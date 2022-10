Shakira lanza 'Monotonía': su nueva canción con dardos a su ruptura con Piqué

Tras publicar durante semanas mensajes cortos en sus redes sociales con lo que parecía ser la letra de su nueva canción, la cantante colombiana Shakira lanzó este miércoles 'Monotonía', una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y que parece hacer referencia a su ruptura con el futbolista del Barça Gerard Piqué.

La canción de desamor es la primera, además, que publica la artista tras su separación con el deportista, con quien tiene dos hijos y fue su pareja en los últimos doce años hasta que en junio pasado anunció su ruptura.

Justamente, el pasado 21 de septiembre, la colombiana dijo en una entrevista con Elle España que para ella escribir música es como ir al psiquiatra, "solo que más barato" y que le ayuda a sanar. Y así parece que ha ocurrido con esta nueva canción. "Mi mente reproduce días donde te tenía. Y aunque te pedía no soltarme de la mano, tus dedos eran suave como las teclas de un piano. Todavía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo, pero no hay manera de que lo supere", canta la colombiana.

"Mi mente ya está consciente y hasta le sugiere a mi corazón que te borre pero es que él no quiere. Me suplica y dice que se muere", continúa la canción de manera dramática.

El reflejo del dolor

El videoclip fue codirigido por Shakira y Jaume de LaIguana, un diseñador español con el que la colombiana lleva trabajando más de 15 años.

La grabación del vídeo se hizo a principios de septiembre en Manresa, cuyos curiosos habitantes publicaron en redes sociales fotos y vídeos de los artistas.

La colombiana aparece llorando en una tienda y, tras ser atacada con un bazuca, recoge su corazón por el suelo y lo lleva en las manos por la calle.

'Monotonía' es el segundo sencillo del próximo álbum de Shakira tras la publicación de 'Te Felicito', la popular canción que hizo con Rauw Alejandro y que también desató los rumores de que hacía referencias a su ex.

Esta es la letra completa de la canción

Mi vida ahora se basa en la monotonía,

mi mente reproduce días donde te tenía.

Y aunque te pedía no soltarme de la mano,

tus dedos eran suave como las teclas de un piano.

Todavía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo,

pero no hay manera de que lo supere.

Mi mente ya está consciente y hasta le sugiere

a mi corazón que te borre pero es que él no quiere.

Me suplica y dice que se muere.

Que le dé tiempo al tiempo y que no lo acelere,

pero es que se rehúsa a comenzar de cero.

Me da lo mismo esperarte siete febreros.

Libreta y lapicero, te dedico otro día.

Miro la foto en el muro de cómo sonreías.

Tal vez sea un descuido, si es algo indebido,

la pena viene siendo mi uniforme preferido.

Me hace falta verte en Navidad, usar mi abrigo...

Dios me pide ser paciente, un día iré contigo.

Donde las sonrisas son las cartas de entrada,

donde tú puedes volar libre y no cortan tus alas.

Más o menos parecido a un cuento de hadas,

pero este es mejor porque la vida no se acaba.

¿A quién yo he engañado aparentando ser feliz?

Si mi felicidad solo está junto a ti,

estás en un lugar donde te llevan flores.

Donde ya no se sienten penas y temores.

Donde uno se sonríe si dicen te quiero.

Mi consuelo es saber que te fuiste al cielo.

Tal vez tu cuerpo está rodeado de más gente,

estás en un lugar donde ya no se siente.

Después de un tiempo, nadie te tiene presente.

Te juro que si es por mí, tú vivirás por siempre.