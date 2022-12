Luna de Marte "La música es una manera de aceptar que la vida tiene sus partes oscuras"

Lady Raquel (voz, guitarra acústica), Jorge Roy (guitarra), Samuel Esteban (guitarra), Edu Pérez (teclado), Edu Benavente (bajo) y Laura Martínez (batería) forman la banda zaragozana Luna de Marte, que acaba de lanzar un primer trabajo discográfico, que presentarán en directo el próximo mes en la capital aragonesa. Su cantante, Lady Raquel, conversa sobre este proyecto.

¿Cómo se formó Luna de Marte y cuándo comenzaron a orbitar como grupo?

Jorge Roy (guitarrista) y yo nos conocimos a través de un anuncio de Facebook. Jorge estaba en la banda S.I.X. en aquel momento. Decidió montar su propio proyecto y contar conmigo como teclista. Posteriormente se sumó Edu Pérez (con quien había coincidido en el grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge). Los siguientes en unirse fueron Edu Benavente, Samuel Esteban y Laura Martínez. De esta manera, el grupo se ha ido formando poco a poco desde febrero de 2021 hasta hoy. Ahora nos lanzamos a presentar nuestra propuesta al mundo. A partir de ahí, seguiremos construyendo nuestro camino.

‘Transparente’ es el título de su debut discográfico. ¿Dónde y cuándo lo grabaron?

En febrero de 2021 surgió la primera letra y empezamos con la maqueta. Estuvimos trabajando en la composición hasta aproximadamente mayo de este año, cuando ya empezamos a plantear una grabación profesional. ‘Transparente’ es un disco autoeditado. Tanto la composición como gran parte del trabajo de producción la hemos asumido el guitarrista Jorge Roy y yo (añadiendo también el piano de Edu Pérez). El proceso, por nuestra parte, se ha combinado con otra grabación adicional, la producción y la masterización en el estudio Luna Nueva, a cargo de David Marco.

¿En qué se han inspirado a la hora de componer las canciones?

En situaciones y, sobre todo, en emociones reales. Detrás de la música hay un concepto casi filosófico: es nuestra forma de procesar lo que nos pasa, es una manera de aceptar que la vida quizás tiene sus partes oscuras (que forman también parte de nosotros) y de luchar por seguir adelante, sin rendirse.

¿Cómo definirían su sonido?

Nuestra música se enmarca dentro del género pop-indie. Dentro de esto, tiene bastante protagonismo la voz femenina (y las letras en castellano; el idioma sugiere algunos matices importantes). No obstante, son las melodías de guitarra y bajo las que dotan a las canciones de su personalidad particular. En muchos casos, destacan también el piano y otros efectos (como cajas de música u órganos eléctricos).

¿De qué fuentes beben?¿Cuáles son sus influencias?

En cuanto al estilo, quizás algunas de las que primero vienen a la cabeza (por similitud en el sonido) sean bandas como Amaral o La Oreja de Van Gogh. En lo referente a la letra en particular, destacaría sin lugar a dudas Fito Cabrales, seguido de Vetusta Morla. En los arreglos musicales hay influencias desde los Beatles hasta Héroes del Silencio, pasando por Coldplay o Iron Maiden. En realidad, se trata de una mezcla de referentes bastante interesante... Cada uno de los cuales inspira matices a veces bastante sutiles, pero que encajan muy bien en lo que queremos transmitir.

Recientemente, dieron un anticipo en directo de su álbum. ¿Dónde podremos verles de nuevo en concierto?

La presentación oficial del álbum tendrá lugar en el Centro Cívico Delicias el sábado 21 de enero.

Son un grupo muy joven. ¿Cuál la media de edad de la banda?

Lo hemos calculado y la media es de 24 años.