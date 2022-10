Sergio Muro, el atleta artista de 48 años que ganó el cross de veteranos de Zaragoza

Sergio Muro (Zaragoza, 1974) es un artista muy versátil, dinamizador cultural y más que ex atleta sigue siendo un enamorado del atletismo y un corredor veterano que no ha perdido el gusanillo del fondo o del medio fondo, carreras en las que participó hasta los 25 años. La mejor prueba de que no ha abandonado la pasión por las carreras es que acaba de ganar el Cross Internacional de Zaragoza de Veteranos (I Trofeo Ibercaja, ‘Ciudad de Zaragoza’), de 4.500 metros, con un tiempo de 14.49, que para un hombre de 48 años aún es mucho correr. “Empezamos a un ritmo de 3.30 el primer kilómetros y luego bajamos un poco, claro. Me hace mucha ilusión ganar la carrera: participaron entre 30 y 40 personas y ha habido gente de nivel: el corredor senegalés, Abdoulaye Diba, quedó segundo, y fue tercero David Labrador, el pastor de Mediana, que corre mucho, muchísimo, entre otros”, dice Sergio Muro. Sus rivales son algo más jóvenes que él: ambos tienen 42 años.

Si mira hacia atrás, recuerda que en sus buenos días de junior tuvo la tercer mejor marca en 3.000 metros; llegó a correr en 8.15, y en 5.000 era capaz de correr en 14.50. Su mejor marca de 10.000 es de 30.10. “El atletismo siempre ha sido muy importante para mí. Hoy, por ejemplo, hemos vivido una carrera, me refiero a la principal, fantástica: Carlos Mayo y Toni Abadías, sensacionales fondistas, no han podido ganar. Siendo tan buenos los dos, ya se ve que ha habido nivel”, comenta. Pero en este instante le toca hablar de sí mismo y de su victoria. “Ahora que no tengo ansiedad, que estoy sereno y mentalmente equilibrado, me resulta mucho más fácil afrontar una carrera así. Fue una batalla muy bonita para mí”.

Sergio Muro fue atleta hasta los 21 años. Un desencuentro con un entrenador, que le decía que estaba gordo, le llevó a dejarlo. Tuvo diversos problemas y desencuentros consigo mismo, y padeció bulimia. “Aquello fue un trauma para mí. Y me fui lejos: estuve en Toledo, en Dublín y en Londres, y allí logré regenerarme como atleta y como ser humano, y comenzar de nuevo. En 2005 gané el campeonato absoluto de Aragón de cross y el atletismo volvió a ser algo central en mi vida. Y tuve, años después, la inmensa fortuna de quedar segundo en el campeonato nacional de cross de veteranos, es decir, de mayores de 35 años”.

Sergio Muro, entre el corredor senaglés Abdoulaye Diba y David Labrador, el pastor de Mediana. Guillermo Mestre.

Sergio Muro alternó la competición con la labor de entrenador. “He entrenado, en distintos equipos, a miles de personas: niños y adultos. No exagero. Me encantaba entrenar. Viéndolos a ellos, tenía la sensación de que aprendía lo que era el atletismo de verdad. Valoraba la ilusión, el esfuerzo, la dedicación, la duda, los sueños. Y de esa experiencia salió un libro: ‘Jabatia’. Para mí los atletas eran auténticos jabatos. Me emocionaba su dedicación y su tesón, su afán de mejora y de perfeccionamiento. Ahora lo he dejado. La vida te lleva hacia otros lugares: actos culturales, las clases, mi propia obra en el estudio o en los escenarios”, dice.

¿Qué significa, qué ha significado el atletismo para Sergio Muro, reconocido ahora como actor y escritor, pintor y dibujante, creador de ‘happening’, que ha expuesto en el IAACC Pablo Serrano, por ejemplo, y ha firmado varios libros de arte? Este mismo años ha sido uno de los becados por el Gobierno de España para hacer en la ciudad un trabajo poético y teatral sobre la belleza, que se estrenó en el Teatro del Mercado. “No sé cómo responder pero lo siento como un placer intenso, como un disfrute máximo. Me gusta el entorno, los entrenamientos, la competición, me gusta hasta el hecho de ducharme tras la carrera. Es algo parecido a la plenitud. O el clímax. Tras la ducha me siento satisfecho, feliz. Y, además, es muy estimulante correr con compañeros de toda la vida. Esa camaradería en el esfuerzo me gusta mucho”, dice.

¿En qué se parecen el atletismo al arte?, le preguntamos. “En que los dos son sanadores. Tienes dificultades que sortear, obstáculos que vencer, y si lo logras te sientes muy bien. A mí el arte me ha dado equilibrio. Me permite avanzar, y me gusta mucho compaginar el atletismo y la creación artística”, afirma. Está lleno de proyectos y su pasión por el atletismo le ha llevado también a hacer muchos, muchísimos dibujos de corredores conocidos y anónimos. Para él correr es una pasión de valientes: como en la pista o en los circuitos de cross, la vida en sus manos y en sus pulmones rara vez se detiene.