Vivere Memento se despide de Aragón en 2022 con un concierto en Las Esquinas

Vivere Memento, pese a la crisis de los conciertos y las contrataciones, pasa por un buen momento. Si se acuerdan los melómanos, el pasado mes de febrero presentaba su segundo álbum ‘La puerta de la memoria’ (2021) en el Teatro del Mercado. En lo que va de curso ha ofrecido alrededor de 25 conciertos por todo el país. El sábado 22, a las 21.00, este trío -formado por los músicos Luis Delgado y Joaquín Pardinilla y María José Hernández– se despide por este año de Aragón en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

“Estamos muy contentos. El proyecto ha cuajado, es conocido, nos llaman y la gente se lo pasa muy bien en los conciertos -dice María José Hernández -. Tenemos conciertos, después, en varias ciudades, entre ellas Ávila y Córdoba. Cada función para nosotros es muy especial: de entrada, los tres somos muy amigos, nos entendemos en el trabajo previo y en el escenario, y estamos muy a gusto. Cada vez que nos contratan es, ante todo, una celebración de amistad y creación”.

“Más allá de nuestra propuesta, la gente se enfrenta a melodías centenarias, bellísimas y emocionantes, que la sacan de su mundo cotidiano y la sumergen en un espacio intemporal, muy agradable”

Cada concierto es especial por otras razones también. Una de ellas, decisiva, es el repertorio y todo lo que conlleva: la selección de canciones, la apuesta de composición, arreglos y puesta en escena, que incluye el uso de casi una docena de instrumentos. “Empezamos en 2015 con ‘Vivere Memento. Música Antigua a la luz de nuestro tiempo’ y en 2021 publicamos ‘La puerta de la memoria’. Confeccionamos el recital, de una hora y veinte minutos, con el segundo disco, que nos quedó más redondo y más coherente, y le añadimos otros temas del primero, ‘El enamorado y la muerte’, la adaptación de Joaquín Díaz”, informa María José, y desliza un concepto valorativo: “Más allá de nuestra propuesta, la gente se enfrenta a melodías centenarias, bellísimas y emocionantes, que la sacan de su mundo cotidiano y la sumergen en un espacio intemporal, muy agradable”.

El programa y los discos se confeccionan mediante la búsqueda en diversas fuentes: los cancioneros de Teruel y Zaragoza, la tradición sefardí, la Música Antigua, los temas del Romancero, como ‘El conde Olinos’ o de la tradición británica, como hacen en el segundo disco con ‘Cruel sister’ (‘Hermana cruel’). “Elegimos los temas entre todos. Y los elegimos en función de su belleza, de la calidad de la música y del texto, y de su capacidad de emoción. Y luego, sí, le damos una pequeña vuelta de tuerca. Luis Delgado y Joaquín Pardinilla, unos virtuosos de su oficio, asumen la parte musical, y a me toca trabajar aspectos textuales, como he hecho en ‘María’, el tema de Quinto: había pocos versos, los amplié y luego se le dio un tratamiento musical muy espectacular, con aires psicodélicos”, insiste María José Hernández, que dice que para ella “cantar en Vivere Memento es muy positivo estilística y vocalmente. Aprendo mucho, siento que me enriquezco y me pruebo. Creo que me permite avanzar en mi propia carrera en solitario de cantautora”.

La vocalista, que usa su teclado en ocasiones, refiere algo más: “También es un concierto especial por otra cosa: Luis Delgado introduce cada canción y lo hace de maravilla, aborda el contexto, la letra, la música, es como si te contara un cuento. De verdad, que resulta fascinante y mágico”, señala la cantante y compositora zaragozana, que se halla en un leve ‘impasse’, confiesa, “meditando mucho qué voy a hacer. Este proyecto me absorbe tanto y me hace tan feliz que, aunque tengo canciones, no pienso en grabar por ahora. Quizá más que un disco acabe haciendo una entrega de cuatro canciones o de temas sueltos”.

“También es un concierto especial por otra cosa: Luis Delgado introduce cada canción y lo hace de maravilla, aborda el contexto, la letra, la música, es como si te contara un cuento. De verdad, que resulta fascinante y mágico”

Luis Delgado, que reside en Urueña, decía el pasado febrero: “Todos aportamos ideas y temas. Yo me ocupo más de las músicas de origen medieval, renacentista y del repertorio sefardí, y Joaquín y María José proponen temas de los cancioneros aragoneses y tradicionales. La verdad es que hay mucho trabajo previo realizado por musicólogos que nos brinda mucho material donde escoger. Creo que estas músicas son una de esas manifestaciones sociales que fluyen como una corriente subterránea. (…) A nosotros nos gusta trabajar con la calidez de los instrumentos acústicos y tradicionales (la zanfona, la mandola, el laúd, etc.), pero dentro del contexto de la tímbrica y de la electrónica actual, que es verdaderamente apasionante y que sigue evolucionando y ofreciéndonos magnificas y sorprendentes herramientas a los músicos”.

Joaquín Pardinilla, que mira el mundo musical con diversas formaciones, explicaba sobre la formación: “Este repertorio de Vivere Memento tiene la capacidad de revitalizar, de inspirar la canción contemporánea, tanto a nivel melódico como de textos. Todo es previo al proceso de aculturación actual y ahora aporta frescura, calidad y personalidad”.

El sábado, ya lo saben, Vivere Memento (que quiere decir "Acuérdate de vivir") ofrecerá un concierto muy especial y, como siempre, “muy sentido e interiorizado”.

LA FICHA

‘Vivere Memento’. Músicos: Luis Delgado, Joaquín Pardinilla y María José Hernández. Concierto en el Teatro de las Esquinas. Sábado, 22, a las 21.00.