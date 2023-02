Rosa Blasco: "La mente humana es un misterio"

Rosa Blasco no se ha fijado una meta. Quizá porque lo que buscaba hace diez años al dar rienda suelta a su pasión de novelista ya lo está consiguiendo. Le divierte inventar tramas, lo pasa bien redactando, sus lectores le agradecen sus obras. Dice que así y con todo está a gusto con la vida.

Sin ir más lejos, acaba de cumplir uno de sus sueños: ver su última novela, ‘Perturbación’ (Maeva Ediciones), en las mesas de novedades de las principales librerías del país, lomo con lomo con lo más reciente de Dolores Redondo, Juan Gómez Jurado, Luz Gabás o Arturo Pérez Reverte. Cuenta con orgullo que sus amigas le envían fotografías de estos mostradores repletos de obras y repartidos por toda la geografía nacional. «En una papelería de Sabadell, en mi montón solo quedaba uno», explica.

No obstante, la escritora, nacida en la localidad turolense de Alcañiz, tiene los pies en la tierra. «Escribo por afición y si un día mis novelas no gustan, me iré y no será un drama», afirma tajante. Pero por ahora funcionan, y muy bien. Tras la buena acogida de ‘El sanatorio de la Provenza’ (Planeta, 2013) y ‘La sangre equivocada’ (Mira, 2020), llegó Simonetta Brey, la forense de pasado oscuro que esclarece muertes extrañas en la isla de Menorca. El personaje ya protagonizó ‘Premonición’ (Maeva, 2021) y ahora hace lo propio en ‘Perturbación’, presentada en Zaragoza en las últimas semanas. La editorial apuesta por Brey y ha llegado a un acuerdo con Rosa Blasco para que esta suspicaz doctora italiana siga resolviendo casos mientras los libros se vendan.

Con ‘Perturbación’, Blasco se adentra en la novela negra, un género de moda que cuenta con un ejército de seguidores. A través de un relato y una ambientación magistrales, la autora enreda y desenreda el argumento al más puro estilo Agatha Christie, seduciendo al lector para que juegue a adivinar quién es el culpable a medida que pasa las páginas.

Sin embargo, ‘Perturbación’ no es solo puro entretenimiento. Si bien está claro que Blasco se encuentra cómoda en la intriga, la autora, que comparte con Simonetta Brey la profesión de médico, aprovecha la narración para abordar el tema de las pasiones, en particular los celos, advirtiendo de que estos pueden llegar a crear gravísimos problemas si traspasan cierto límite. No es casualidad que su gurú literario, William Shakespeare, dedicara uno de sus títulos, ‘Otelo’, al mismo fin.

«A muchos pacientes les pregunto si leen, porque la lectura te abre puertas al mundo, te hace mejor persona, te da armas para afrontar la vida. Mientras uno lee, no se preocupa de cosas tontas», explica Rosa Blasco

En su obra, que arranca con la sospechosa muerte de Aleksander, un niño de 18 meses, a la que se suma el fallecimiento de su madre, igualmente rodeado de incógnitas, los celos están en la base de la tragedia.

«La mente humana es un misterio», reflexiona Blasco, que lleva a las páginas de ‘Perturbación’ la experiencia y el poso científico adquiridos tras años de ejercicio en un centro de salud de Tudela (Navarra), ciudad en la que vive. «He tenido pacientes con celotipias muy graves y eso ocasiona mucho dolor», asevera. Subraya que los celos patológicos están detrás de muchas muertes de mujeres a manos de hombres.

«Me interesa el mundo de la psicología», confiesa la autora. «En la calle –prosigue–, todo el mundo está feliz, pero en la trastienda no es así». Blasco ha contado con la aportación de una psicóloga para elaborar algunos capítulos, dotando así a la historia de un gran realismo.

La autora quiere que sus libros ayuden a los lectores «a pasar un rato agradable», una aspiración que no es insustancial. «A muchos pacientes les pregunto si leen, porque la lectura te abre puertas al mundo, te hace mejor persona, te da armas para afrontar la vida. Mientras uno lee, no se preocupa de cosas tontas», explica.

La lectura, de hecho, ha dado a Rosa Blasco los mimbres necesarios para iniciar su aventura literaria. «Escribir exige leer mucho», asegura, al tiempo que confiesa no haber asistido jamás a un curso de escritura. Admite que no resulta sencillo enganchar al público. «Todo tiene que cuadrar en una novela, no es fácil», dice.

«Puede que un día me canse de escribir, pero por ahora este es mi universo y tengo mucho por contar», advierte la autora

Fiel a sus raíces, Blasco menciona en su novela el Maestrazgo turolense. No obstante, el protagonismo en la obra es entero para Menorca, a la que describe con todo lujo de detalles transportando al lector hasta los sublimes atardeceres de la isla balear. «Puede que un día me canse de escribir, pero por ahora este es mi universo y tengo mucho por contar», advierte la autora.