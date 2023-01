De "rata inmunda" a "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan": historia musical del despecho

La música, como todo arte, siempre encuentra inspiración en los momentos más oscuros de la vida de una persona, como puede serlo un desamor. ¿Quién no ha puesto a todo volumen alguna canción para superar una ruptura?

Desde este jueves, la que acaba de lanzar Shakira junto al productor Bizarrap puede formar parte de esta 'playlist' del despecho. En la canción, la colombiana habla sin tapujos de la relación que tuvo con el exfutbolista Gerard Piqué y de los supuestos cuernos que provocaron la inesperada ruptura. La cantante no se corta y ajusta cuentas con el exfutbolista, reivindicándose como mujer y profesional: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", llega a decir, en la que es una de las frases que más han dado que hablar en las redes sociales. El revuelo que este jueves se ha generado en este escaparate mediático del siglo XXI no hace abundar en una especie de tradición musical que está formado por muchos nombres. El despecho lleva sonando muchos años.

"El despecho es una fuente de energía" para crear arte, dice Mariano Bazco, miembro del dúo aragonés de pinchadiscos Starkytch. "Cuando hablas del amor puedes escribir desde el postureo, pero el desamor no puedes fingirlo". Además, estos temas muchas veces son "herramientas" que el público general utiliza cuando no sabe cómo expresar lo que siente. La mayoría de la gente "no sabe escribir así", por lo que encuentra en la música de despecho un "paralelismo" con su vida y se siente identificada.

Las mejores canciones para una 'playlist' de despecho

Bazco opina que para él, "la canción por antonomasia del despecho" es 'Rata de dos patas', una ranchera de la mexicana Paquita la del Barrio. "Rata inmunda. Alimaña, culebra ponzoñosa, deshecho de la vida. Te odio y te desprecio", reza la letra. El pinchadiscos considera que esta canción es "poesía pura del insulto".

Antes que ella, Rocío Jurado cantaba 'Ese hombre', canción que salió en el año 1979 y que a día de hoy sigue siendo todo un icono del despecho. "Es un gran necio, un estúpido engreí­do, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón", decía la artista.

"Sufre, mamón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos picapica", entonaba David Summers en uno de los temas más conocidos de los Hombres G. 'Devuélveme a mi chica' se ha convertido en todo un himno de una generación que sufría intensamente cada vez que veía a su exnovia con un "niño pijo".

Un tema ahora impensable es el que publicaba Siniestro Total en 1985, 'Bailaré sobre tu tumba'. "Te mataré con mis zapatos de claqué, te asfixiaré con mi malla de ballet, te ahorcaré con mi esmoquin y morirás mientras se ríe el 'disc-jockey'", decía la banda de pop-rock gallego.

La sevillana María Jiménez cantaba en los 80 a pleno pulmón una de sus canciones más famosas, 'Se acabó'. "Y ahora, ¿qué quieres conmigo? Si tú para mí, no existes", dice dolida en uno de sus versos. "María Jiménez tuvo una vida turbulenta", explica Bazco. "No tiene nada que ver con Shakira", reconoce. "Este es un despecho de botella de whisky".

Desde Zaragoza, el grupo Tachenko entonaba un "No, no, ¿cómo no?, claro que no, ha sido culpa tuya", en la canción 'Escapatoria'. A pesar del tono alegre de la melodía, los maños lanzaban una oda al desamor.

La muerte y el amor siempre han estado muy relacionados, y el grupo Los Planetas lo sabe. "Prefiero estar muerto a volver a tu lado", dice la banda en la canción 'Prefiero bollitos'. El argentino Gustavo Cerati va más allá en su tema 'Crimen'. "¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré y otro crimen quedará sin resolver", dice el cantautor.

El dúo Los Amaya también hablaban de despecho en 'Vete', una rumba que sigue sonando en los bares de toda España. "¡Vete! Me has hecho daño, ¡vete! Estás vacía, ¡vete! Lejos de aquí".

Más actual y urbana es la canción 'Veneno' del grupo Delaossa. "Tú eras tóxica como veneno, pero me falta el aire desde que no estás", reza este tema publicado en 2020. Un año más tarde, Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente lanzaban 'Nana triste', con la letra : "A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal".

Por último, si se habla de despecho, no puede faltar Rosalía con su "despechá", que convirtió el desamor en un ritmo bailable que sigue sonando en todas las discotecas. "Baby, no me llames que yo estoy 'ocupá' olvidando tus males", dice la catalana.

'Bonus track'

Para los amantes de la música anglosajona, este tema es imprescindible. No tanto de despecho, sino de desamor, está la canción 'Love Is a Losing Game' de la mítica Amy Winehouse. "Sé que eres un hombre de juego, el amor es una mano perdedora", dice la letra.

Hay canciones escritas por hombres y por mujeres, pero cada una tiene un tono diferente. "Los hombres escriben más desde el alejamiento, desde el 'no quiero saber más de ti'", opina Bazco. Las mujeres, en cambio, "meten más caña". Precisamente, la rabia con la que Shakira ha lanzado su último tema está dando mucho que hablar porque el despecho ha sido y sigue siendo un tema central en el arte y, más concretamente, en la música.