Vivere Memento: "La cultura sigue sin considerarse necesaria en este país"

Podemos empezar con Luis, ¿con qué ánimo y con qué espíritu nace Vivere Memento, qué tipo de música quiere abordar y rescatar?

LUIS DELGADO. Tras años de proyectos en los que íbamos coincidiendo, nos apeteció mucho la idea de recuperar músicas medievales, renacentistas, tradicionales, etc., desde la tímbrica de los instrumentos actuales. Las actividades que programó el Gobierno de Aragón en la conmemoración de la expulsión de los Moriscos en 2010, nos llevaron a montar un grupo con músicos tunecinos y españoles. Cuando acabamos la gira, se nos quedó una sensación de querer seguir haciendo algo similar, pero en trío, y unos años después nos reunimos para ver que se nos ocurría y grabar el primer disco.

María José y Joaquín. ¿Por qué se suman a este proyecto vosotros, qué andabais buscando, ya con vuestras carreras consolidadas y con una línea de trabajo muy clara?

MARÍA JOSÉ. Había trabajado con Luis y con Joaquin durante años en diferentes etapas como cantautora y la complicidad con los dos había sido total, así que reunirnos los tres era cuestión de tiempo. Yo no creo en los géneros musicales como compartimentos estancos, y me encanta emprender proyectos musicales que supongan un reto, y me hagan crecer, sobre todo como cantante, porque odio las etiquetas.

JOAQUÍN PARDINILLA. Los discos de Atrium Musicae, Luís Delgado, y la música andalusí en general, eran para mi de referencia, y de alguna manera ya estaban en mis composiciones. Por aquel entonces acompañaba también a María José con la guitarra. Coincidir los tres en Túnez, comprobar la complicidad musical y humana, y el interés por el repertorio, hizo el resto. Es gozo y crecimiento.

¿De qué se sienten orgullosos o satisfechos del camino recorrido hasta aquí?

LUIS DELGADO. Son muchas las satisfacciones que nos da Vivere Memento, pero para mi, la más importante, y no es coba a los compañeros, es la de cada reencuentro para ensayar, grabar o dar un concierto. Yo creo que la mutua admiración y respeto como músicos, unido al cariño personal tejido durante décadas, hace que cada encuentro sea una fiesta. Yo conocí a María José en el 86 y desde entonces siempre la he admirado y seguido con oyente. A Joaquín le conocí en el citado proyecto al-Buruz, y no puedo vivir sin su música, de verdad. En cuanto algún concierto especial, a bote pronto, se me viene a la cabeza la intimidad y el cariño de uno realizado en la Casa de los Títeres de Abizanda, como algo entrañable. Y como algo más desbordante, recuerdo uno , hace unos años, en la Iglesia de San Pablo, en Zaragoza, que salimos a tomar café, justo después de probar y en lo que entraba el público, y cuando volvimos, casi no podíamos entrar en la Iglesia porque se había llenado hasta los topes, con gente de pie y sentada por el suelo. Fue un concierto con muy buena energía. Hace poco hemos participado en un homenaje a nuestro querido Joaquín Díaz, junto a artistas como Mayalde, Germán Díaz. Nuestro Pequeño Mundo -que se reunieron especialmente para la ocasión- y fue muy emocionante estar allí y aportar nuestro afecto.

JOAQUÍN PARDINILLA. Creo que hemos logrado definir un sonido, una forma de entender y comunicar los temas. Aún antes de formar el trío, recuerdo especialmente los primeros ensayos con Al-Buruz y la fluidez con que salía todo., la comunicación, ese entendimiento que surge de algo subterráneo y común. de lo hondo.

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ. A lo que han apuntado ellos yo añadiría que lo que más me satisface es ver como hemos conseguido sacar este repertorio de ideas preconcebidas y acercarlo a todos los públicos, dejando constancia de que son melodías atemporales que conectan directamente con la emoción. Las caras del público lo dicen todo.

Luis Delgado, María José Hernández y Joaquín Pardinilla. Guillermo Mestre.

¿Cómo es su trabajo de documentación, la elección de repertorios, la configuración del disco?

