Carlos Spottorno medita, en fotos, sobre la vida en la Ciudad Eterna 

‘No vuelvas a Roma’ (Astiberri, 2022) es un relato personal de la ciudad universal que sigue estremeciendo a los creadores y que es como un laberinto de arte, creación, historia, religión y política como pocas ciudades. Tras vivir una década en el centro de Roma en los años 70, 80 y 90, el fotógrafo Carlos Spottorno (Budapest, 1971) vuelve a ella a pesar de las advertencias de sus amigos romanos, que le aseguran que la ciudad está peor que nunca. Sin embargo, la nostalgia por su propia juventud, la fascinación por la belleza inabarcable de las calles romanas, le sirven de bálsamo para el inevitable choque con una milenaria urbe que lleva tanto tiempo muriéndose que hemos acabado por declararla eterna. Y así, como anuncia el sello Astiberri, que publica este libro tan singular, Spottorno dará “una nueva vuelta de tuerca al género fotonarrativo del coautor de 'La grieta' y 'La falla', pero esta vez en solitario, en un libro de emociones, una reflexión sobre la vida”.

En una especie de paseos arqueológicos, con texturas, cicatrices y el llanto seco y ocre del abandono, por su propia vida, Carlos Spottorno recorre con su cámara las calles que le vieron crecer, fotografiando todo aquello que le hace evocar, proyectar… “Una ficción hecha de recuerdos inexactos, imágenes prestadas”; “Roma ya no es lo que tú recuerdas”; “Hoy esta ciudad es un infierno de turistas”, son frases que se emplean para definir el proyecto que se presenta el sábado 22 de octubre en Cálamo, a las 12.30.

Detalle de una de las imágenes romanas de Carlos Spottorno. Carlos Spottorno/Astiberri.

Carlos Spottorno dice a HERALDO.es: “’No vuelvas a Roma’ es un libro de fotos ilustrado con palabras con el que he intentado reflexionar acerca del estado de la vida -o quizás de mi vida- en unos tiempos en los que todo parece superarnos. Una toma de perspectiva para no dejarse arrollar por el sentimiento de atropello permanente que nos envuelve desde hace unos años. No sé si es cosa mía, o si lo comparto con mi generación: el caso es que he hecho un libro-refugio que a mí me reconforta y que espero que guste a otros también”.

Carlos Spottorno dice, “yo soy fotógrafo”. Es autor de libros tan conocidos como ‘La grieta’ (Astiberri, 2016), junto a Guillermo Abril, actual corresponsal en China de ‘El País’. “Es una especie de crónica fotográfica en forma de cómic acerca de Europa, sus fronteras y su situación política y social. Se ha traducido a varios idiomas”. Revela Spottorno que fue después de terminar ‘La grieta’ cuando empezó a pensar “en buscar alguna guía para el futuro, mirando al pasado. Con ese objetivo me trasladé a Roma, donde ya había vivido varios años en otras ocasiones, y empecé a trabajar. De eso hace ya tiempo: otros proyectos, pero sobre todo la pandemia, retrasaron este libro algo más de lo que yo hubiera querido, pero ese retraso no ha hecho más que confirmar que lo que me inquieta sigue vigente”.

El libro de Carlos Spottorno también tiene un fogonazo poético, decadente, de belleza desmoronada y ya atemporal, y a veces hace pensar, en esta rica materia de afinidades de la memoria, en el poemario ‘Roma’ de Manuel Vilas.