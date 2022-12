Elena Rivera: “Los premios son un plus, pero me han criado en humildad; eso también es un poco aragonés”

Para el gran público era usted Karina, la niña de ‘Cuéntame’; ahora es Inés, Alba, Daniela, Caterina… ¿qué le han dejado estos personajes?

Aunque te abstraigas en el trabajo y haya un equipo detrás para crear el personaje, obviamente siempre tiene algo de ti, de tu esencia y manera de ver las cosas. Por otro lado, es muy interesante lo que te dejan a ti; en mi caso, un crecimiento profesional y personal gracias a estos personajes fuertes. Además, cuando un proyecto está sobre tus hombros, es una responsabilidad añadida. Ya me pasó hace unos años en ‘La verdad’. Quizá Alba haya sido el reto más complicado, por tratarse de la víctima de una agresión sexual.

Al otro lado del charco ya beben los vientos por usted.

Bueno, ha sido impresionante. Como ‘Inés del alma mía’ es una coproducción con Chilevisión y rodamos en Perú y Chile, allá se esperaba la serie con muchas ganas, y me siguen llegando mensajes muy bonitos. El personaje también tiene mucho eco en aquella zona, una española que llegó a gobernadora de Santiago de Chile. Lo de ‘Alba’ internacionalmente está siendo un bombazo, y me alegra que ese impacto proyecte la esencia de esta serie: poner el foco en una realidad muy cruda, que no es nueva ni exclusiva de un territorio, una edad o una clase social;por desgracia, sigue ahí. Fue un rodaje muy duro, pero también muy gratificante;la respuesta hace que valiese la pena.

Vive en Madrid, viaja cada vez más… ¿de quién tira cuando necesita una voz amiga para echar el freno o quitarse el personaje de la cabeza?

Siempre tiro de casa, de mis padres. Ahora no los veo tanto, claro, aunque no estemos tan lejos; tampoco estoy tanto en mi propia casa. Nunca se para del todo, siempre tienes algo que repasar, pero cuando me veo saturada sí desconecto, y no falta la llamada a casa para que me cuenten cualquier cosa de su vida, y contarles también yo. Estamos acostumbrados: es verdad que con 30 años se me sigue considerando joven, pero llevo 20 trabajando.

¿Y los amigos de Zaragoza?

Los ritmos de trabajo lo complican todo, ya sean rodajes o giras de teatro, y cada cual tiene su vida y sus compromisos, no solo yo por mi tipo de trabajo, pero los huecos se aprovechan y voy; los amigos de toda la vida están ahí, y yo estoy para ellos. Eso no va a cambiar, además.

Para la nostalgia, ¿mejor el ternasco o la borraja?

Soy más de ternasco que de borraja, la verdad.

¿Qué le pone las pilas por la mañana?

Una cosa muy básica y que creo que comparto con mucha gente; el café con leche y 20 minutos o media hora sin que nadie me hable, no puedo vivir sin eso. Ese rato es para mí. Luego soy muy de reírme y de buen rollo, pero esos 20 minutos no los perdono, que los días son muy largos.

El año 2022 ha venido cargado de aplausos para Elena Rivera, además de dos premios grandes: el Ondas y el Iris, sin olvidar el Augusto en el Festival de Cine de Zaragoza.

Suelo repetir hasta saciedad algo que le escuché al gran José Sacristán sobre nuestra profesión, que es una maravilla: el mayor premio para un intérprete es seguir teniendo trabajo. Que los compañeros de profesión te premien con el Iris es increíble, y si encima lo compartes con Blanca Portillo, a la que admiro muchísimo, imagínate que honor… y el Ondas tiene muchísima solera, fue otro alegrón. El premio Augusto en Zaragoza me hizo muchísima ilusión, claro, por ser en casa. Soy consciente de la importancia que tienen estos reconocimientos y no me atrevería a quitársela. Los premios son un plus, pero me han criado en humildad; eso también es un poco aragonés. Mi reacción es dar las gracias, porque son una gozada y quizá te valoran más en el futuro, pero luego... a currar. y p’alante.