LUIS DELGADO. Todos aportamos ideas y temas. Yo me ocupo más de las músicas de origen medieval, renacentista y del repertorio sefardí, y Joaquín y María José proponen temas de los cancioneros aragoneses y tradicionales. La verdad es que hay mucho trabajo previo realizado por musicólogos que nos brinda mucho material donde escoger.

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ. Yo aporto también mi labor como letrista, adaptando los textos y en ocasiones escribiendo letras originales.

Casi toda esta música, aunque es susceptible de ser alegre y festiva, tiene una carga melancólica. ¿Cuál es la receptividad del público, le interesa, es una propuesta minoritaria?

LUIS DELGADO. Yo creo que estas músicas son una de esas manifestaciones sociales que fluyen como una corriente subterránea. Aparentemente la sociedad está pendiente de otras músicas, pero lo cierto es que todos nuestros conciertos se llenan, y a pesar de que la gente acude a la red para escuchar música, nuestros discos se venden en los conciertos y ya hemos tenido que hacer reediciones porque se nos agotan. La gente se emociona con la fuerza de estas melodías. Tienen algo especial que el oyente percibe de forma inconfundible. ¿Como, si no, habrían sobrevivido a centenares de años?

JOAQUÍN PARDINILLA. Creo que este repertorio tiene la capacidad de revitalizar, de inspirar la canción contemporánea, tanto a nivel melódico como de textos. Todo es previo al proceso de aculturación actual y ahora aporta frescura, calidad y personalidad.

Más allá de las canciones, también hay una cierta recuperación de los instrumentos. ¿Les preocupa eso también y el retorno a un modo de tocar digamos más artesanal?

LUIS DELGADO. A nosotros nos gusta trabajar con la calidez de los instrumentos acústicos y tradicionales (la Zanfona, la Mandola, el Laúd, etc.), pero dentro del contexto de la tímbrica y de la electrónica actual, que es verdaderamente apasionante y que sigue evolucionando y ofreciéndonos magnificas y sorprendentes herramientas a los músicos.

¿Cómo trabajan, se reúnen mucho, ensayan a distancia? ¿Cómo es ese proceso?

LUIS DELGADO. Solemos tener mucho contacto telefónico y de videollamadas a tres bandas, hasta que las cosas se van definiendo y entonces nos reunimos unos días a trabajar en común. Estos son los momentos más gratificantes.

JOAQUÍN PARDINILLA. Ahora es muy fácil trabajar en la distancia. Nos enviamos cosas, las comentamos, afinamos. Está la confianza en que todo lo que se envía retorna multiplicado.

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ. Este disco de hecho lo grabamos durante el confinamiento, cada uno su parte en su estudio, y luego Luis hizo las mezclas. Lo hemos “telegrabado”.

¿El espíritu de Urueña, y su mundo cultural, libresco y musical y museístico, impregna de algún momento a Vivere Memento?

LUIS DELGADO. La verdad es que cuando nos reunimos en Urueña, la atmósfera de trabajo es excelente. La Villa es como una isla cultural que te permite trabajar en silencio y probar sin prisas. La existencia de la Biblioteca del Centro Etnográfico, de las librerías, nuestro Museo con su más de un millar de instrumentos, etc, también nos brinda herramientas muy importantes. La buena luz, la buena mesa y el descanso son elementos convenientes a la hora de crear. Aunque yo no me quejo cuando venimos a Zaragoza, y a Aragón en general, porque me resulta muy entrañable, y aquí trabajamos estupendamente.

JOAQUÍN PARDINILLA. Cuando nos reunimos en Urueña el ritmo es trabajar, trabajar, y paseo al final del día por las murallas. Aquí hacemos algo parecido. Somos los tres bastante intensos en el trabajo.

María José, ¿cómo se trabaja con dos virtuosos y multiinstrumentistas como Luis Delgado y Joaquín Pardinilla?

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ. Trabajar con ellos es un regalo. No necesitamos palabras para entendernos. Quiero señalar que sobre todo son unos creadores excepcionales, precisos en el arreglo, siempre al servicio de la canción, dejando respirar al texto y entendiendo el valor del silencio. Eso no necesariamente se da en músicos tan virtuosos. Son inmensos y además, me río mucho con ellos.

