Los mejores improvisadores de España, de nuevo en Zaragoza

"Somos unos valientes. Empezamos en 2013, cuando esta disciplina, la improvisación, siempre se había planteado como parte de un proceso teatral y no como un todo, que es lo que empezamos a reivindicar. Y ya hemos cumplido 10 años, siendo una referencia nacional. Todas las compañías, todos los artistas que practican la improvisación quieren venir a Zaragoza". Encarni Corrales, polifacética actriz de Teatro Indigesto, presentaba así este viernes la décima edición de Zaragoza Improvisa, un encuentro, que no festival, consagrado al difícil y efímero arte de la improvisación. Y no es festival porque, aunque el grueso de la programación es para el público, nunca ha perdido de vista el aspecto formativo. Este año los talleres corren a cargo de Luis de Pablo ('Impro musical') y Luis Cao ( 'Cuerpo, gesto y comedia en la impro').

El encuentro empezó en realidad este jueves, pero la primera cita es esta tarde en el Centro Cívico Río Ebro (19.30), con un espectáculo a cargo de J. J. Sánchez, Encarni Corrales, Alberto Salvador, Diego Peña, Marta Estabén, Alfonso Palomares, David Angulo y Bernal.

Este sábado, en el mismo escenario y a la misma hora, 'Pueblo', espectáculo coral en el que varios artistas irán engranando distintas historias con un hilo temático común: historias de los diferentes habitantes de un pueblo imaginario. El domingo, 'Doble check. Especial amigos', (C.C. Río Ebro, 19.30), espectáculo en el que el público podrá controlar lo que sucede en escena desde su propio teléfono móvil. El miércoles, 23 será el turno de un musical, de la mano de Angel Cantizani y Encarni Corrales. 'A cascala!!!' llega tras la estela del éxito del pasado 'Jódo' y se pondrá en escena en el Teatro del Mercado a las 20.00.

El jueves, también en el Mercado y a las 20.00 tendrá lugar un espectáculo que ya es un clásico en la programación: el duelo, o partido, ahora que estamos en pleno Mundial, entre la selección improvisadores de España y la selección de Aragón.

El musical vuelve a protagonizar la programación de la mano de Luis de Pablo, el actor que imparte uno de los talleres, que presentará su 'Solo. Un musical de amor improvisado' en el Teatro del Mercado (viernes, 25. 20.00). Es un monólogo con 14 canciones de amor.

El sábado 26 tendrá lugar la muestra en torno al taller de improvisación (Teatro del Mercado, 19.00) y dos horas más tarde, el 'Master off de impro', en el que un nutrido grupo de actores se irán enfrentando a distintos retos eliminatorios hasta que solo quede uno sobre el escenario. El punto final lo pondrá una gala nacional, con fragmentos de espectáculos de compañías que forman parte ya de la historia del Zaragoza Improvisa, desde Teatro Indigesto a Impromadrid, La Tetera Impro, Al Tran Tran o Diego Ingold.

Dos semanas llenas de humor, a cargo de artistas en buena parte aragoneses, pero también llegados desde Castellón, Mallorca, Granada, Bilbao, Coruña, Logroño, Almería, Sevilla, Tenerife, Madrid, Valladolid, Barcelona, Urugay y Argentina. El precio de las entradas para todas las actuaciones es de 10 y 12 euros.

"El público de este tipo de espectáculos cada año sabe más -subrayaba este viernes Encarni Corrales- y por eso en cada edición parece difícil sorprenderlo, enamorarlo. Pero nunca dejaremos de intentarlo".