La nostalgia del grupo Mecano vuelve a tomar el Teatro Principal de Zaragoza

La nostalgia del grupo que formaron en los años 80 y 90 Ana Torroja y los hermanos José María y Nacho Cano, uno de los más exitosos de la historia del pop español, toma desde este viernes las tablas del Teatro Principal de Zaragoza con el espectáculo 'Cruz de navajas, el último Mecano'. Va a ser el montaje que allí se representará hasta que terminen las próximas Fiestas del Pilar, el día 16 de octubre.

No es el primer musical inspirado en Mecano, un grupo que vendió millones de discos, que se puede ver en el Teatro Principal en los últimos años. En 2021 estuvo en ese escenario 'La fuerza del destino' y diez años antes, 'Hoy no me puedo levantar', que, además, ya había pasado por la capital aragonesa previamente (en el Palacio de Congresos de la Expo).

El espectáculo que ahora se va a disfrutar, 'Cruz de navajas', es una creación del productor Gonzalo Pérez Pastor en la que se escuchan más de 30 canciones del grupo madrileño, con 25 artistas sobre el escenario entre los siete cantantes, los músicos que actúan en directo y el cuerpo de baile. Suenan y se recrean los grandes temas de Mecano que esperan sus seguidores, con una puesta en escena que se apoya en pantallas led con proyecciones de vídeo.

Un género en boga en la ciudad

El 'show' tiene una duración de 140 minutos, ha sido visto por más de 150.000 personas durante su estancia en Madrid y aquí va a comenzar una gira que le llevará ahora por varias ciudades españolas, como Barcelona y Valencia. En Zaragoza los precios de las entradas oscilan entre los 5 y 50 euros y las representaciones serán de martes a domingos, muchos días con doble función.

Los musicales han pasado a ocupar una parte sustancial de la programación anual del Teatro Principal desde que José María Turmo se encuentra al frente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza. Tras 'Cruz de navajas. El último Mecano', antes de que acabe el año 2022, aún se esperan otros dos ya anunciados: 'Totally Tina', en torno a las canciones de Tina Turner, del 5 al 11 de diciembre, y el 'Cuento de Navidad' de Seda Producciones, del 22 de diciembre al 2 de enero.

Pero, además, este género llega con alguna frecuencia a otros escenarios importantes de la ciudad. También para estas próximas Fiestas del Pilar, entre los días 6 y 16 de octubre, estará en cartel 'La jaula de las locas' en el Palacio de Congresos de la Expo. Se trata de una gran producción dirigida y protagonizada por Àngel Llàcer, que ya ha pasado por Madrid, Barcelona o Bilbao, que han visto más de 300.000 espectadores y que cuenta con 24 actores y músicos en directo, 140 cambios de vestuario, una atrevida puesta en escena y la dirección musical de Manu Guix.

La historia de 'La jaula de las locas' comienza en el momento en que la apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios de un club nocturno, se ve alterada cuando se enteran de que el hijo de este último se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador. "Es una historia de amor muy divertida -dijo Llàcer en la presentación en Zaragoza-. Han dicho de ella que es reivindicativa, pero no me gusta reivindicar nada. Yo soy lo que soy". El popular director, actor y presentador hacía así un juego de palabras con la canción principal de la obra ('Soy lo que soy') en la que se reivindica el derecho a ser feliz, a la libertad individual y colectiva por encima de las convenciones.

'La jaula de las locas' cuenta con libreto de Harvey Fierstein y música y letras de Jerry Herman.