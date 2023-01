Eduardo Casanova presenta 'La Piedad', con Ángela Molina, y defiende la Marca España: "Las subvenciones son importantes"

Eduardo Casanova ha defendido la importancia de las subvenciones en el cine español porque es una manera de "poner la Marca España en el extranjero", con el objetivo de "que se demuestre lo maravilloso que es España".

"Las subvenciones es algo muy importante de lo que se encargan los gobiernos, que son los responsables de poner a España en el extranjero y eso es muy importante para España, que es mi país y al cual quiero muchísimo", ha asegurado el director en declaraciones a Europa Press, tras presentar su segundo largometraje, 'La Piedad', que se estrena en cines este viernes, 13 de enero. El director ha afirmado que no "cree" que ningún votante de Vox vaya a acudir al cine para ver su película "aunque si lo quieren hacer, adelante".

'La Piedad', protagonizada por Ángela Molina y Manel Llunell, aborda las relaciones maternofiliales, la sobreprotección y la búsqueda de la libertad. Este último aspecto, para Casanova "no existe" porque "el ser humano necesita para sobrevivir pertenecer a un grupo y vivir en comunidad y en manadas".

"En toda manada hay un líder y así funcionamos. Hay en algunos lugares donde la libertad se coarta de una manera más explícita y en otros sitios parece que hay una libertad absoluta e inconscientemente no nos damos cuenta de que no somos libres aunque lo sintamos. Nos venden que existe la libertad, por eso mis palabras generan tanta polémica porque la gente la busca y cuando te das cuenta de que los Reyes Magos no existen te enfadas", ha explicado.

La cinta, que recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Karlovy Vary (República Checa) y cuenta con tres nominaciones a los Premios Goya -aunque para el director, "el mayor premio ha sido hacerlo"-, ha supuesto unos meses difíciles para él y ha reconocido que lo ha pasado "mal".

"No me esperaba ni que se fuese a rodar. Por eso, tal vez lo pasé tan mal. Me obsesioné con que no se llevaría a cabo aunque siempre luché para ello. Cuando estábamos rodando, yo decía a mi madre y mi hermano si se iba a rodar aunque se estuviese ya rodando. Creía que se pararía", ha confesado.

En definitiva, Eduardo Casanova invita al público a ver su película para "plantearse muchas preguntas" y promete que "vivirán emociones intensas". "Es como ir a comer a un mexicano de verdad, donde la comida tiene mucho picante", ha subrayado.

Ángela Molina, que también ha atendido en una entrevista a Europa Press, se ha referido a las declaraciones de Casanova, en las que señalaba que "estaría muy bien acabar con la humanidad" y sobre la maternidad indicaba que le parecía "un acto completamente egoísta". "Eso lo dice porque como no es madre no sabe ni lo que dice. Si no fuese por la maternidad, ninguno de nosotros estaríamos aquí", ha sentenciado la actriz.

La actriz, a la que Casanova definido como una "leyenda", ha reconocido que el estilo del director es "desconocido". "Cuando lo conoces, quieres volver a repetir", ha añadido ensalzado la "libertad" con la que Eduardo Casanova interactúa con las historias.

Además, Ángela Molina ha asegurado que como madre no es como su personaje porque "es imposible que sea así alguien" al tiempo que ha elogiado 'La Piedad' comparándola con una partitura musical. "Te lleva por unos lugares desconocidos. Hay mucho de lo que aprender. Es como una partitura musical, una nota te lleva a otra y al final te das cuenta de que es una historia que no habías escuchado nunca y te sobrecoge", ha comentado.

Por último, ha afirmado que está segura de que la película no va a dejar indiferente a nadie. "Uno tiene la sensación de que la película es de la gente y la gente la hace suya. La gente que la ha visto ha caído en tierra fértil. La cinta te sigue en continuidad rumiando hasta que te enseña lo que nos tiene que enseñar", ha sentenciado. El elenco de 'La Piedad' lo completan Ana Polvorosa, María León, Alberto Jo Lee, Songa Park, Macarena Gómez, Antonio Durán y Daniel Freire.