El músico Mauro Albero deja su huella sinestésica en dos paredes zaragozanas

“La sinestesia es una mezcla de sentidos y sensaciones que identifica ciertas notas o sonidos con colores concretos”, explica Mauro Albero, músico y docente zaragozano, máximo exponente actual de Aragón en la aplicación de este fenómeno a la expresión artística. Después de protagonizar exposiciones pictóricas con el tema y de pintar fachadas siguiendo los parámestros sinestésticos, Albero –nieto del tenor de Alcaine Pascual Albero– ha plasmado un proyecto propio, plasmado en dos canciones inéditas y su correspondiente trasposición a paredes pintadas de Zaragoza.

“Hay diferentes niveles de sinestesia -explica Albero- y el mío, dentro de lo raro, es el más normal. Se repiten los patrones de sonidos y colores, y los desencripto. Me di cuenta de que me pasaba esto a los 20 años, en la universidad, aunque me ocurría desde pequeño, pero pensaba que esto le pasaba a todo el mundo".

Su actual proyecto une la música y la pintura. “Solía puntar canciones de otros o hacer mi música, y ahora lo junto todo en un pequeño vinilo de 45 revoluciones, con dos canciones; una la saqué ya en plataformas digitales a principios de este mes, y la otra está disponible desde el pasado viernes 23 de diciembre. En el vinilo se incluirán las litografías de ambas canciones”.

Albero ha abierto un proyecto de micromecenazgo en Verkami para financiar el proyecto del vinilo y las litografías. Los temas se llaman ‘a.C.’ y ‘‘d.C.’, con obvia alusión al contexto histórico y la figura de Cristo. El lugar elegido para la primera obra plástica lo halló por casualidad. “Iba por la carretera de Logroño, muy cerca de Zaragoza, y vi una casa abandonada cerca del restaurante Casa Royo. La inspeccioné, me aseguré de que podía pintar en ella sin infringir la ley y así lo hice”.

La segunda localización está en la antigua Venta de los Caballos, en la carretera de Madrid, junto a Plaza. “Conocí el lugar cuando estuvo abierto, cerró y está muy chulo para dibujar en él. Obviamente hay que estar al tanto de que el lugar elegido no tenga ninguna figura de protección, y debe presentar un estado ruinoso, muy malo; nunca se me ocurriría ir a una fachada nueva a pintar”.

Mauro Albero tiene el grado profesional de piano y estudió Musicología en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Como estudiante, Albero se benefició de la sinestesia que experimentaba. “Me servía para identificar las notas más rápido; al oír un mí me venía el color verde a la cabeza, por ejemplo. No tengo oído absoluto, eso es otra cosa”.

Albero toca con Pecker y Los Modos, y da clases de música en La Purísima, San Antonio de Padua y Montearagón. Fue cofundador hace unos años su propio grupo, The Fractal Sound, que contaba con el mismísimo Cachi Torres entre sus devotos. También ha compartido esfuerzos con Chico Raro, Louisiana o David Albalá.