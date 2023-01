Virgilio Aljama recupera el rock rural con nueve temas de su nuevo álbum: ‘Viral’

Virgilio Aljama es una de las figuras históricas del rock aragonés, y el estandarte de lo que se llamó hace años, con Escoria Oriental, el ‘rock agrario’ o ‘rock rural’. Con parada y fonda entre Boltaña e Irún, ha publicado el disco ‘Viral’, con nueve temas, entre ellos un homenaje a la S. D. Huesca y un arranque movido y prometedor como ‘La reina del baile’.

“’Viral’ es el 80 % de la película ‘Secarral’,en la que estaba trabajando. De momento está parada porque nos arruinó el intento la pandemia. Puede que con el tiemplo tenga una segunda oportunidad”, dice el músico, que había concebido, “con roqueros y moteros de verdad, una toma con 700 motoristas Customers y otra retrospectiva con 50 motos antiguas de los años 70 de la peña Motociclista Oscense, pero se ha quedado a las puertas. La infografía del disco es del nuevo talento oscense Raúl Sunn y ha jugado con un cerdo, un burro y el rostro de Keith Richards, convertido en un gorila”.

“Mi antiguo socio de Escoria Oriental y coproductor musical, Antonio ‘Tonino’ Prieto, se puso en contacto conmigo y me ha ayudado con su grupo Calle Beat para que parte de la banda sonora, que ya estaba terminada, vea la luz y espero que guste”, avanza.

La película, dicho sea de paso, está vinculada por entero con el rocanrol. “El disco es variado y su música cubre cada parcela de la película, que era un musical de rocanrol, así que el protagonista es un montañés con sus vacas, socio del Huesca, aunque con su válvula de escape (su Harley Davidson), también baja a la Romareda a ver el Zaragoza y hace largos paseos por Monegros o por el Somontano de Barbastro. En fin, rutas habituales, como desde Boltaña a Salou o cualquier punto de la costa, etc.”.

Uno de los motivos ilustrativos del álbum. lasfotosdesunn.com

La huella autobiográfica es innegable. Virgilio Aljama asegura que en ‘Viral’ muestra una faceta de productor musical que abarca más registros, un rock de viaje adornado con las canciones necesarias para arropar las partes de la película. “Me ha gustado mucho poderles dar vida y estamos configurando la banda, para poder preparar unas buenas presentaciones en directo en formato de Gran Concierto en Huesca y en Zaragoza. Tengo un gran grupo que encabeza Tonino Prieto”.

“Apoyo y sucumbo a todos los equipos aragoneses, jueguen donde jueguen, no soy fanático, y solo me importa lo que piensen de mí los verdaderos aficionados, que desgraciadamente hay muy pocos"

Aunque el protagonista sigue al Real Zaragoza y al Huesca, Virgilio solo dedica una canción al equipo altoaragonés. “Apoyo y sucumbo a todos los equipos aragoneses, jueguen donde jueguen, no soy fanático, y solo me importa lo que piensen de mí los verdaderos aficionados, que desgraciadamente hay muy pocos. Incluso tengo una camiseta de las originales del Real Zaragoza roja con solapones blancos, que muchos que se dicen puristas envidiarían y yo la guardo como uno de mis más preciados tesoros”. Hay otros temas vinculados con el castillo de Montearagón, con los Monegros, ‘La vaca pirenaica’ o la picardía: ‘Primo, no tengo nada’.

El rock rural fue todo un fenómeno social, que mezclaba la potencia, la ironía y una mirada telúrica y desacralizadora del campo, como se veía en la película de Orencio Boix ‘Los chicos de provincia somos así’ (2009). “El rock rural creo que tiene muchísima fuerza. Lo que pasa es que en general los grupos no se atreven a dar el paso de componer sus propios temas; cuando lo hacen son muy buenos. Mientras tanto, yo vivo a caballo entre Boltaña e Irún, que es donde trabajamos con el grupo. Este año me incorporaré a una gran productora canaria para hacer varias cosas con ellos, entre otras sus músicas, y algunas localizaciones para series que se desarrollarán en Aragón”, dice, y revela que detrás de estos proyectos, algunos como ‘Grana. El oro rojo que mueve el imperio’, están el productor y guionista oscense Fran Saavedra e historiadores muy acreditados.

Contraportada del álbum. lasfotosdesunn.com

‘Viral’ tendrá sus primeros conciertos con la banda en Huesca, Zaragoza y Barcelona. “A partir de febrero vamos a montar los directos que siempre son muy estimulantes para un músico como yo”, concluye Virgilio Aljama.