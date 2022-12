Fallece el ilustrador zaragozano Calpurnio Pisón, padre del vaquero Cuttlas

Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón, más conocido como Calpurnio Pisón, ha fallecido este jueves como consecuencia de una larga enfermedad. El ilustrador, padre del icónico ‘El bueno de Cuttlas’ -el popular personaje de cómic publicado en revistas como ‘El Víbora’ y el ‘Makoki’ saltando también a otras publicaciones internacionales como la japonesa ‘Morning’ o la brasileña ‘Animal’-, nació en Zaragoza en 1959 aunque estaba afincado en Valencia. Está considerado como uno de los más aclamados historietistas y animadores de España

Calpurnio comenzó su carrera en 1988 en el departamento de Infografía del Heraldo de Aragón. De su paso por la redacción recordaba, en una entrevista concedida a Mariano García, con motivo de la preparación de un libro recopilatorio con sus trabajos al margen de Cuttlas. "HERALDO Fue mi primer trabajo bien pagado, lo que a nivel personal fue muy estabilizador para mí. Pero en lo artístico resultó también muy importante. En 1990 el uso del ordenador no estaba tan difundido como hoy en día, y yo tuve la oportunidad de trabajar, y aprender, con los mejores equipos informáticos del momento. También aprendí a trabajar bajo una enorme presión. Una de las cosas buenas que tiene ser ilustrador para la prensa diaria es que no puedes esperar a que te 'venga' la inspiración. El periódico se empieza y acaba cada día y tienes que tener listo cada trabajo en apenas un momento. Eso desarrolla unos 'músculos' mentales que, de otro modo, difícilmente tendrías. Cuando dejé el HERALDO ya no me dio miedo aceptar ningún tipo de encargo: sabía que lo iba a entregar a tiempo".

Imagen de archivo del dibujante Calpurnio Pisón Juan Carlos Arcos / Archivo HERALDO

Desde 1995 hasta el 2001, trabajó en el periódico 'El País' y entre 2004 y 2015 en el diario '20 minutos'. Actualmente sus cómics se publicaban en papel en la 'Revista Plaza' y en su versión digital en valenciaplaza.com. En 2016 se hizo con el Premio del Cómic Aragonés como reconocimiento a toda su carrera.

Su obra más conocida son los cómics de 'El bueno de Cuttlas', personaje al que 'mató'' en un par de ocasiones pero que tuvo que 'resucitar' a petición de sus innumerables seguidores. El protagonista es un muñeco de trazos simples y estilo naïf, un vaquero trasterrado a la época actual con un concepto muy particular de la vida y las relaciones humanas. Sus reflexiones son aforismos existenciales.

Más información Planes para el fin de semana en Zaragoza: conciertos prenavideños y la vuelta del Salón del Cómic

Artista gráfico todoterreno, especializado en ilustración para prensa y trabajos promocionales y publicitarios relacionados con el mundo de la cultura, siempre se ha definido a sí mismo como "dibujante de cómics y prensa gráfica, ilustrador, guionista y director de dibujos animados, músico ruidista aficionado y videojoquey".

Su última producción ha sido el cartel de la nueva edición del Salón del Cómic de Zaragoza, que se celebrará del 16 al 18 de diciembre en la sala Multiusos del Auditorio de la capital aragonesa. "Es el Salón del cómic de mi ciudad natal, la ciudad de mi vida", apuntaba Calpurnio el pasado 6 de julio, a través de un comunicado leído Beatriz Valdearcos, técnico municipal, en la presentación del evento.

Pisón señalaba entonces que la idea del cartel surgió “casi de forma automática, sin obedecer a ningún proceso”, aunque desde los primeros bocetos, explica, le resultó “muy simpática la cabeza enorme que llama la atención desde la distancia como corresponde a un cartel, en contraste con las filas de viñetas y otros detalles que nos sitúan en el entorno gráfico del tebeo”.

Cartel del Salón del Cómic de Zaragoza 2022 diseñado por Calpurnio Pisón Ayto. Zaragoza

También explicaba que tuvo momentos de "euforia, también de desesperación, incluso unos días de inseguridad en los que rompí todos los bocetos y decidí empezar desde cero hasta que por fin todas las piezas encajaron: las tipografías, el sol, la bicicleta en la que viaja el cabezón con todos los personajllos detrás... todo dentro de un dinámico movimiento de esos elementos atravesando el cartel, que de algún modo casual representa la energía y el dinamismo que he encontrado en pasadas ediciones del Salón".