Los mejores memes de la canción de Shakira llena de indirectas a Piqué

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú". Con esta frase anunciaba Shakira en redes sociales su nueva colaboración con el solicitado productor argentino Bizarrap, que se publicó este jueves de madrugada en España. Un avance que dejaba claro que el nuevo tema de la colombiana volvía a aludir a su ruptura, en junio del año pasado, con el futbolista Gerard Piqué, tras los dos sencillos lanzados en 2022 ‘Te felicito’, con Rauw Alejandro y ‘Monotonía’, en colaboración con Ozuna.

Si en la primera, Shakira artista le dedicaba un "te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda" al exfutbolista del FC Barcelona, en la segunda parecía dejar de lado el rencor y admitir que la ruptura no fue solo por parte del catalán: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue por culpa de la monotonía".

En este nuevo lanzamiento, titulado ‘BZRP Music Session #53’, Shakira vuelve a desenterrar el hacha de guerra en un tema lleno de mensajes como "perdón si te sal-pique" o "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión". Otro de los juegos de palabras que incluye la artista hace referencia a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía: “Tiene nombre de buena persona, clara-mente es igualita que tú".

Como era de esperar, la canción no ha dejado a nadie a diferente, tal y como se refleja en las redes sociales, donde la canción se ha convertido en el tema más comentado de la jornada. Algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como Aitana, Alejandro Sanz, Chenoa o Laura Escanes, han reaccionado al nuevo tema de la colombiana, que ya acumula más de 24 millones de visualizaciones en Youtube.

Pero además de comentarios -algunos de ellos de los más ingeniosos-, lo que también abundan en la plataforma en las últimas horas son memes. Y es que la letra de la canción está dando mucho juego a los tuiteros, y no solo por las indirectas a Piqué. Los versos que utiliza para compararse Clara Chía ("cambiaste un Ferrari por un Twingo" y “un Rolex por un Casio”) han convertido a ambas marcas de menor gama, de forma involuntaria, en tema de conversación en Twitter. Incluso un usuario se ha animado a crear, a modo de parodia, una cuenta no oficial de la marca de relojes Casio, con una cabecera que reza lo siguiente: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”.

OYE Y ESTE ATAQUE GRATUITO? https://t.co/XQXY8mnQOD — CasioOficial (@CasioOficial) January 12, 2023

A continuación recopilamos algunos de los mejores comentarios y memes vistos en la red social. Además de referencias a Piqué y sus posibles reacciones, y las alusiones a las citadas marcas, no faltan los que se acuerdan de Antonio de la Rúa, expareja de Shakira, quien también figura entre las tendencias en Twitter. También de Tamara Falcó, tras su sorprendente reconciliación con Íñigo Onieva.

A Antonio de la Rua: "Te conocí un dia de Enero..." A Piqué "Te destrui un dia de Enero..."

Se cierra el ciclo. — Carolina🍷 (@Bellealouette) January 12, 2023

Shakira: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Un Rolex por un Casio"



Yo manejando Twingo con un reloj Casio: pic.twitter.com/R0YIocJ4SL — Danny Hernández (@danny8002) January 12, 2023

Verás que Piqué se lo lleva a lo personal. — Moe de Triana (@moedetriana) January 12, 2023

@ tamara falco nena ponte la shakira session — shadi (@shadobsss) January 12, 2023

A VE POR MI CREO KE NO VA pic.twitter.com/XcVeFhH7hw — MALACARA (@malacarasev) January 12, 2023

Clara Chia cuando esté con las amigas en la discoteca y le pongan la sesión de Shakira pic.twitter.com/KY24vzvrzt — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) January 11, 2023

Shakira escribiendo la letra de BZRP Music Session # 53 💖 pic.twitter.com/AIw4SVydNx — Carlitos Primavera 🌼 (@CarlosYahir_) January 11, 2023

El equipo de marketing de Casio y Twingo después de escuchar la session de Shakira con Bizarrap pic.twitter.com/DtIqAKsr1S — JG 🏳️‍🌈 (@JGpunto) January 12, 2023

Piqué mañana mismo aprendiendo a cantar para poder responder a Shakira: pic.twitter.com/X4ehAQ1s1o — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) January 12, 2023

piqué pillando a su hijo escuchando la sesión de shakira pic.twitter.com/a9Q13YzczE — sam̐̈u 🐡 (@SamuRodriguez5) January 12, 2023