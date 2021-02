Luis María Garriga: "Huyo del rencor del que fracasa y de la arrogancia del vencedor"

Luis María Garriga (Borja, 1945) es, ante todo, alguien que cree firmemente en los valores olímpicos y sostiene que siempre, allá donde estuviese, en las pequeñas cosas de día, en la presidencia de la Federación Aragonesa de Atletismo o en la alcaldía de su pueblo, intentó transmitir esos valores porque considera que son “de aplicación a cualquiera de las facetas de la vida; perseverancia, fuerza mental, espíritu de camaradería y esfuerzo. La educación deportiva es un complemento de la educación intelectual y mejora la aptitud y la actitud del individuo en la sociedad”. Agrega: “Todo lo que soy se lo debo el deporte. Me siento un hombre feliz que ha huido del rencor del que fracasa, de la envidia, y de la soberbia o arrogancia del vencedor. Vivir para mí ha sido un abrirse camino hacia la felicidad con los demás”. El seis veces campeón de España de salto de altura, atleta olímpico en Tokio-1964 y México-1968, es un pozo de secretos: lo mismo recita a Lorca que a Campoamor, revela que está leyendo las ‘Memorias de Adriano’ de Marguerite Yourcenar, que le regalaron hace poco en un bar, o recuerda que le gusta cantar tangos y baladas acompañado de la guitarra. Y evoca a su tía abuela Felisa que tocaba el piano y le cedió, cuando empezaba a saltar en las eras de Borja con poco más de 14 años, un colchón para que no se destrozase los pies.

Ha empezado como si persiguiese su mejor marca.

-Ja, ja. Nací en una familia más o menos acomodada. Y tuve una infancia absolutamente dichosa. La vida, en mi época, era otra cosa, ahora daría miedo a nuestros padres: jugábamos a tirarnos lanzas de cañaveral en el castillo, peleábamos con espadas, no tardaríamos en descubrir las películas del oeste.

¿Cómo se le dio por el salto de altura?

Fue como un flechazo. Como una inspiración. Yo no creo en la suerte pero sí en el destino. Mi padre me dijo que lo esperase en el bar Mi Casa, donde estaría con algunos amigos tomando una copa de González Byass. Tardó un poco o se entretuvo y yo le dije a Pepe, el dueño, si podía poner la tele que no llevaba mucho tiempo en el pueblo. Emitían imágenes de las Olimpiadas de Roma-1960, del salto de altura en concreto. Y aquello me encantó.

¿Qué le encantó?

Todo: la técnica, la carrera, la elegancia, el vuelo. Y no tardé en practicar en las eras de Patrón, donde estaban las trilladoras, en las de Sayón, cerca de la fábrica de yeso, y en el Campo de Remolachas. Creo que se lo contagié a otros chavales. Y un poco a mi padre.

¿También? ¿Cómo eran sus padres?

Mi padre, Emilio, era un hombre severo, con su propia educación, exigente; su voz prevalecía en casa. Mi madre, María, navarra, era todo bondad y dulzura. Uno de los seres más excepcionales que he conocido jamás y que me quería con locura. Se compenetraban bien. Fuimos cuatro hermanos; el mayor se murió pronto, al año y medio; el segundo, a los 49 años; luego vine yo y después mi hermana. Mi padre quería tener tres hijos varones, y cuando nació Juana, pareció tener una leve decepción: luego, fue la niña de sus ojos.

¿Qué pensaba su padre de su nueva afición?

Fue clave por muchas razones. En los saltos en las eras las cañas hacían de listón… Y luego conseguimos mejores piezas. Un día fue a Zaragoza y contactó el periodista de ‘El Noticiero’, Paco Ruiz, y le habló de mí. Y este lo puso en contacto con el presidente de la Federación de Atletismo de Zaragoza, José Luis Barrachina, y con el campeón de entonces, que era Pedro Savirón. Vinieron a verme a Borja. Y ahí empezó mi carrera. Pronto tuve a mi primer entrenador, José Luis Cuartero.

Iba lanzado.

Él me mandaba unos dibujos explicándome la técnica. Y no solo eso, también iba a Zaragoza y me entrenaba con él en el campo de la Academia General Militar. No tardaron en llegar los primeros títulos: fui campeón de España juvenil en 1962, campeón de España junior en 1963. Y un día, en una competición en Vallehermoso en Madrid, se fijó en mí el director de la Residencia Blume de Barcelona y me dijo si querría a entrenarme allí con una beca. Le dijo que tenía que consultarlo con mi padre.

¿Qué le dijo?

