me muero’ era originalmente una balada punk, con mensaje muy potente acerca de la liberación sexual y el empoderamiento de la mujer. ‘Para nada’ se va por otros derroteros, más suave. Además del recién liberado ‘Tú que prefiere’, hay más temas listos en la despensa, cocinados en este mismo año. “Los presentaremos este viernes en la sala Gorila -apunta Andrés- y la verdad es que abarcan un abanico emocional muy grande, expresan sentimientos propios muy fuertes y personalmente nos resultan terapéuticos”.

La dupla también se complementa en la argumentación. “Tal cual -corrobora Laura- todo gira alrededor de nuestro mundo actual, así es como vivimos y lo que sentimos, nos apetece abrirte la puerta para compartir este espacio con nosotros y halles tus propias preguntas y respuestas sobre el ego, el amor, el deseo sexual, un poquito de odio también”.

Isla Kume viajó a finales de este verano a Cracovia (Polonia) para representar a España en el concurso MarteLive Europe; tras competir ‘online’ con otra decena de propuestas, acudieron a tierras polacas para la semifinal. “No pasamos a la final en Italia, que fue en octubre, pero la experiencia fue increíble, la gente; convivimos en un castillo con casi 50 artistas de 16 disciplinas. Estábamos todos en un punto similar, además, gente que empieza. Allá fue nuestro primer concierto, de allí salió otra canción que presentamos en este concierto, ‘Dziękuję’, que significa muchas gracias en polaco. Expresa un vínculo muy fuerte con personas desconocidas, y algo de ti que se va con ellas”.

El grupo ha escrito su carta a los reyes majos, con jota. “Quiero -tremata Laura- que alguien con el poder de multiplicar el mensaje nos escuche, le gustemos, nos mueva y nos guíe en este mundo. Quiero girar, ir a festivales, subirme a un escenario, pasarlo bien y seguir haciendo musicalmente lo que nos apetezca, contando cosas. Ahora toca tirar con todo en persona, pero los apoyos son maravillosos. Esta pasada semana nos comunicaron que habíamos ganado un festival en Madrid, el We Now, y estamos con muchas ganas de ver en qué se traduce esto más allá del premio, que era de 5.000 euros y que compartimos con otro proyecto, por lo que nos tocan 2.500”.