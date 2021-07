Rosa Blasco: "Debemos disfrutar de los momentos maravillosos que hay en la vida"

Su nueva novela, ‘Premonición’ -ya la tercera-, suma más de 9.000 lectores y se ha agotado a los 20 días de su lanzamiento. ¿Imaginó este éxito alguna vez, cuando sus derroteros profesionales han ido hacia la medicina?

No, no me lo imaginé; estoy muy contenta. Pero tampoco las cifras son tan importantes. El mundo editorial es muy complejo e influyen en él muchos factores. No siempre triunfa el mejor y no siempre el mejor es el más leído. Lo que nunca pensé es que alguien me parase por la calle y me dijera que ha disfrutado con mi libro, y con eso me doy por satisfecha.

Es una novela muy vinculada a la covid. La escribió mientras superaba esta enfermedad y en ella habla de los lazaretos en los que se confinaba a los viajeros cuando había epidemias.

Tenía ya ideada la historia. Creo que haber ido a Menorca -donde está ambientada la novela- y visitar el lazareto de Mahón el verano justo antes de la pandemia fue una premonición. La llegada de la covid me reafirmó en la idea de seguir adelante.

Menciona las tardes de viernes en la biblioteca del colegio de su Alcañiz natal y ‘Los Cinco’, de Enid Blyton, como el inicio de su afición a la escritura. ¿Qué opina de las críticas hacia el lenguaje de esta escritora británica, tachado de machista y xenófobo?

No he vuelto a leer los libros de adulta, pero no recuerdo que a mí me molestase nada. Una cosa clara es que Enid Blyton ha logrado que lea muchísima gente en el mundo y muchos grandes autores de hoy en día tienen la obra de esta escritora entre sus lecturas fundamentales. Creo que a cada cual hay que contextualizarlo en su época. Blyton aficionó a la lectura a varias generaciones y eso es un logro que muy pocos han conseguido.

Simonetta Brey, la protagonista de ‘Premonición’, es atractiva y seductora y en la página 90 de las 300 del libro ya tiene tres pretendientes. ¿No teme que la tilden de poco feminista?

¿Ser feminista significa ser fea? Porque, entonces, yo me borro. Creo que feminismo es algo mucho más importante, es pensar que hombres y mujeres son iguales en derechos y deberes. Simonetta es una mujer valiente, buena profesional y simpática, y eso es ser una gran persona, hombre o mujer.

Ha comentado que con ‘Premonición’ quiere hacer que los lectores se olviden de los telediarios. ¿Tan perjudiciales cree que son para la salud?

Es que solo salen noticias malas y nos dan una visión del mundo peor de lo que es en realidad. Soy médico de Familia y a algunos de mis pacientes que vienen con el ánimo bajo o con estrés les recomiendo que no vean el telediario y se entretengan con una película cómica o leyendo. Con las noticias, parece que estemos en un mundo catastrófico.

Hay temas que preocupan mucho a la población, como la covid, los nacionalismos o el paro, y los medios de comunicación se han hecho esenciales.

Eso está muy claro, pero hoy en día triunfa el sensacionalismo. Hay personas que, entre sus problemas y los del mundo, no tienen descanso espiritual y psicológico. Todos debemos saber disfrutar de los momentos maravillosos que hay en la vida. Por eso creo que la lectura de mi libro puede ser como un bálsamo, porque es una novela de entretenimiento, no tiene otro objetivo, nada más y nada menos.

¿A quién van dirigidos sus libros?

A gente de entre 12 y 100 años. Tengo lectores centenarios. Mi nueva novela, del género policiaco, la puede leer cualquier tipo de público, mayor o joven. No tiene sexo duro ni momentos tétricos, lo que hay es intriga y romance.

En su vida conjuga la medicina con la literatura. ¿Le va bien?

Pues sí. Cuando estoy en la consulta no pienso en Simonetta y a la inversa, pero luego hay un canal de comunicación que me permite aprovechar mis conocimientos médicos para ambientar mi obra.