Yo pensaba que diría que no, la verdad, pero dijo que sí. Y allá me fui, a Barcelona, recuerdo la mesa que me asignaron y la habitación; yo dormía en la litera de arriba. Empecé a salir a competir a distintos países europeos. Italia, Bélgica, Grecia. En París, tras competir, y con poco más 18 años, salimos a Pigalle y vi el primer ‘striptease’ de mi vida. Imagínese, qué emoción y qué sorpresa. Era otro mundo y una revelación. Le escribí a mi madre: “Tengo que muchas cosas que contarte”.

¿Se las contó?

Sí. Mi madre era muy especial. Yo estaba volcado con el deporte, que era mi vida, mi pasión, el centro de mi existencia, pero siempre he admirado la belleza femenina. Y ella un día, ella me dijo: “Hijo mío, tienes que aprender a mirar a las mujeres con ojos de artista”. Jamás se me ha olvidado esa frase.

1964 fue un año inolvidable, ¿no?

Por completo. No podemos contarlo todo. Logré el récord absoluto de España. En La Coruña salté 2.02; en Bilbao, 2.04. Vine a casa, estuve unos días y me fui a Madrid a competir por el título nacional. Yo tenía una Ducatti y marché en ella. A la altura de Almazán, tuve un accidente y sufrí magulladuras, rasguños, heridas en los glúteos, y sentí un terrible dolor en el culo. Me pareció una fatalidad. Llamé a casa, y mi padre me mandó al taxista Nino, que me llevó a Madrid, a la fonda Numancia donde yo solía hospedarme. Pensé que se venía abajo la posibilidad de ir a las Olimpiadas.

¿Que sucedió?

Me dolía todo. No podía dormir. Tenía un malestar anímico tan grande como el físico. “Al menos -me dije-, tengo que ser campeón”. Pronto me quedé solo en la competición. Pedí el listón en 2.06, que era la marca que se exigía para ir a Tokio. No sé bien cómo lo hice, pero salté. Imagínese, qué felicidad.

¿Cómo lo vivió?

Pasar 23 días en Tokio, en unas casitas bajas, donde las geishas te entregaban la flor del almendro todos los días, y estar en el estadio, eso es increíble. Vi al emperador Hiro Hito a 50 metros, saludé a Valeri Brummel, que fue el campeón olímpico con 2.18. Y un día nos llevaron a una sala de fiestas, donde bailé con una atleta canadiense. Todo fue precioso. Una Olimpiada es el embrujo total del deporte, la magnificación de la competición. Y yo iba todos los días a las pistas. A mí me encantaba el atletismo, que es un deporte que concentra valores eternos.

¿No fue allí donde cantó y tocó la guitarra?

Sí. No solo eso. Canté y toqué una guitarra Yamaha, que me regalaron.

Tenemos que abreviar. Cuatro años después fue a México. En su disciplina se pasó del rodillo ventral al estilo de Dick Fosbury, de espaldas.

Hubo un gran debate. Si se aceptaba o no su forma de saltar. Se aceptó y se proclamó campeón olímpico con 2.24. Yo no pude supera los 2.12 y me quedé undécimo con la misma altura que el noveno. Fueron unos juegos maravillosos: los de Bob Beamon, el saltador de longitud; los del ‘black power’; los de Fosbury. Yo pasé a la final y hablé con él. Tengo varias fotos. Me preguntó de dónde era, y me dijo que no conocía Zaragoza. Era cortés, como un poco distraído, pero amable y su salto resultaba extravagante. Los mexicanos le decían: “Ándele, gringo. Ándele”. Lo que son las cosas, en 1972 yo estaba mejor que nunca, a mis 27 años. Pero tuve una lesión terrible en el escafoides del astrágalo y no pude competir. Aproveché para casarme con Elena, mi única novia. La conocí en un guateque y experimenté el flechazo becqueriano. Y ahí seguimos: 49 años de amor y compañía.

"He querido ser un alcalde para todos. De proximidad. Para los vecinos. Y con mirada amplia. Siempre. Borja es mi patria chica, no sé lo que es, pero tiene algo que me encanta. Siento un vínculo del que ni he sabido ni he podido separarme".

¿Qué tipo de alcalde quiso ser?

Un alcalde para todos. De proximidad. Para los vecinos. Preocupado por los servicios, la vivienda, el trabajo, las instalaciones sociales y deportivas. Y con mirada amplia. Siempre. Borja es mi patria chica, no sé lo que es, pero tiene algo que me encanta. Siento un vínculo del que ni he sabido ni he podido separarme.

Ya no le tocó el ‘Ecce Homo’.

No. Soy muy amigo de Cecilia. Tengo un cuadro suyo en casa. Ella pasó una época de auténtica angustia, hasta que todo dio la vuelta. Acaban de hacer unas zapatillas Reebok. Por el cariño que le tengo y el más elemental respeto, casi prefiero ahorrarme lo que pienso. La reacción de la masa, a veces, es un absoluto misterio.