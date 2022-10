B Vocal, el poderoso encanto de la voz con humor, parodia y amor a los clásicos

B Vocal, decía ayer Augusto González, lleva trece años ininterrumpidos ofreciendo espectáculos en el Pilar. La función de este año se titula ‘Destalent Chow’ y recuerda que este quinteto de voces -Alberto Marco, Augusto González, Carlos Marco, Fermín Polo y Juan Luis García- no solo canta, imita y crea sonidos, sino que practica la parodia y posee un elevado sentido del humor. El espectáculo, de más de una hora y media, puso a la gente en pie algunos minutos: al final y en los bises, y cosechó muchos bravos.

En la sala Mozart del Auditorio había más de 1.200 personas y quedó claro algo: B Vocal, que ha realizado giras por muchos lugares del mundo y ha ofrecido más de 3.000 conciertos a lo largo de 27 años, cuenta con un público incondicional que corea hasta sus versiones en inglés. Aunque, eso sí, cuando más encandila y provoca carcajadas es cuando imita a los clásicos y cuando presenta sus ‘sketches’ con un humor aragonés de trazo baturro y un tanto ‘oregonés’, un poco en la línea de Paco Martínez Soria y del ‘chufla chufla como no te apartes tú’.

El hilo conductor de la función, más bien leve, es el programa de televisión del ‘Got Talent’, pero aquí en clave satírica. El severo jurado estaría en las primeras filas y los presentadores serían Cristal y Topacio, un auténtico duelo de bobas. Ellas (en realidad, ellos: Juan Luis García y Fermín Polo…) van introduciendo las canciones y las intervenciones. Se arranca con un paseo por la música de los 70, y poco después aparece Juan Sebastián Bach, presentado con mucho humor; su presencia, hilarante, dará lugar a una aproximación espléndida a la ‘Tocata y fuga’ de los cinco cantantes.

Esa fórmula se repetirá con Beethoven (de la que interpretan la V Sinfonía, incluso en versión para discoteca) y con Mozart (dan vida a la ‘Pequeña serenata nocturna’), y la sala casi se viene abajo. Hay bromas, chistes, equívocos y una jocosidad inmediata. Ahí, B Vocal hace un ejercicio de virtuosismo, de combinación de voces, de dominio de los sonidos, que el público agradece. B Vocal igual imita un órgano, las guitarras eléctricas, los arreglos de fondo, que canta rap o ensaya aproximaciones al reguetón, mezclado con jota.

El público aplaudió con entrega la selección, eso que se llama el picadito rápido y ameno, de la música de los 80, que contempla desde Antonio Vega hasta Radio Futura, Mikel Erentxun o Miguel Bosé. La sección dedicada a la copla funciona muy bien, y el humor también va que vuela, algo que tiene quizá su fulgor en la sección Abba, cuando cantan y unen varios temas como ‘Chiquitita’, ‘Fernando’, ‘Napoleón’. Es el despipote, y el sentido paródico alcanza todo su brillo: se unen las canciones en una auténtica comedia de los errores.

En este repaso del concierto no podemos olvidar el momento Cesar Augusto (encarnado por Augusto González) y el talento local, con homenajes a Amaral, Bunbury, etc. Como el emperador quería algo solemne para la comunión de su chica, al final parece decantarse por ‘Gigantes y cabezudos’. Quizá el instante más solemne de la tarde-noche fuera cuando los cinco se atrevieron a cantar y musical ‘S’ha feito de nuey’, la preciosa canción en aragonés de José Lera. Todo el público se sintió concernido y diría hasta que estremecido. Y no son palabras al viento.

B Vocal (sus integrantes son hijos predilectos de Zaragoza y pregoneros de las fiestas del Pilar) es una compañía profesional, inspirada, esforzada, que no se duerme en los laureles y que sabe que la voz es el instrumento más natural y más directo. Alfonso Pablo dirige la parte teatral de un montaje sin complicaciones de escenografía pero sí con muchas mudanzas. Hoy domingo, a las 19.00, ofrece su tercera y última actuación en la Sala Mozart