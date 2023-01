De Alejandro Sanz a Chenoa: las reacciones de los famosos a la canción de Shakira con Bizarrap

Hace unas horas salía a la luz la colaboración entre Shakira y Bizarrap, uno de los productores con más éxito en la actualidad, y ya se ha convertido en lo más comentado en las redes sociales. La canción, que ya acumula más de 24 millones de visualizaciones en Youtube, está llena de indirectas a quien fuera su pareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, con frases como: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” (en referencia a la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía); "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”; “una loba como yo no está para tipos como tú”; o “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Como era de esperar, la canción no ha dejado a nadie a diferente. Tampoco a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, que han reaccionado en Twitter al nuevo tema de la colombiana. Una de las primeras ha sido la cantante Aitana, que ha escrito “Skakira” entre corazones. Más tarde bromeaba: "En tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas?".

🤍 s h a k i r a 🤍 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

en tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

Con humor también ha reaccionado Ibai Llanos, amigo de Piqué. El 'streamer' hizo un directo la madrugada de miércoles a jueves en Twitch para escuchar la canción junto a sus seguidores. "¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?", tuiteaba en tono humorístico minutos más tarde.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Chenoa, India Martínez o Fonseca son otros de los artistas que han tuiteado sobre el tema.

Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu...

🐺 — Chenoa (@Chenoa) January 12, 2023

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres ahora facturan” Ufff @shakira @bizarrap 🔥🔥 — India Martínez (@IndiaMartinez) January 12, 2023

90 minutos no puede durar el amor… pídele el VAR 🎶 😚 @shakira — India Martínez (@IndiaMartinez) January 12, 2023

Alejandro Sanz ha mostrado su apoyo a su amiga a través de un “Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!” que escribía de madrugada, imitando el aullido de una loba. El madrileño y la colombiana colaboraron en ‘La tortura’, uno de los temas que con más fuerza sonaron en 2005.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

“Menos mal que era culpa de la monotonía”, escribía el periodista y escritor Manuel Jabois, en referencia a la canción publicada por la artista el pasado mes de octubre en la que hablaba en un tono más conciliador de las causas de su ruptura con Piqué. Por su parte, el presentador Roberto Leal aludía con humor a la marca de relojes mencionada en la canción, y que a raíz de esto se ha convertido en 'trending topic': “A estas cosas mejor ni casio”.

Menos mal que era culpa de la monotonía. — Manuel Jabois (@manueljabois) January 12, 2023

A estas cosas mejor ni casio. — Roberto Leal (@RobertoLealG) January 12, 2023

Laura Escanes, que había escrito en Twitter “las mujeres ya no lloran”, reflexionaba más tarde en Instagram: "Me quedé en shock cuando la escuché. Ha sido directa no, lo siguiente. Para mi gusto tal vez demasiado. No sé. Pienso en los hijos y eso es lo que me tira para atrás".