¿Qué aporta María José, cómo definen su modo de interpretar?

LUIS DELGADO. Siempre hablamos de la maravillosa voz que tiene María José, pero hay que decir, en honor a la verdad, que el manejo que hace de ella es magistral. Maria José emociona y es al mismo tiempo tremendamente precisa. Y eso se debe a lo riguroso de su trabajo y su empeño en acercarse a la interpretación perfecta. Yo siempre digo que si te cantase el Boletin Oficial del Estado, te pondría la carne de gallina. Es maravillosos trabajar con ella. Somos muy afortunados.

JOAQUÍN PARDINILLA. María José es una artista fuera de serie. Tanto como intérprete como compositora, tanto como música como escritora. Creo que ha compuesto algunas de las mejores canciones en castellano de los últimos años. Y además tiene una voz excepcional, luminosa y limpia que encaja perfectamente con nuestro repertorio.

¿Representa ‘La puerta de la memoria’ su línea de investigación: música sefardita, aromas musicales, canción tradicional del folclore española, ecos aragoneses?

LUIS DELGADO. Pues la verdad es que si, aunque no descartamos incursiones en la música medieval, siempre con tratamientos actuales.

JOAQUÍN PARDINILLA. Quizá la principal virtud de este repertorio es su capacidad de síntesis: romances que son como novelas, canciones sefardís que son gemas del pop y que en dos estrofas y un estribillo son capaces de narrar una terrible historia de abandono o bien de amor, melodías tan sencillas como perfectas.

¿Cómo va a ser el concierto del Teatro del Mercado? ¿Qué quieren ofrecer, cuál es su ambición, por decirlo así, o son solo tres conciertos?

LUIS DELGADO. Tocar en Zaragoza siempre es un compromiso placentero, pero compromiso, porque es un público exigente, que nos ha visto en diferentes ocasiones y que nos pone el listón alto. Traemos canciones de los dos discos y lo que esperamos es que el público se olvide durante un rato de esa cotidianidad llena problemas, cuya solución está a veces fuera de nuestro alcance, y que se abandone a la llamada de estas melodías centenarias, que emocionaron y acompañaron la vida de nuestros antepasados, y cuyas letras hablan de nuestra esencia, en definitiva, de nosotros mismos. Son poesía literaria y musical, y la poesía es intemporal.

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ. Para Joaquín y para mí es especial, porque jugamos en casa. En mi caso hacerlo en el Mercado, es doblemente especial, porque es uno de los primeros escenarios “ de verdad” a los que me subí allá por el siglo pasado…

JOAQUÍN PARDINILLA. Reivindicamos un repertorio que ahora es, ante todo, moderno y original.

¿Por qué mezclan tan bien los músicos, por qué parece que hay un espíritu de colaboración y de complicidad mayor que en otras disciplinas?

LUIS DELGADO. Creo que es porque la música goza el privilegio de ser un lenguaje universal. Puedes sentar juntos a dos músicos de distintas culturas, de diferentes estilos y si tienen una mentalidad abierta, en diez minutos les tendrás tocando unidos y disfrutando las peculiaridades del otro. Aunque esto también pasa en otras disciplinas, como las artes plásticas o la danza.

JOAQUÍN PARDINILLA. Como en todo, debe existir una voluntad de comunicarse, de quererse entender. En música eso pasa por la generosidad, por el respeto, por dejar hablar, por escuchar. Son virtudes necesarias para toda relación. Sin eso las cosas pueden llegar a sonar, pero nunca habrá magia.

¿Qué ha significado la pandemia para la música?

LUIS DELGADO. Creo que como para todas las actividades humanas, un tiempo muy duro y a la par un tiempo de reflexión obligada que nos debería de ayudar en el futuro.

JOAQUÍN PARDINILLA. Ha dejado en evidencia la fragilidad de nuestras estructuras profesionales y de supervivencia como músicos.

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ. Revela la precariedad a la que nos vemos a veces abocados. La cultura sigue sin considerarse necesaria en este país.