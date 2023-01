"Las mujeres no lloran, las mujeres facturan": el nuevo bofetón de Shakira a Piqué en forma de canción con Bizarrap

Ya está aquí la esperada colaboración de Shakira junto a Bizarrap en una canción que ha dado que hablar desde antes incluso de que saliera a la luz. La cantante colombiana ha sacudido a las redes sociales con la sesión número 53 del productor argentino, en la que las indirectas a su expareja, Gerard Piqué, no han dejado indiferente a nadie.

A sus 24 años, Bizarrap es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su última colaboración con el cantante canario Quevedo, 'BZRP Music Session #52', fue uno de los grandes éxitos del 2022 y ha hecho canciones con artistas como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente. Ahora, la colombiana ha querido formar parte de esa lista con un tema que, a tan solo seis horas de su estreno, acumula más de 20 millones de visualizaciones.

Esta no es la primera vez que la cantante y artista Shakira da qué hablar tras su ruptura con el exfutbolista. Este verano publicó 'Te felicito', un tema en el que también colaboró con Rauw Alejandro y cuyo estribillo ha sido interpretado como toda una declaración de intenciones. Después de que saliera a la luz las supuestas infidelidades de Piqué, la artista le dedicaba un "te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda".

Con un tono un poco más conciliador, la colombiana sacaba en octubre 'Monotonía', una canción que parecía dejar de lado el rencor y admitir que la ruptura no fue solo por parte del exjugador del FC Barcelona. "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue por culpa de la monotonía", rezaba entonces el estribillo de la canción.

En su nuevo tema junto al DJ, compositor y también productor Bizarrap, parece que Shakira vuelve a desenterrar su hacha de guerra y deja más que claro que la venganza se sirve fría. "Una loba como yo no está pa tipos como tú", dice la canción, una clara indirecta a quien fue su pareja. La artista va mucho más allá y también menciona la supuesta infidelidad de Piqué con una joven de 22 años llamada Clara. "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", afirma la colombiana. "Yo valgo por dos de 22", reitera.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.", sigue la letra. Por supuesto, los usuarios de Twitter han comentado la canción desde el primer minuto en el que salió. La cantante Aitana ha sido de las primeras en reaccionar en sus redes sociales.

en tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

"En tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas?", bromea la artista española. El 'streamer' Ibai Llanos, amigo de Piqué, también ha reaccionado a la canción en sus redes sociales. Hizo un directo la madrugada de miércoles a jueves en Twitch para escuchar la canción junto a sus seguidores. "¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?", tuiteaba en tono humorístico minutos más tarde.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

La cantante colombiana sigue en el top mundial a sus 45 años. Incluso con los problemas que ha tenido con Hacienda -que también ha mencionado en su canción- sigue teniendo millones de fans. Parece que Shakira va a seguir dando qué hablar durante bastante más tiempo.